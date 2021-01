HARD TONE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) hadde noen harde runder i Stortinget tirsdag og onsdag om corona-tiltakene, og var uenig i forlengelsen. Nå fastholder regjeringen sitt råd til Stortinget om å avvikle i juli, selv om flertallet i Stortinget vil utvide til 1. oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ap-lederen rasende: Regjeringen vil fortsatt ikke forlenge permitteringer

Regjeringen fraråder forlengelse av permitteringsreglene og støtten til næringslivet til 1. oktober, slik flertallet på Stortinget vedtok tirsdag. Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt og sier at Stortinget må rette det opp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er uakseptabelt og arrogant av høyreregjeringen, etter at Stortinget fattet sitt vedtak etter en hel dags debatt, sier Støre til VG fredag ettermiddag.

Regjeringen har i statsråd fredag sendt en ny proposisjon til Stortinget om de statlige corona-støtteordningene.

Der holder regjeringen fast på sitt råd om å la ordningene gjelde fram til 1. juli og har ikke funnet grunnlag for å endre på dette.

«Regjeringen vil på det nåværende tidspunkt tilrå at permitteringsperioden forlenges til 1. juli 2021», skriver arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i proposisjonen.

les også Flertallet tvinger 20 corona-tiltak på regjeringen: Permittering forlenges

Ny usikkerhet

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp:

– Regjeringen går nå utenom Stortingets vedtak. Det skaper ny usikkerhet for bedrifter og for de arbeidsfolkene som nå er permittert. Dette må vi rette opp i Stortinget, sier Støre til VG.

Han forklarer årsaken til at Stortingets flertall ønsket denne utvidelsen på plass raskt:

– Det er 200.000 nordmenn som står helt eller delvis ledige og etterspør trygghet og forutsigbarhet for veien videre. Når regjeringen nekter å gi dem det og velger å overse Stortingets vedtak, er det oppsiktsvekkende udemokratisk og respektløst overfor dem som rammes hardest av pandemien, sier Støre.

– Ingen arroganse

Men arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen fastholder overfor VG at de følger opp Stortingets vedtak:

– Det er ingen arroganse i dette, skriver Røe Isaksen i en SMS til VG.

– I proposisjonen som Stortinget har ønsket og fått, ligger det som er nødvendig for at Stortinget kan fatte de lovvedtak og budsjettvedtak som følger av anmodningsvedtakene denne uken. Dermed legger regjeringen til rette for Stortinget på en enkel måte kan følge opp de vedtakene som er gjort, noe som også står i proposisjonen, legger han til.

Endrer ikke syn

Regjeringen viser til at det allerede ligger en proposisjon til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomité:

– Vår forståelse er at Stortinget ikke har ønsket for eksempel et brev med nødvendig informasjon, men i stedet en proposisjon, legger Røe Isaksen til.

Men han presiserer at regjeringen ikke har endret syn etter runden i Stortinget – og etter at flertallet ba dem forlenge ordningene:

– Regjeringens vurderinger og dermed tilrådninger er som tidligere, men dette er en rask og effektiv oppfølging av Stortingets vedtak tirsdag. Proposisjonen kommer altså bare tre dager etter Stortingets anmodningsvedtak, skriver arbeidsministeren til VG.

les også Ap-Jonas til Erna: Frykter en tapt corona-generasjon

Koster 3,8 milliarder

Regjeringen anslår i proposisjonen fredag, at det vil koste 3,8 milliarder kroner å forlenge permitteringsreglene til 1.oktober med forhøyet sats, 80 prosent, og forlengelse for de som etter de normale reglene ville ha mistet retten til dagpenger under permittering.

Regjeringen skriver også at de vil «følge situasjonen nøye og vurderer behov for tiltak løpende, blant annet i lys av hvordan vaksineringen av befolkningen utvikler seg. Dette inkluderer en vurdering av en eventuell ytterligere forlengelse av de midlertidige ordningene, i god tid før 1. juli.»