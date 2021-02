MED MUNNBIND: Guri Melby har merket seg læreres smittefrykt, men vil ikke blande seg inn i helsemyndighetenes vurderinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Munnbindforvirring i skolen: − Store ulikheter mellom kommunene

Lærere melder om forskjeller og forvirring knyttet til spørsmålet om de har lov til å bruke munnbind i undervisningen. Hverken statsråd Guri Melby (V) eller FHI vil svare konkret på dét.

I myndighetenes smittevernveiledere står det at det «ikke anbefales» hverken munnbind eller visir i undervisningen. Men hva betyr egentlig det?

– Noen steder får ikke lærerne lov å bruke munnbind, andre steder diskuteres påbud. Det er store ulikheter mellom kommunene, sier lektor på Inderøy skole i Trøndelag, Siv Furunes, til VG.

Furunes er en av administratorene i Facebook-gruppen «Status lærer», som har 24.000 medlemmer. Dermed har Furunes, som også er toppkandidat for SV i valgdistrikt Nord-Trøndelag, god oversikt over hva som rører seg i Lærer-Norge under pandemien. Smittevern, frykt for å bli smittet og frykt for å smitte andre, er tema som går igjen. Og munnbind.

OVERBLIKK: Inderøy-lektor Siv Furunes kjempet for å åpne skolene i vår. – Nedstengningen gikk utover barn og unges psykiske helse. Men jeg har hele tiden ment at vi må ta vare på sikkerheten til ansatte samtidig, sier hun. Foto: Jo Straube, SV

Mens noen forteller at de har brukt munnbind i undervisningen i lengre tid, opplyser andre at de har fått beskjed om at det kun er tillatt hvis man har legeerklæring.

Noen sier at de ikke ønsker å bruke det, andre forteller at skolen har kjøpt inn munnbind til lærerne og at det kan tas i bruk hvis man vil.

Og noen undrer seg: Er det lov – eller ikke?

Bråk rundt munnbindnekt i Bergen

En oversikt over munnbindbruk i skolen fra mutant-rammede kommuner i Viken fylke da tiltakene var på det strengeste, viser at «ikke anbefales» ble tolket svært ulikt (se faktaboks).

Ulik munnbindpraksis i mutantkommuner i uke fire Våler: Kan bruke munnbind dersom man er utrygg. Det åpnes også opp for bruk av visir. Vestby: Kan bruke munnbind i møte med voksne, men ikke elever. Nordre Follo: Det skal ikke brukes munnbind i barnehage. I skole skal det ikke brukes munnbind i undervisningssituasjonen. (Stengt i uke fire). Nesodden: Her får lærerne bruke munnbind dersom de ønsker dette. Enebakk: Ikke munnbind i undervisning. Frogn: Ingen munnbind. Moss: Ingen munnbind i kontakt med barn. Indre Østfold: Ingen munnbind, men har fått presisert at de kan bruke munnbind ved inspeksjon. Kilde: Utdanningsforbundet Vis mer

I november skrev Bergens Tidende om at Bergen kommune nektet lærere å bruke munnbind i undervisningen. Både Skolenes landsforbund (SL) og Utdanningsforbundet Bergen reagerte – og fortalte om ukentlige henvendelser fra bekymrede lærere.

Det endte med at kommunen vedgikk at de ikke hadde juridisk rett til å nekte munnbindbruk.

Vil ikke ha påbud

Nå, med det muterte viruset i omløp, vil LO-tilsluttede Skolenes landsforbund akselerere trykket på argumentasjonen sin. Det understreker leder Anne Finborud til VG.

For samtidig som innbyggerne i mutantrammede kommuner lever under strengere tiltak, og stadig nye mutanttilfeller knyttet til skoler oppdages, møtes elever og lærere på skolene – nå i hovedsak på gult nivå. Dette skjer en liten måned etter at FHI publiserte nye tall som viser at barnehageansatte og lærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet.

Som en lærer skrev i Facebook-gruppen da tiltakene på Østlandet var på det strengeste: «Veldig rart ... i helgen fikk jeg ikke kjøpt ved og hundemat, men skal på jobb mandag og møte ca 50 elever ...»

VG skriver mandag at erfaringer fra utlandet viser at den muterte varianten er smittsom blant barna.

MUNNBINDTILLIT: Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund, vil ha valgfrihet for lærere. – Det er neppe mange lærere som vil bruke munnbind til enhver tid, sier hun. Foto: Heiko Junge, NTB

– Smittevernveilederne ivaretar ikke voksenmiljøet i skolen på en god måte. De er snekret sammen med bakgrunn i opplæringsloven, sier SL-leder Finborud til VG.

Det er ikke slik at SL vil ha et påbud om munnbind.

De krever at lærere innvilges tillit til å avgjøre selv – med utgangspunkt i hvordan de oppfatter situasjonen på sin arbeidsplass. Og de vil ha dette klart og tydelig på plass i nasjonale smittevernveiledere i stedet for uttrykket «anbefales ikke».

– Den beste læringssituasjonen er at elever og lærere er på skolen og at hele ansiktet synes. Men vi er i en unntakstilstand, understreker hun.

Noen lærere er mindre «robuste», og noen er i risikogruppe, påpeker Finbord. Ulike mennesker reagerer ulikt på pandemien – og det kan gå på kvaliteten løs:

– Læreres utrygghet vil gå ut over både samværet og undervisningen.

Statsråden viser til helsemyndighetene

I november uttalte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG at hun hadde har bitt seg merke i at spesielt to forhold var belastende for lærerne i corona-skolen. Arbeidspresset – og frykten for å bli smittet.

På spørsmål fra VG om bruk av munnbind kan bidra til mindre frykt, om ikke logisk, så alle fall mentalt, svarer Melby per e-post at «vi skal ta frykten på alvor», men:

– Jeg mener at vi ikke skal innføre strengere tiltak i klasserommene enn det helsemyndighetene mener er nødvendig.

Statsråden viser til at det er helsemyndighetene som kommer med råd, vurderinger og anbefalinger når hun blir stilt følgende ja/nei-spørsmål:

Må lærere som ønsker det, få bruke munnbind? Må lærere be om tillatelse fra ledelsen først?

Mutant ikke grunnlag for endring

Folkehelseinstituttet (FHI) ved overleger Margrethe Greve-Isdal og Ernst Kristian Rødland, svarer heller ikke konkret når de blir stilt de ovennevnte spørsmålene.

De opplyser per e-post til VG at munnbind er et tiltak som kan bli aktuelt å innføre i skolen, men at FHI foreløpig ikke har grunnlag til å endre smittevernrådene på bakgrunn av mutanten. Dette vurderes fortløpende.

– Veilederne er utarbeidet ved å ta hensyn til at barn og unge bidrar i mindre grad til smittespredning, og deres alder og modning, skriver de.

– Tar dere barn/unge og læreres smittefrykt med i beregningen når dere ikke anbefaler bruk av munnbind i undervisningen, eller ser dere kun på tall og fakta?

– Smittefrykt forebygges best med god informasjon og kunnskapsbaserte råd.

Greve-Isdal og Rødland påpeker også at bruk av munnbind kan ha uheldige konsekvenser som vanskeliggjøring av kommunikasjon og feil bruk hos barn og unge. De understreker samtidig at munnbind ikke er en erstatning for andre tiltak, som avstand.

Avstand «omtrent umulig»

I november publiserte Lektorlaget en medlemsundersøkelse som viste at 50 prosent syntes de hadde for dårlig smittevern på jobb.

Ni av ti syntes blant annet det var ganske eller svært vanskelig å holde en meters avstand i undervisningen.

Dette er også Utdanningsforbundet (UF), som har 180.000 medlemmer, sin erfaring:

– En helt tydelig tilbakemelding vi har fått er at det på gult nivå omtrent er umulig å holde en meters avstand til elever, skriver nestleder Terje Skyvulstad i en e-post til VG.

UFs holdning er at «lærere og ledere er best til å vurdere eget behov for munnbind». Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, mener at hvis ansatte ønsker å bruke munnbind, må det tillates,

Lærer Siri: Munnbind knapt et tema i kollegiet

I Nordre Follo åpnet skolene igjen tirsdag forrige uke, etter å ha vært stengt grunnet mutantutbruddet. En av innbyggerne som kom på jobb, er spesialpedagog ved en av kommunens barneskoler, Siri Hoel Soleim (40).

– Det har gått greit å komme tilbake – skolen har vært godt forberedt. Jeg vil si vi er på mørkerødt nivå, sier hun til VG.

Munnbind i undervisningen har knapt vært et tema i kollegiet under pandemien, forteller Siri – heller ikke etter at mutanten ankom kommunen.

TILBUD PÅ SKOLEN: Foreløpig er ikke munnbind aktuelt for spesialpedagog Siri Hoel Soleim, men hun synes det er fint at arbeidsplassen har tilbudt det samt har munnbind på lager. Foto: Privat

Rollen som spesialpedagog innebærer at hun er i nærkontakt med opptil tre barn i halvannen time av gangen. På rødt nivå sørger hun for at det er minimum to meter avstand mellom elevene.

– Det er litt utfordrende, men samtidig trenger de at jeg er tett på dem. Det er så mye et ansikt forteller som barn vil gå glipp av hvis lærere har på munnbind. Samtidig forstår jeg godt at de som føler seg utrygge ønsker å bruke det.

Da Siri kom tilbake på skolen, nevnte lederen hennes uoppfordret at hun gjerne kunne bruke munnbind hvis hun ønsket det for å føle seg tryggere.

– Det er ikke utelukket at jeg gjør det i fremtiden, særlig hvis flere bruker munnbind i undervisningen, sier Siri.

– Det blir litt det samme som de første gangene på butikken, hvor rar man følte seg fordi man troppet opp med munnbind. Nå er man jo rar hvis man ikke har det på.