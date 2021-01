GRENSEKRAV: Frp-nestleder Sylvi Listhaug krever at Norge stenger grensene mot coronasmittefarlige land. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug om «sorte coronahull»: − En skandale

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kan ikke svare på hvor storparten av de covidsmittede etter jul har kommet fra. – En skandale, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Hun krever stengte grenser hvis man ikke greier å få kontroll på testing og karantene.

Listhaug har spurt Høie om hvor mange arbeidere som har kommet til

Norge siden julaften fra utlandet og hvor stor andel importsmitten utgjør av det totale smittetrykket i Norge.

I et svarbrev til Stortinget skriver Høie at de som får påvist covid-19 i Norge registreres i Folkehelseinstituttets meldesystem for smittsomme sykdommer, MSIS.

Han skriver at MSIS-statistikken viser at 11.533 personer fikk påvist smitte med covid-19 mellom julaften og 13. januar, da det muterte covid-viruset for alvor spredte seg i Norge.

Kan ikke svare

«Av disse har man informasjon om smitteland for 4605 personer, hvorav 4111 (89 %) var meldt som smittet i Norge, og 494 (11 %) meldt som smittet i utlandet», skriver han.

Vi har spurt Helse- og sosialdepartementet om det betyr at departementet ikke kan redegjøre for hvor 6928 av de 11533 covidsmittede har fått smitten.

De sier de ikke kan svare på det og henviser til Folkehelseinstituttet (FHI).

Fagdirektør Frode Forland i FHI bekrefter overfor VG at de faktisk ikke vet.

– Årsaken er at vi mangler data over klinikermeldinger. Det er legene som rapporterer og ettersender det. Kommunene sitter nok med mer oppdatert informasjon, men det tar tid før registreringen kommer til oss og inn i MSIS.

Han sier at de kan si noe ut ifra dataene hvor det er kjent smittested.

– Det viser at av de med kjent smitte fra utlandet lå på rundt-5–6 prosent i desember, at den økte til 19 prosent i uke 1, 18 i uke 2, og er nede i 12 prosent i uke 3.

– Skandale

Listhaug reagerer kraftig.

– Det er rett og slett en skandale at myndighetenes registrering av hvem som er smittet hvor, ikke er bedre. Man kan ikke svare på hvor 60 prosent av dem som har testet positivt i denne perioden har blitt smittet. Det er et uforsvarlig sort hull, sier hun.

STENGT: Sylvi Listhaug ber om stengte grenser hvis myndighetene ikke greier å stanse importsmitten. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug sier at en rekke saker har vist at regjeringen ikke har hatt god nok kontroll med hvem som har kommet til landet de siste ukene.

– Til tross for at vi og flere partier har krevd at de skal sørge for strengere grensekontroll. Romsdals Budstikke meldte nylig at nesten all smitte i Møre og Romsdal kommer gjennom innreise fra utlandet. Det er utrolig at ikke statlige myndigheter har denne oversikten.

– Har ikke oppstått i Nordre-Follo

– Sier du at regjeringen har bidratt til at det muterte britiske covidviruset har fått komme til Norge?

– Dette viruset har ikke oppstått i Nordre Follo. Det kommer inn til Norge utenfra. Hadde man hørt på Frp og innført obligatorisk testing på grensene allerede i høst kunne vi hatt mye bedre kontroll på dette.

I samme periode, fra julaften til 13. januar, kom 228 102 personer over grensen til Norge.

– Hva bør de gjøre nå; stenge grensene?

– Får de ikke dette under kontroll så får de stenge grensene. Vi som bor i Norge blir pålagt å følge svært inngripende smitteverntiltak. Vi sitter hjemme og ser knapt folk, barna er delvis på skolen og mange har snart vært på hjemmekontor et år. Når man ikke engang vet hvor mye av smitten som er importsmitte undergraver det motivasjonen til befolkningen til å holde ut dette her.

Sist ute i rekken av land som stenger grensene til Norge, er Finland. Tidligere har blant andre Sverige og USA gjort det.

Da den første coronaepidemien spredte seg i mars i fjor, stengte Norge ned grensene.

Hun legger spørrende til:

– Er det smart at det kommer fly på fly fra Storbritannia nå.

BYRÅDET I OSLO: Raymond Johansen. Foto: Terje Bringedal

– Bør vurderes

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror mange opplever det som et paradoks at samfunnet i østlandsområdet er stengt, samtidig som regjeringen ifølge ham ikke har kontroll på grensene.

– Dersom man ikke får kontroll, må man selvsagt vurdere å stenge grensene eller innføre flyforbud på ruter fra de mest smitteutsatte områdene. Det handler om å ikke ta noen sjanser, skriver han i en e-post til VG.

Han sier at det ikke er et mål med stengte grenser i seg selv, men at det er svakheter i dagens system.

– Alt tyder på at det er store hull i det systemet som skal stoppe importsmitte.

SKEPTISK: SVs Torgeir Knag Fylkesnes ber regjeringen få opp farten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Drastisk tiltak

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at firerbanden – SV, AP, Sp og Frp – nettopp har vedtatt flere nye grep mot importsmitte i Stortinget, men at regjeringen må følge opp.

Et av kravene er at innreiseregisteret skal kobles sammen med sykdomsregisteret MSIS.

– Bør man stenge grensene, dersom man ikke får kontroll?

– Det er et drastisk tiltak, som vil være en fallitt til helsemyndighetenes arbeid med å teste og ha kontroll over smitten over landegrensene. Vi er mest opptatt av at de skal følge opp vedtak i Stortinget. Det må skje nå og regjeringen må vise samme grad av tempo og beslutningsdyktighet på det, som når de ruller ut smitteverntiltak, sier han.

