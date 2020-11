PÅPEKER: Trygve Slagsvold Vedum synes det er useriøst å sammenligne gjenoppretting av lensmannskontorer med bygging av offentlige toaletter. Foto: Trond Solberg

Sp i heftig lensmannskontor-krangel med Erna-regjeringen

Ifølge Trygve Slagsvold Vedum har den norske stat kun spart litt under 10 millioner kroner i året i husleie på å nedlegge 60 lensmannskontor rundt om i landet. Justisminister Monica Mæland (H) gir Vedum det glatte lag.

Senterpartiets leder går nå knallhardt ut mot distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H), som i VG torsdag latterliggjorde at Vedums parti kun la inn 30 millioner kroner til å gjenopprette lensmannskontorer i sitt alternative statsbudsjett.

Mer nærpoliti

– Hovedsatsingen vår i budsjettet er ikke dette, men at vi legger inn 540 millioner kroner ekstra til politiet, for å kunne ha mer lokalt politi, mer nærpoliti, slik at man har muligheter til å ha tjenestebiler på gata når ting skjer, sier Vedum til VG.

Å skrote den såkalte Nærpolitireformen, som reduserte antall politidistrikt fra 27 til 12, har vært en av Sps største profilsaker siden reformen trådte i kraft 1. januar 2016. Til sammen ble 226 tjenestesteder rundt om i landet nedlagt som følge av reformen.

– De 30 millionene vi la inn i budsjettet handler bare om praktiske sider ved husleiekostnader. Vi har sjekket ut hva innsparingene har vært på de kontorene som er blitt lagt ned. Da har vi sett at det har vært snakk om veldig små summer. Vi gikk til politiet, og de opplyste at det ved 60 nedlagte lensmannskontorer var spart litt under ti millioner kroner i husleie i året, sier Vedum.

«Vantro»

Torsdag uttalte en «vantro» statsråd Helleland om Sps budsjettforslag:

«Det finnes offentlige toaletter i Norge som koster mer. Dette er en fallitterklæring for egen politikk».

– Jeg synes det er rart av Linda Hofstad Helleland å sammenligne det med å bygge en offentlig do til 30 millioner kroner. Det er en utrolig useriøs måte å kommentere det på. Synes Høyre det er riktig å bruke 30 millioner kroner for et offentlig toalett, så er det en forunderlig tenkning rundt offentlig ressursbruk, sier han.

I forbindelse med utarbeidelsen av Sps alternative statsbudsjett, har partigruppen på Stortinget innhentet informasjon fra politiet i Innlandet, Vest, Troms og Trøndelag politidistrikt.

Tallene, som VG ha sett, viser at ved 60 nedlagte lensmannskontorer, var leieprisen til sammen på mindre enn 10 millioner kroner. Dette betyr at hvert lensmannskontor i snitt hadde lavere månedsleie enn 10.000 kroner. Det er disse oversiktene som ifølge Sp ligger til grunn for forslaget om 30 millioner kroner på budsjettet i 2021.

Dyrere husleie

– Det finnes helt sikkert eksempler på dyrere husleie enn hos disse 60 lensmannskontorene. Det varierer sikkert. Det er nok mange av de mindre lensmannskontorene som ligger i områder der leieprisene ikke er så høye, sier Vedum.

«Nærpolitireformen» ble vedtatt i 2015 av et flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap. Sp og SV stemte imot. I mellomtiden har Ap trukket seg fra forliket.

Det betyr at dersom de borgerlige partiene taper valget neste år, er hele reformen igjen i spill.

– 226 tjenestesteder er nedlagt. Hva er Sps plan for å gjenopprette nedlagte lensmannskontorer?

– I Oslo og storbyene ønsker vi å gjenopprette politiposter. Rundt om i landet ønsker vi å gjenopprette lensmannskontorer der det blir lange avstander. Men det er kommunenes ønsker som skal vektlegges sterkest. I tillegg er vi opptatt av å se på utrykningstid. Folk som jobber ved operasjonssentraler er helt åpne på at de ikke kan sende politi til mindre steder med mindre det er fare for liv og helse, fordi de må ha politibiler i nærheten av et bysentrum.

Lokalt initiativ

– Dere har ikke tallfestet hvor mange av lensmannskontorene som skal gjenopprettes?

– Dette handler om lokalt initiativ. Det må også skje i samarbeid med politiet.

– Når man skal gjenåpne lensmannskontorer, så utgjør jo ikke husleie hovedkostnaden ved å drive et slikt kontor?

– Nei, det er en veldig liten del av kostnaden. Det er personalet som er den store kostnaden. Derfor har vi styret politibudsjettet med 540 millioner, og hovedtyngden er på folk. Vi mener at det er Statens grunnoppgave å være til stede med beredskap og politi i alle deler av Norge. Men nå kan man ikke regne med at politiet kommer, med mindre et er svært grove ting, sier Vedum.

OPPGITT: Justisminister Monica Mæland mener Sps forslag til statsbudsjett ikke henger på greip. Her sammen med politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Kristiansen

Selv om Linda Hofstad Helleland er distriktsminister i Erna Solbergs regjering, er det justisminister Monica Mæland (H) som har det konstitusjonelle ansvaret for politiet.

Totalslakt

Og hun totalslakter Sps forslag til alternativt statsbudsjett på dette området:

– Jeg skjønner godt at Trygve Slagsvold Vedum synes det er ubehagelig å bli stilt til ansvar for egne prioriteringer. Men når han uttaler til Dagbladet at Sp har «det grundigste og bredeste» budsjettet, så må han forvente at vi går etter ham i sømmene. Politidirektoratet har beregnet at det vil koste mellom 1,4 og 4,1 milliarder kroner å gjenåpne lensmannskontorene, da kommer du ikke langt med 30 millioner, fastslår Mæland overfor VG.

Hun sier at Sps opplegg ikke er så distriktsvennlig som Vedum hevder.

– Også tror jeg Vedum må lese sitt eget budsjett én gang til. Det er altså ikke slik at Vedum bruker 540 millioner på lokalt politi, tvert imot så går to av tre kroner Senterpartiet legger inn i politiet til helt andre ting enn å styrke distriktene, og store deler går til Oslo, sier Mæland.

– Det er heller ingen sammenheng mellom liv og lære: I fjor kritiserte Sp regjeringen for manglende IKT-sikkerhet i politiet, nå kutter de selv i politiets IKT-budsjett med mangfoldige millioner, sier Mæland.

Publisert: 27.11.20 kl. 22:50