Reagerer på stengte lesesaler: − Fullstendig ubegripelig

Studenter på Østlandet får fortsatt ikke bruke lesesalene på campus. – Det virker som at regjeringen tror at alle står og hooker på hvert eneste hjørne på Blindern, sier Aksel Rogstad (21).

I helgen gikk Rogstad, som er debattredaktør i studentavisen Universitas, hardt ut mot regjeringen i kommentaren «Det er absurd å skulle holde campus stengt». Kommentaren førte til debatt i sosiale medier.

– Jeg mener det er en fullstendig mangel på logisk sammenheng. Jeg fatter ikke hvordan regjeringen kommer til denne konklusjonen, når biblioteker, butikker og serveringssteder kan åpne igjen, sier Rogstad til VG.

– Tror alle står og hooker

Han understreker at han forsto avgjørelsen om å stenge ned campus i en periode da utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo ble oppdaget for nesten to uker siden. Nå som regjeringen letter på noen av de strenge restriksjonene i de berørte områdene, mener han imidlertid at studentene også bør få komme tilbake til lesesalene. Men det får de altså ikke.

– Det virker som at regjeringen tror at alle står og hooker på hvert eneste hjørne på Blindern, eller på andre måter ikke greier å følge de samme smittevernreglene som andre. Sannheten er det tvert motsatte: Et universitet er et av stedene det er aller enklest å overholde smittevernhensyn.

– Forstår ikke studentenes situasjon

UiO har hatt tiltak for å unngå smittespredning på campus siden de gradvis begynte å åpne igjen før sommeren i fjor. Rogstad forteller blant annet at man må booke tid på lesesalene i et digitalt system, og at universitetet dermed har oversikt over hvem som har vært hvor og til hvilke tider. I tillegg er det bare halv kapasitet på lesesalene.

– Det er fullstendig ubegripelig at regjeringen nekter studentene å slippe til. Dette vitner om en grunnleggende mangel på evne til å sette seg inn i studentenes situasjon. På studenthybler eller i trange kollektiv, som er bosituasjonen for de fleste studenter, er det klin umulig å holde en effektiv arbeidshverdag i gang, sier Rogstad.

Rogstad mener at studentene heller ikke skaper stort press på kollektivtrafikken til og fra campus.

– Man kan argumentere med at all generell begrensing av mobilitet er et pluss. Men universitetet er ikke som en skole eller arbeidsplass hvor alle begynner på samme tidspunkt. Det finnes ikke trengsel på campus med det opplegget som har vært nå.

I første omgang varer tiltakene til 10. februar. Det er ventet at det kan varsles endringer i løpet av helgen.

Har åpnet litt

I en e-post til VG anerkjenner forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at studiesituasjonen med mye digital undervisning ikke har vært optimal for de fleste. Han påpeker at lesesalene er åpne de fleste steder i Norge, og at det oppfordres til at studenter bør få muligheten til fysisk undervisning minst én gang i uken, selv om hovedanbefalingen er digital undervisning.

– For studentene på Østlandet har det muterte viruset skapt litt problemer de siste ukene. Men selv om FHI og Helsedirektoratet foreslo at campus fortsatt skulle holde fullstendig stengt for alle studenter, så valgte altså regjeringen å åpne for at studenter som er avhengig av tilgang for å ikke bli forsinket kan få det, sier Asheim, og legger til:

– Jeg forstår at studentene skulle ønske seg mer, men vi står i en krevende situasjon med et mutert virus som smitter lettere.

