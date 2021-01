VAKSINE: Flere av de smittede beboerne har fått første dose av coronavaksinen. Foto: Lise Åserud

Smitteutbrudd på sykehjem i Bærum: 11 nye smittede siste døgn

Totalt er 15 beboere og seks ansatte ved sykehjemmet bekreftet smittet.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av ett døgn har antall coronasmittede beboere på Stabæktunet bo- og behandlingshjem steget med 11 tilfeller. Det skriver Budstikka.

Smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg Dysthe, bekrefter til avisen torsdag ettermiddag at det er 15 beboere ved sykehjemmet som nå har fått smitte.

Seks ansatte ved sykehjemmet er også bekreftet smittet.

– Beboerne som har fått påvist corona er isolert på rommene sine. Ansatte som er eksponert, er i karantene hjemme, sier Dysthe til Budstikka.

Flere av beboerne har allerede fått første dose av coronavaksinen, skriver Budstikka. Den andre dosen skal de etter planen få 27. januar. Dysthe sier til Budstikka at de har et håp om at de som er smittet, men som har fått første dose, vil bli mindre syke.