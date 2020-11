Innfører sosialnedstengning i Moss

Etter sterk økning i smitte, forbyr nå Moss kommune gudstjenester, kultur- og fritidstilbud. Det blir også forbud mot flere enn ti personer i hjem, hager og hytter.

– Det er med stort alvor jeg er nødt til å fortelle alle mossinger at vi også nå foretar en sosial nedstengning. Vi vet at tiltakene vi representerer nå kan få store og alvorlige konsekvenser for flere av dere, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) i Moss kommune.

Moss har siste uken hatt en stigende trend i smitten. Da smittetallene på fredag og lørdag kom, ble det besluttet å innføre nye tiltak i forskriftsform.







– Vi ser at de nasjonale og lokale tiltakene ikke har vært tilstrekkelig for å få bukt med smitten, sier ordføreren.

– Det dukker stadig opp smittetilfeller med ukjent kilde, fortsetter hun.

Følgende tiltak vil bli innført fra og med natt til tirsdag 1. desember og vare til 14. desember:

Alle innendørs arrangementer blir forbudt, med unntak for begravelser og bisettelser, vigsler, dåp og lignende ritualer under gitte betingelser.

Gudstjenester og fellesbønn kan ikke gjennomføres.

Stenger offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur, underholdnings eller fritidsaktiviteter innendørs.

Det blir forbud mot flere enn 10 personer i private sammenkomster i hjem, hager og hytter, og alle skal kunne holde 1 meters avstand.

Det innføres skjenkestopp.

Treningssentre vil fortsatt være åpne, men gruppeaktiviteter kan ikke gjennomføres.

Påbud om munnbind i taxi for passasjerer.

Det er også bekymring i kommunens ledelse for at færre har valgt å teste seg den siste perioden.

– Ta gjerne frem noen ekstra julelys. Det er lov å kose seg med litt ekstra mat eller godteri nå, oppfordrer Tollerud.

Publisert: 29.11.20 kl. 13:18

