ER DETTE VAREHUS?: Det hersker en viss usikkerhet om det. Og om de da må stenge. Foto: Tore Kristiansen, Vidar Ruud, Nanna Johannessen, Jysk

Virke etterlyser svar: − Hva er et varehus?

– Det er nesten ikke til å tro at regjeringen igjen gjør samme tabbe, sier direktøren for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Hva er et varehus, er det store spørsmålet, etter at regjeringen onsdag bestemte at «varehus» i de 25 nedstengte kommunene på Østlandet skal stenges, sier Virke-direktøren.

– Problemet er at de ikke har definert hva et varehus er. Våre medlemmer der ute ringer oss ned for å få råd. De spør om de er et varehus, sier Andersen.

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenestenæringen i Norge og har bl.a. butikker og varehus som medlemmer.

– Hva svarer dere?

– At vi heller ikke vet. Det er fullstendig kaos. Det er svært uheldig at regjeringen kommer ned et slikt pålegg om nedstenging med 24 timers varsel uten å definere hvem som rammes.

VG har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om tilsvar til denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.

– Veldig mange er usikre

– Hvem ringer?

– Det er veldig mange som er usikre. Er Jysk et varehus, eller Europris, Maxbo, eller Plantasjen? Ikke vet jeg, sier Andersen oppgitt.

– Hva gjør de ulike butikkene/varehusene?

– De reagerer ulikt. De må tolke selv. Noen er usikre og holder åpent i dag, mens andre tenker at de får tolke det strengt, og holder stengt.

Andersen sier det ikke er første gangen.

– Dette skjer kun få dager etter at regjeringen i helgen gikk ut med at kjøpesentre skulle stenges ned. Da hadde de heller ikke definert hva kjøpesentre er. Vi reagerte da og ba om en definisjon. Som fortsatt ikke foreligger. Så kommer de få dager etterpå og gjør den samme tabben.

Fakta om tiltakene i kommunene på Østlandet Tiltak i 10 kommuner: * De ti kommunene med de strengeste tiltakene er Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre-Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler. Tiltakene trådte i kraft ved midnatt natt til søndag. * I disse ti kommunene driftes barnehager og barne- og ungdomsskoler på rødt nivå. Videregående elever og studenter skal ha digital undervisning. * Innbyggere i de ti kommunene bes unngå besøk i hjemmet. Alle bes unngå unødvendige reiser. * Det innføres forbud mot alle arrangement i de ti kommunene. * Alle som kan, skal ha hjemmekontor. * Alle butikker, serveringssteder, treningssenter, svømmehaller, tros- og livssynshus, bibliotek, museer, kinoer, teater og offentlige steder skal holde stengt. Det er gjort unntak for matbutikker, apotek, bensinstasjoner og vinmonopolet. * Det innføres skjenkestopp. * Det er stans i alle idretts- og fritidsaktiviteter for barn og voksne. Tiltak i 15 randsonekommuner: * De 15 randsonekommunene som søndag fikk innført nye tiltak er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet og Horten. Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til mandag. * I disse 15 kommunene blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler. All undervisning på fagskoler, høyskoler og universiteter skal gjøres digital. * Treningssentrene og kjøpesentrene i disse 15 kommunene må holde stengt. Butikker, serveringssteder, bibliotek og tro- og livssynssamfunn får holde åpent. * Ungdom under 20 år får delta på idretts- og fritidsaktiviteter. * Det innføres skjenkestopp. Kilde: NTB Vis mer

KRITISK: Direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen, stiller spørsmålstegn ved behovet for den omfattende nedstengningen av butikker. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hva burde de ha gjort?

– Denne pandemien har snart vart i ett år og de burde ha lagt beredskapsplaner. Eller brukt oss og i dialog kunne utarbeidet slike definisjoner. Det går ikke an å komme med så omfattende pålegg uten å vite hvem som skal skal stenge ned.

– Hvem er dere i dialog med nå?

– Det er også et godt spørsmål. De holder på i flere departementer og nivåer. Helsedepartementet har ansvaret, men de viser også til Næringsdepartementet og Helsedirektoratet.

Andersen sier han egentlig er kritisk til om det er behov for en så omfattende nedstengning.

les også Flere unge sliter psykisk: Sykehus har iverksatt kriseplan

– Alle skal bidra for å bli kvitt smitten, men det er noe med hva som er forholdsmessig: Ikke en gang midt i den hektiske julestria, da kjøpesentrene var fulle av folk, er det påvist at det har skjedd en virusspredning i kjøpesentre eller butikker. Da er det dramatisk å stenge ned så mange tusen arbeidsplasser, i en tid på året hvor trafikken i butikker og sentre er på sitt laveste.

Plantasjen: – Vanskelig å tolke

Driftssjef Jørgen Haukås i Plantasjen sier manglende definisjon av varehus er en utfordring.

– Det har vært litt vanskelig å tolke disse bestemmelsene rundt kjøpesentre og varehus, og vi synes det er vanskelig å vite hva regjeringen legger selve begrepet varehus.

les også Grunn til en viss skepsis

De har valgt å stenge 13 butikker i de ti kommunene med strengest tiltak, men holder åpent i randsonekommunene.

– Vi har prøvd å se på det vi oppfatter som intensjonen bak beslutningen. Vi vurderer det sånn at intensjonen bak beslutningen om å stenge varehus var å minimere forflytningen av mennesker på tvers av grenser.

– I så måte har vi mange enheter, og butikkene tiltrekker seg hovedsakelig kunder fra kommunen kundene er lokalisert i. I tillegg har vi store arealer og ganske få handlende kunder på denne tiden av året, sier han og legger til:

les også Forfatter Aslak Nore ser inn i en tenkt post-corona-fremtid: «Helse-Norge – en dystopi»

– Fra vår side er det en helhetsvurdering, og vi føler oss rimelig trygge på at vi følger intensjonen bak bestemmelsene.

Europris definerer seg som butikk

Administrerende direktør Espen Eldal i Europris sier de har 266 butikker mellom 800 og 1400 kvadratmeter.

– Vi har aldri ansett oss selv for å være et varehus. I de ti kommunene med strengest tiltak har vi stengt, mens vi holder stengt på kjøpesentrene i randsonekommunene med mindre vi har egen inngang. Ellers holder vi åpent.