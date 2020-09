«RØDT»: Etter å ha vært «gult» en uke, anbefaler FHI nå at Island blir rødt igjen. Foto: Kyrre Lien

FHI anbefaler at Island og flere finske regioner blir «røde»

Folkehelseinstituttet anbefaler at to land og flere nordiske regioner blir «røde» fra og med lørdag.

Listen over «gule» land blir stadig kortere. Flere land vi i løpet av sommeren kunne reise til uten karantene, er nå «røde».

FHI anbefaler i sine nyeste reiseråd at Island, Litauen, Mellersta Finland og Päijänne-Tavastland i Finnland og den svenske regioner Västerbotten blir «røde».

«Alle disse har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker», skriver FHI i en pressemelding tirsdag kveld.

Det vil si at kun Latvia, Liechtenstein, Grønland og Kypros er fullstendig «gule» fra og med lørdag.

Se de forventede reiserådene i kartet under:

Island har knapt vært «gult» i en uke.

I forrige uke alle regionene i Danmark «røde». Flere danske, finske og svenkse regioner er imidlertid «gule».

Hva betyr det å være rødt? Regjeringen har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager. Land som stiger over dette, kan bli farget røde. Alle som kommer reisende derfra må i karantene.

Hvordan bestemmes det? FHI gir råd til regjeringen, som så vedtar og bestemmer hvilke land/regioner som skal farges røde/gule. FHI gir hver uke råd om noe bør farges rødt og stenges. Men åpninger (altså å farge noe gult) vurderes bare annenhver uke.

