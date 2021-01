Solberg om coronatiltak: Lettelser for de unge, skjenkestopp videreføres

Regjeringen viderefører et forhøyet nasjonalt tiltaksnivå. Men ungdomsskoler og videregående nedjusteres fra rødt til gult. Det nasjonale skjenkeforbudet videreføre inntil videre.

– Når regjeringen har lettet på tiltak nasjonalt, har vi valgt å prioritere barn og unge, uttaler statsminister Erna Solberg (H) fra Stortingets talerstol mandag.

Statsministeren legger frem sin redegjørelse for status og håndtering av coronapandemien for Stortinget mandag. Helseminister Bent Høie (H) skal redegjøre for status for vaksinearbeidet.

Regjeringen har pressekonferanse klokken 14.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at nasjonale tiltak lempes. Erna Solberg åpnet i forrige uke for lettelser i de nasjonale tiltakene, hvis smitten avtar.

Nå er den nasjonale smittetrenden flat, ifølge VGs oversikt.

Solberg sier i Stortinget at skoler i områder med høyt smittepress bør vurdere å opprettholde rødt nivå.

Anbefalingen om digital undervisning på universiteter og høgskoler videreføres.

Ungdom under 20 år kan igjen delta på fritidsaktiviteter utendørs, men kamper, cuper og stevner må utsettes. De kan heller ikke drive organisert aktivitet innendørs.

– Vi anbefaler at sosial kontakt begrenses, at folk ikke har flere enn fem gjester i tillegg til husstanden, sier statsministeren.

STORTINGET: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Regjeringen hever grensen for hvor mange som kan delta i private sammenkomster innendørs. I dag er begrensningen inntil fem personer. Nå er det greit med inntil ti personer.

Anbefalingen om å unngå reise innenlands og utenlands videreføres.

En ny vurdering av den nasjonale skjenkestoppen blir gjort neste uke. Det nasjonalt forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer ble innført 4. januar.

Solberg sier at forbudet mot skjenking av mange er oppfattet som inngripendde.

– For mange innebærer det tapt omsetning og permitteringer, andre mister en møteplass, sier statsministeren.

Solberg understreker at regjeringen under hele pandemien har vært bekymret for importsmitte.

– Enten vi liker det eller ei, er vi helt avhengig av arbeidskraft fra andre land. Regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang og har derfor hele tiden gjort avveininger mellom fordeler og ulemper, sier Solberg.

Hun mener mange arbeidsplasser ville gått tapt, dersom grensene var blitt helt stengt. Hun minnet om at reglene for arbeidsreisende gradvis er strammet inn fra 31. oktober.

– Trussedlen fra de muterte virusene bidro tl at regjeringen 2. januar innførte plikt til å teste seg, for alle som kom til Norge. Foreløoig ser det ikke ut til at mutasjonen fra Storbritannia har fått fotfeste her, sier Solberg.

Solberg sier at vi hele tiden å være forberedt på å innføre sterkere tiltak for å stanse smitten.

– Samtidig vil vi ikke ha mer inngripende tiltak enn nødvendig. Dermed er håndteringen en balanseøvelse. Vi må være raske med å justere når det er nødvendig, understreker statsministeren.

Hun sier at regjeringen gjennom hele perioden har vært tydelig på at innstramminger kan komme raskt.

– Det å finne riktig balanse og ikke innføre svært inngripende tiltak før det er grunnlag for det, kan også innebære at vi må handle svært raskt når vi først får råd om å skjerpe tiltakene, sier Solberg.

REDEGJØR: Statsminister Erna Solberg i Stortinget mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun sier at befolkningen må være forberedt på nye tiltak dersom det er nødvendig.

– ingen ønsker portforbud i norge, men dersom smtten kommer ut av kontroll, kan det være det siste virkemiddelet, sier Solberg.

Hun påpeker at alternativet yil inngripende tiltak ikke er en vanlig hverdag.

– Erfaringene fra andre land viser at det krever svært mye å få ned msitte, når den har etablert seg på et høyt nivå. Vi vil gjøre det som er nødvendig for å få kontroll på smitten, sier Erna Solberg.

Hun legger til at folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitteverntiltak frem mot sommeren, kanskje lenger.

– Vi vil trappe ned så raskt som det er forsvarlig, sier statsministeren.

Befolkningen ble 4. januar bedt om å sette det sosiale livet på vent på grunn av økt smittetrykk og frykt for en ny smittebølge.

Regjeringen innførte rødt nivå på ungdomsskoler og videregående i hele Norge, noe som betyr hjemmeskole flere dager i uken for mange.

– Vi fryktet at det nye året skulle starte med en ny bølge. Tiltakene har vært strenge, men nødvendige, sier Solberg i Stortinget.

Helsedirektoratets spørreundersøkelse har vist at folk har satt sitt sosiale liv på pause.

Statsministeren minnet om at det første coronatilfellet ble påvist i Norge 26. februar. Siden er 3,1 millioner tester utført. 58.000 har fått påvist viruset. Nesten 2300 har vært innlagt på sykehus. 517 er døde.

– I norge har vi klart å holde smittetallene svært mye lavere enn i mange andre land. Vi har fortsatt kontroll over smitten, men ingen garantier for at det vil fortsette å være slik, sa Solberg.

Vaksineringen er i full gang, men statsministeren minnet om at vi ennå ikke vet i hvilken grad vaksinene beskytter mot videre smitte.

Det vil ta tid før mange nok er vaksinert til at det får stor betydning for spredningen, fremholdt Solberg.

– For tidlig å vurdere effekt

Søndag ble 206 nye smittetilfeller registrert av coronaviruset i Norge. Dette er 299 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 505. Forrige søndag ble det registrert 554 smittetilfeller.

Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling at det per nå ikke er mulig å vurdere om tiltakene har hatt effekt. De mener dette først vil være mulig i neste uke.

