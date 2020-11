AVKLARER SAMARBEID: Foto: Frode Hansen

MDG går inn for regjeringsskifte: − Solberg har ikke levert

Landsstyret i Miljøpartiet de grønne vil samarbeide med venstresiden etter valget i 2021, bekrefter partileder Une Bastholm.

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) varslet mandag at de vil sette blokkuavhengigheten på pause og innlede samtaler med Arbeiderpartiet og SV etter valget neste år for å se hva de kan oppnå i en koalisjon på venstresiden.

Lørdag stemte landsstyret for dette forslaget.

«Dagens regjering har ikke ført en ansvarlig klima- og naturpolitikk. Derfor vil vi jobbe for et regjeringsskifte», heter det i vedtaket.

«Miljøpartiet De Grønne vil først innlede samtaler med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø».

– Vedtaket var enstemmig fordi vi mener Erna Solberg ikke har levert på klima og natur, sier partileder Bastholm til VG.

– Det betyr at dersom vi havner på vippen vil vi snakke med Ap og SV først, og se hva vi får til i forhandlinger med dem, sier hun.

Trolig ikke regjeringssamarbeid

Det er imidlertid forskjell på samtaler og politisk støtte i Stortinget og et faktisk regjeringssamarbeid.

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte tidligere denne uka at sistnevnte fortsatt er uaktuelt.

– Når det gjelder regjeringssamarbeid, holder vi fast på at det er SV og Senterpartiet som er våre naturlige partnere. Avstanden til MDG er i dag for stor i sentrale spørsmål til at et regjeringssamarbeid er aktuelt, som i synet på industri og energipolitikk, skrev Støre i en epost til NTB.

Bastholm understreker også at MDGs støtte ikke er uforbeholden.

– Vi utelukker ikke å samarbeide med høyre for all fremtid. Men døren vår er stengt for Frp, og Solberg har klistret seg til Frp de siste syv årene, sier hun.

Hun sier det kan bli aktuelt for partiet å kaste en Ap-ledet regjering dersom de ikke leverer på klima.

– Det er forskjell på oss og SV og Rødt, som aldri kunne kastet en Ap-ledet regjering fordi det ville innebåret at Høyre overtok. Vi har ikke lojalitet til Ap i seg selv, men mener Solberg har sviktet grovt i å levere på natur og klima og mener det er naturlig nå å få regjeringsskifte og gi Ap muligheten, sier Bastholm.

Hansson-advarsel

Partitopp Rasmus Hansson advarte på forhånd sitt eget parti kraftig mot å gi fra seg forhandlingsmakt før stortingsvalget.

– Verken Støre, Vedum eller Solberg må tro at de har MDG i lomma før vi skal forhandle politikk, sier Hansson til Dagbladet.

Hansson vil hegne om MDGs blokkuavhengighet, og mener dette ikke kommer godt nok fram.

– Den beste posisjonen MDG kan komme i er en vippeposisjon der vi kan gi og ta regjeringsmakt.

Publisert: 28.11.20 kl. 14:54

