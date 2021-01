TRONDHEIM: Her har kommunen prioritert å vaksinere smittesporerne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Her ble smittesporerne prioritert i vaksinekøen

I Trondheim får en smittesporer med deltidsstilling vaksinen før lege på akuttmottak.

Alle smittesporerne i Trondheim har blitt vaksinert, også dem i deltidsstilling. Noen av dem jobber på hjemmekontor. Det bekrefter enhetsleder for helsetjenester i kommunen, Hilde Lisbeth Myhre til VG.

Dermed har alle 49, som enten har fulltid- eller heltidsstilling som smittesporere, fått vaksinen før en rekke andre, blant annet legevakten.

Det opplyser kommuneoverlege Tove Røsstad:

– Personell på sykehjem blir vaksinert parallelt med sykehjemsbeboerne og er altså første prioritet ved siden av smittesporerne, sier hun.

FHI åpner for tolkning

I spesialisthelsetjenesten settes det i første omgang av 30.000 doser, altså tilstrekkelig til å fullvaksinere 15.000 helsepersonell.

I tillegg har FHI gitt kommuner mulighet til å sette av totalt 20 prosent av vaksinedosene til kritisk helsepersonell. De presiserer ikke hvem som skal få først, men har i veilederen ramset opp en rekke stillinger som er aktuelle.

Blant dem er personell i legevakt, fastlegekontor, akuttmottak, sykehjem, intensivavdeling. Smittesporing nevnes ikke.

– Vi har vurdert hvordan vi sikrer at flest mulig liv berges og at kommunen har mest mulig kontroll. Da vurderte vi at de mest kritiske er smittesporerne, forteller kommunelege Tove Røsstad.

Oslo har ikke vurdert smittesporere som kritisk helsepersonell som bør prioriteres i vaksineringen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup til VG.

– I tillegg sitter de på hjemmekontor, sier Sverdrup.

FHI: Kriterier for utvelgelse 1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse. 2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko. Vis mer

I veilederen skriver FHI at de overordnede målene for vaksinasjonsprogrammet er å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død samt å opprettholde essensielle tjenester.

«Disse målene bør gjenspeiles i prioriteringer, også mellom helsepersonell.»

VG har tidligere besøkt smittesporingsteamet i Trondheim, som i høst jobbet på spreng for å finne nærkontakter under et stort smitteutbrudd. Les saken HER.

Trondheim kommune: – Uten dem mister vi kontrollen

Det er Trondheims helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen som har tatt avgjørelsen:

– Slik som situasjonen er, er det smittesporerne som er under størst press. Uten smittesporeren mister vi kontrollen på smitten.

DIREKTØR: Helge Garåsen er sjef for helse- og velferdstjenester i Trondheim, og var den som bestemte at smittesporerne prioriteres. Foto: Ole Martin Wold

– Men de er ikke i kontakt med pasienter?

De fleste smittes ikke på jobb men i sosiale settinger, det ser du også på helsepersonell. På sett og vis kan jeg forstå hvis noen reagerer, for leger er veldig sårbare i behandling av pasienter. Men klarer vi ikke å stoppe smitten er det kanskje hakket verre.

FHI: Kommuner vet best

Det er ikke FHI enig i, som mener det er bedre at kommunene bestemmer heller «enn å bli overstyrt fra Oslo»:

– Sykehusene og kommunene har tydelig fortalt oss at de selv kjenner de lokale forholdene best. Vi respekterer det. Vi har derfor gitt overordnede føringer og overlatt detaljene til de 356 kommunene, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Mener dere det er riktig prioritering av Trondheim å vaksinere smittesporerne først?

– Vi respekterer at Trondheim kommune har gjort sine prioriteringer.

Kritisk

Anestesilege Trond Nordseth reagerer på Trondheims prioritering:

– Det er vanskelig å forsvare at disse personellgruppene prioriteres foran legevakt- og sykehjemspersonell. Smittesporerne vil i liten grad være i kontakt med smittede pasienter, og om de er det kan de enkelt beskytte seg med smittevernutstyr.

LEGE: Trond Nordseth, spesialist i anestesi, ph.d. Foto: Privat

Nordseth mener smitterisikoen er langt høyere for visse grupper:

–Risikoen for å bli smittet er mye høyere for dem som gjør legevaktarbeid i en rød sone med mange potensielt smittede pasienter. Disse tar mye større personlig risiko enn personer på kontor.

– De mener smittesporerne er kritiske for å holde smitten under kontroll?

– Alle kan finne sin begrunnelse for at akkurat de må vaksineres før alle andre. Derfor trenger vi klare prioriteringer. Dette er til syvende og sist FHI sitt rot siden de ikke har gitt særlig konkrete føringer på hvilke grupper helsepersonell som bør prioriteres.

Harde prioriteringer

FHI-direktør Camilla Stoltenberg legger til at det i mange tilfeller vil være legevakttjenester i kommunene som blir prioritert, men at det kan variere ut fra hva de mener er kritisk for å opprettholde kapasitet.

– Både han (Nordseth, red.anm.) og andre som har pekt på behovet for vaksiner blant helsepersonell, peker på et helt reelt behov. Men så er man nødt til å prioritere også blant dem som alle sammen har et reelt behov, sier Stoltenberg.