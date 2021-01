FORELØPIG NEI: Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

FHI avviser foreløpig Raymond: Men vurderer skjevfordeling av vaksiner

Folkehelseinstituttet avviser foreløpig Raymond Johansens krav om at Oslo og Viken bør gå foran i vaksinekøen. FHI vil ha bedre oversikt før skjevfordeling vurderes.

2021-01

Byrådslederen i Oslo ga lørdag uttrykk for at det bør være en selvfølge at villsmitten som har utløst de strengeste smitteverntiltak, også påvirker prioriteringen av vaksinene.

Men FHI endrer foreløpig ikke anbefalingene om fordeling av vaksiner som følge av påvisningen av den mer smittsomme, engelske virusvarianten i Nordre Follo.

Helseminister Bent Høie (H) avviste lørdag Oslos krav om flere vaksiner.

– Hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier Høie til Aftenposten.

FHI har vurdert smittepresset i Oslo og omkringliggende kommuner opp mot andre regioner i landet.

– Vi vurderer fortsatt om det er grunnlag for å foreta en regional skjevfordeling av vaksiner. For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding søndag.

FHI venter nå på analyser av flere virusprøver som kan være knyttet til utbruddet av den engelske varianten av viruset i Nordre Follo.

Vil ikke forhaste seg

– Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo, og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordelingen er hensiktsmessig. Vi vil ikke gjøre slike endringer forhastet, sier Bukholm.

Bukholm minner om at antall tilgjengelige vaksinedoser er begrenset.

– Skjevfordeling av dosene for å beskytte flere i risikogruppene i et utvalgt område vil gå på bekostning av vaksinasjon av risikogrupper i andre områder. Det gjør vurderingen krevende, skriver FHI.

Bukholm minner om at effekten av økt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd først vil komme flere uker etter at tiltaket er iverksatt.

– Andre smitteverntiltak har raskere og bedre effekt på kort sikt, sier smitteverndirektøren.

