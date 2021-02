Ordfører i Ås: Vi har kontroll på smittetilfellene

Ås kommune mener de har kontroll på de muterte smittetilfellene og skolene holder derfor åpent på rødt nivå mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

Mandag morgen fikk kommuneledelsen en gjennomgang av smittesituasjonen med hensyn til de 15 tilfellene som er oppdaget i kommunen der folk er smittet med den britiske, muterte varianten av viruset.

– Det var ikke så dramatisk som vi trodde det var med en gang vi så tallene, sier ordfører Ola Nordal (Ap) til VG.

Siden det var en del spredning knyttet til skoler og barnehager i kommunen, valgte Ås å holde disse stengt forrige uke.

– Vi brukte uken på å få oversikt og teste nærkontakter, og nå er vi fornøyd slik at vi beholder tiltakspakken vi bestemt forrige uke, nemlig å ha skolene åpne på rødt niva mandag, tirsdag og onsdag denne uken og det samme med barnehagene. Etter det er planen en gradvis åpning til gult med unnak av et par skoler der ønsker beholde rødt noe lenger for å være trygge på at ikke flere tilfeller av viruset der, sier Nordal.

Videregående skole har foreløpig digital undervisning til og med onsdag.

Ellers følger kommunen de nasjonale bestemmelsene som gjelder Oslo, Nordre Follo og Ås, noe som betyr at bare matbutikker, apotek og bensinstasjoner er åpne til og med tirsdag mens man på onsdag letter på tiltakene.

Dette er lettelsene i «Ring 1» fra 3. februar: