FESTKLEDT: Rebecca Gerholt arrangerte stor fest for livet for sine venner 20. mars. Hun hadde ikke fortalt vennene at hun hadde uhelbredelig blodkreft. Nå har hun gått bort.

Samlet vennene til en siste fest. Nå er Rebecca død

Rebecca samlet hundre venner midt i coronakrisen fordi hun ville ha en fest å dø for. Historien rørte det svenske folk. Nå er den kreftsyke kvinnen død.

Fredag 20. mars 2020:

«I Stenungsund pågår det en fest. Et hundretall unge mennesker fyller restauranten Harry’s. De fleste gjestene befinner seg i det ubekymrede spennet mellom 20 og 25, og de har kommet til nattklubben for å feire livet. Det sto det i hvert fall på invitasjonen.

Men vertinnen, som denne kvelden minner om en brud i sin hvite ballkjole, skal snart dø. Hun heter Rebecca Gerholt, er 23 år og et godt stykke inn i den siste runden mot kreft».

– Alt så ut til å ha gått bra

Slik innledet den svenske avisen Aftonbladet sin reportasje med Rebecca, som VG gjenga 22. april.

I dag skriver Aftonbladet at hun sovnet inn og døde i sitt hjem 17. mai.

– I blant har jeg spurt meg selv hva jeg har gjort som gjør at jeg ikke får leve, men så slår jeg meg i hodet og tenker at jeg har levd det beste livet man kan tenke seg, sa hun like før hun døde.

Den 19. juni 2019 fikk hun diagnosen akutt myelogen leukemi.

Cellgiftkuren begynte å slåss mot kreften. Hun gjennomførte så en stamcelletransplantasjon i desember.

TRIST FEST: Så fort hun forstod at kreften var tilbake og ikke kunne kureres, begynte Rebecca å planlegge sin avskjedsfest.

Hun rakk hjem i god tid før jul med nye friske stamceller fra en donor. De skulle danne friske blodceller og tvinge vekk kreften for godt.

– Alt så ut til å ha gått bra. Jeg regnet med at jeg kunne begynne å jobbe igjen i april og hadde begynt å trene meg opp fysisk, sa hun.

– Jeg vet at det bare blir verre

Så begynte verdenen å synke litt i januar. En ny beinmargsprøve - og:

«Kan du komme inn, ta gjerne med deg noen.»

Hun fikk beskjed om at ingen har overlevd et tilbakeslag så kjapt etter transplantasjonen. Om det hadde gått ett år hadde kroppen hatt en sjanse, men ikke nå.

Hun opplevde mye smerte.

– Jeg tenker at det kjennes ut som en helg når man har drukket og festet altfor mye i to dager, men når du er bakfull vet du at det snart blir bedre. Jeg vet at det bare blir verre, sa hun.

DØDE 17. MAI: Rebecca Gerholt nektet alle å gråte, etter at det ble klart at kreften var uhelbredelig. Foto: MAGNUS WENNMAN

Ingen fikk gråte på festen hun arrangerte. Den regelen var hun streng på. Hennes mamma måtte skynde seg ut av rommet når tårene og fortvilelsen overtok.

Hun holdt kontakten med Aftonbladet. De opplevde at hundrevis av personer tok kontakt og mailet dem. Budskapet ble videreformidlet til Rebecca.

– Jeg lå hos henne på kvelden

Hun svarte så mange hun orket, men hun ble trøttere for hver uke og på slutten var hun bare våken i korte perioder.

– Jeg lå hos henne på kvelden. Plutselig gjorde hun et pusteopphold. Jeg lå ved siden av henne og klemte og kysset henne. Hun åpnet munnen og øynene og så på meg. Da kom det siste åndedraget, sier hennes mamma til den svenske avisen.

I leiligheten var også stefaren og to nære venner.

– Nå blir livet aldri det samme og jeg sørger mer og mer for hver dag. Men jeg er et sted inni meg glad for at min datter sovnet inn omgitt av oss som elsket henne over alt annet og at hun slapp angsten og smerten, sier mammaen.

Publisert: 31.05.20 kl. 16:56

