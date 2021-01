HARDT RAMMET: Nordre Follo kommune ble den første kommunen som fikk oppleve et utbrudd med den britiske virus-mutasjonen. Situasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Foto: Torstein Bøe

FHI om Nordre Follo-utbrudd: − Nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd

Ifølge risikorapporten til FHI er det usikkert om vaksinering egentlig kan stanse mutasjons-utbruddet. Lørdag ble det besluttet å ikke endre vaksinestrategi for Nordre Follo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Konsekvensene av videre spredning vurder vi som svært store, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en risikorapport om mutasjons-utbruddet i Nordre Follo.

– Dette er nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd, skriver de videre.

Nordre Follo ligger i en del av en region som er tett tilknyttet Oslo, med over én million mennesker. Mange innbyggere jobber på tvers av kommunegrensene og inn mot hovedstaden. Faren for spredning utenfor kommunegrensen er derfor stor, og konsekvensene er potensielt store, spår FHI.

– Dersom varianten sprer seg i Oslo, kan det bli svært vanskelig å eliminere den fra Norge, slår de fast.

Samtidig konkluderes det med at sykdomsbyrden av epidemien vil øke dersom varianten etter hvert får dominere, og tiltakene ikke holder den under kontroll.

Rapporten er publisert søndag, men datert til 22. januar 2021 – altså dagen etter det først ble kjent at det engelske viruset var påvist hos to sykehjemsbeboere på Østlandet.

Den avslører noen av de første risikovurderingene FHI gjorde i kjølvannet av mutasjons-oppdagelsen.

FHI: - Ikke sikkert at vaksinasjon kan bidra noe særlig

Sykehjemsbeboerne ved Langhus bo- og servicesenter, hvor 12 beboere og 22 ansatte ble smittet med virusmutasjonen, rakk akkurat ikke å få vaksinen før de ble rammet av utbruddet.

Lørdag sa direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, at man først vurderte å iverksette ringvaksinering. Ringvaksinering betyr at man vil vaksinere alle som har vært i umiddelbar kontakt med personen som er smittet av den bestemte virusvarianten.

– Det vil være effektivt hvis utbruddet er helt klart avgrenset og kan stanses innenfor en liten geografisk enhet, et sted eller en institusjon for eksempel, sa Stoltenberg da.

MISTENKTE MUTASJON: Langhus bo- og servicesenter opplevde at viruset spredde seg raskt, og ba om å få prøvene sine analysert. Senere viste det seg at det var snakk om den britiske mutasjonen. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Også i rapporten diskuterer FHI muligheten for å endre vaksinasjonsstrategi for å få kontroll på utbruddet.

Der er de tydelig på usikkerheten knyttet til effekten av dette.

– Siden det er usikkert hvor godt vaksinasjon beskytter mot infeksjon og transmisjon, er det ikke sikkert at reaktiv vaksinasjon kan bidra noe særlig til å begrense utbruddet. Det kan likevel vurderes med et håp om at det kan bidra, skriver FHI.

Søndag ble det imidlertid klart at FHI ikke vil endre sine anbefalinger om vaksinasjon, før de har bedre oversikt over utbredelsen av virusvarianten.

Frykter spredning, men ikke alvorlig sykdom

I rapporten understrekes det at det krever en betydelig innsats for å stoppe utbruddet lokalt.

– Grunnen er den økte smittsomheten, heter det videre.

Samtidig påpeker FHI at det er viktig å kommunisere at varianten ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Denne grafen viser hvordan de beregner risikoen for spredning med den britiske mutasjonsvarianten:

RISIKOVURDERING: Det er for tidlig å gjøre en grundig risikovurdering, skriver FHI. Foreløpig bruker de denne grafen til å vurdere risikoen. Foto: FHI (skjermdump)

To dager etter at viruset ble oppdaget i Nordre Follo, innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden mars for kommunen og ni andre nabokommuner i Oslo-regionen.

Tiltakene tilsvarer en ny lockdown, med både stengte butikker, påbud om hjemmekontor og skoler på rødt nivå.

Søndag er det ventet at enda flere kommuner vil bli omfattet av strengere tiltak. Dette er kommuner som er nabokommuner til de ti kommunene tilknyttet Nordre Follo. Flere har bedt om at det innføres felles tiltak også for dem.

Helsedepartementet vil kunngjøre dette på en pressekonferanse klokken 21.00 søndag kveld.