Full storm i Nordland: Over 1200 isolert

Mandag herjer uværet i Nordland og Sør-Troms.

Det er spesielt områdene rundt Lofoten og Ofoten samt Vesterålen som mandag merker restene fra den tropiske stormen «Sally».

Flere steder i Nordland er det varslet opptil 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn, og det er sendt ut varsel om flom og jordskred.

Mandag kveld opplyser Rana kommune at rundt 1.200 personer er isolert i forbindelse med uværet. Rana-ordfører Geir Waage (Ap) sier i en pressemelding at liv og helse nå er kommunens hovedfokus.

– Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvem som mottar helse- og omsorgstjenester og å finne løsninger for hvordan disse tjenestene kan bli ivaretatt, sier han.

I en barnehage i Storforshei er det to barn som ikke har blitt hentet på grunn av at E6 er stengt, ifølge NTB.

Barna blir tatt hånd om av ansatte i barnehagen. På Storforshei skole er det mellom 40 og 50 elever som er innkvartert i andre hjem og rundt ti ansatte som kommunen jobber med å skaffe alternativ overnatting til.

Deler Norge i to

Som følge av store nedbørsmengder er E6 stengt ved Storforshei nord på Helgeland i Nordland.

Dermed er Norge delt i to.

– Vi har en del stengte veier akkurat nå. Hovedutfordringen vår er E6 som deler Norge i to, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen i Nordland, Kristin Storrø.

Fergene på fylkesvei 17 er også innstilt på grunn av kraftig vind. Storrø sier det derfor ikke finnes noen omkjøringer, utenom Sverige et godt stykke unna.

– Det er meldt en del nedbør utover dagen, og vi har foreløpig ikke noen gode nyheter å komme med, sier hun.

Hun sier det er vanskelig å si hvor lenge flommen vil vedvare, og at det foreløpig er vanskelig å si hvor lenge folk må vente for å kunne kjøre videre.

Kraftige vindkast

Ola Bakke Aashamar ved meteorologisk institutt sier til VG at det er ventet store mengder nedbør utover kvelden nord i Nordland og i Troms.

Meteorologene har allerede oppjustert vindvarselet fra gult til oransje for Sør-Troms og Nordland, og Aashamar bekrefter at i overkant av fire stasjoner har plukket opp vindkast på dette nivået.

– Akkurat nå blåser det kraftig inn i vestfjorden. I Bodø har vi vindkast på 28 meter/sekund, sier han.

Oransje farenivå er det nest høyeste, og betegnes som en alvorlig situasjon som sjelden forekommer og som kan medføre alvorlige skader. Varselet gjelder frem til klokken syv tirsdag morgen.

– Det er nå vinden skal være sterkest i Bodø, før den trekker litt nordover mot Troms utover kvelden og natten. Der vil det værer mulig for vindkast mellom 30-35 meter/sekund, sier han.

Mandag morgen var det ventet full storm, 12 meter høye bølger og fare for flom i Nordland og Sør-Troms det kommende døgnet.

– Vi har mange farevarsler å by på, sa meteorolog Charalampos Sarchosidis hos Meteorologisk institutt tidlig mandag.

Sarchosidis anslo at det kan komme vindkast på opptil 35 sekundmeter over land, og at det dermed vil blåse full storm. Dette kommer samtidig med at det er varslet store nedbørsmengder i samme område.

I løpet av ett døgn er det ventet opptil 100 millimeter regn i Troms, mens det i Nordland kan komme opp mot 70 millimeter.

– Det er ikke på det verste nå, og det vil bli verre sent i ettermiddag. Vinden vil stå på rett inn fra havet, sa meteorologen.

Flere ferjekanselleringer

Sarchosidis sier at de allerede har fått meldinger om flere kanselleringer i båttrafikken, og at de venter at det vil komme flere.

– Vinden vil medføre veldig høye bølger, på mellom 10–12 meter, og det vil nok berøre ganske mange båtruter. Det blir nok en del kanselleringer for dem som har tenkt å reise i Nordland og sørlige deler av Troms i dag, sier han.

De store mengdene med regn har også ført til at meteorologene har sendt ut farevarsel på høy vannstand, og dette gjelder også særlig områdene Lofoten og Ofoten.

Det samme har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De melder at det allerede er stor vannføring enkelte steder, og at mye regn vil føre til at dette øker enda mer.

Advarer om høye bølger

Meteorolog Sarchosidis advarer folk som skal ut for å oppleve uværet, og ber dem om å være forsiktige.

– Det er gjerne mange som blir nysgjerrige og fascinert av uvær, de vil ut og se, men man må være ekstra observant når man er ute rett ved havet. Særlig de høye bølgene kan komme overraskende på, sier han.

Han legger til at folk bør sikre sine båter, og at folk bør være forsiktige når de ferdes utendørs fordi trær kan velte og gjenstander kan fly i luften.

Meteorologen får støtte av politiet i Nordland, som har rykket ut på sin Twitter-konto for å be folk om å sikre løse gjenstander i rundt hus og i hager så fort som mulig.

– Det er allerede godt med vær ute, og verre skal det bli. Sterk vind kan også føre til at broer og veistrekninger kan bli stengt på kort varsel, skriver de på sin Twitter-konto.

Skogbrannvarsel i sør

Motstykket værmessig er stort når man ser på de sørligere deler av landet, hvor det kan være muligheter for sommertemperaturer. I Østafjells er det allerede sendt ut fare for skogbrann.

– Der har det ikke regnet på lenge. Det vil nok gjelde frem til tirsdag eller onsdag, da det vil komme litt nedbør også i Sør-Norge. De fineste dagene sørover er i dag og i morgen, sier Sarchosidis.

Han legger til at Vestlandet vil oppleve «normale» værforhold det neste døgnet.

– På Vestlandet er det ikke noe unormalt. Der er det grått og trist, som det pleier, sier meteorologen.

