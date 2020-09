TRENGER EN KLIPP: William Urbye Myhre sier at noe av det han savner mest i karantene er et frisørbesøk. Foto: Privat

William (22) har snart sittet 52 dager i karantene: – Tragikomisk

Snart runder William Urbye Myhre til sammen 52 karantenedager siden pandemien startet. – Tror ingen har fått like mange telefoner fra FHI som meg.

– Jeg skal ikke si at det ikke er kjedelig, men jeg vet hvor jeg skal gå på nett for å underholde meg, så jeg kjeder meg sjeldent, sier 22-åringen på telefon fra kollektivet i Bergen, der han tilbringer sin fjerde karanteneperiode.

Når den er ferdig vil William Urbye Myhre ha sittet 52 av 179 dager i karantene siden Norge stengte 13. mars.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Den første 14-dagers karantenen tilbragte han hjemme hos en bekjent som han 16. mars besøkte i Australia. Returen til Norge ble fulgt av nok en karanteneperiode.

– Det er dager jeg tar på min egen kappe, understreker han.

Urbye Myhre hadde akkurat rukket å komme i gang med studiestarten ved Norges Handelshøyskole i Bergen da Folkehelseinstituttet 22. august ringte med beskjed om at han var nærkontakt til en smittet.

– Det var en smell. Man har jo kommet tilbake for å studere tredjeåret og har gjerne lyst til å ha det litt artig. Selv om reglene er strammet inn er det fortsatt hyggelig å kunne spise middag med folk, sier han.

– Folk har hatt det verre

Mens 22-åringen var i gang med sin tredje karantene ble kjæresten hans bekreftet smittet. Dermed må han holde seg hjemme i kollektivet frem til 15. september.

– Det er tragikomisk. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje så fort, men klarer ikke ikke å se humoren i det. Det er kjipt og, men det hjelper at jeg trives godt i eget selskap, sier han.

Urbye Myhre mener at romkameratene har gjort situasjonen enklere.

– Vi holder avstand, men er fortsatt sammen som venner. Da går tiden. Selv om jeg har vært lenge i karantene, er det nok folk som har hatt det verre, men jeg tror ingen har fått like mange telefoner fra FHI som meg.

– Har du vært fristet til å bryte karantenen?

– Aldri, jeg har respekt for viruset og det siste jeg vil ha på samvittigheten er at jeg har smittet andre. Jeg holder meg inne og får folk til å handle for meg, sier han.

SMITTEUTBRUDD VED NORGES HANDELSHØYSKOLE: 117 NHH-studenter ble etter studiestart bekreftet smittet. Som følge av utbruddet stoppet skolen alt av fysisk undervisning og aktiviteter. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Har fått seg ny hobby

Til tross for at han får tiden til å gå innrømmer Urbye Myhre at han savner den sosiale biten.

– Ikke nødvendigvis en hard fest, men det å kunne møte en håndfull mennesker over et glass vin, sier 22-åringen.

– Har du fått deg noen nye hobbyer?

– Jeg har fått én ny hobby; det er å kjøre bil, bare på simulator. Det er litt artig fordi å kjøre bil er det verste jeg vet.

– Du har ikke begynt å bake, altså?

– Jeg har ikke begynt å bake. Hadde sikkert begynt med det hvis jeg var glad i boller, men synes ikke det er så «nice», sier han.

Tar viruset mer alvorlig nå

Tall fra helsemyndighetene viser at smitten i juli og august økte mest blant de unge. NHH-studenten er usikker på om det betyr at folk i denne aldersgruppen har blitt lei av restriksjonene.

– Jeg vet selv at jeg ser mer alvorlig på det nå enn i starten av pandemien. Det er jo naturlig at dess nærmere du kommer viruset, dess mer seriøst blir det, sier han.

– Hva vil du si til unge folk som blir oppringt av FHI med beskjed om å holde seg hjemme?

– Det blir ikke moro enn du gjør det til selv. Jeg synes det var utrolig kjipt da jeg forstod at det ble 52 og ikke 40 dager, men da spurte jeg meg selv hvordan jeg kunne gjøre oppholdet morsommere. Det er viktig å holde seg i aktivitet, bare du gjør det på en forsvarlig måte, sier han.

Til Bergens Tidende sier Folkehelseinstituttet at det ikke eksisterer statistikk over hvor mange dager enkeltpersoner har vært i karantene på grunn av corona.

– Dette kan vi ikke si noe intelligent om ettersom vi ikke har slike tall. Men denne studenten må ha vært uheldig, sier pressevakten til avisen.

Publisert: 08.09.20 kl. 21:19 Oppdatert: 08.09.20 kl. 21:33

