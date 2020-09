BRYGGER TIL STORM: Det er ventet full storm i Norland og Sør-Troms i ettermiddag. Her ser du bilde fra Statens Vegvesens kamera i Hestvika på Andøya i Nordland mandag formiddag. Foto: Statens Vegvesen

Full storm i Nordland: – Det vil bli verre

Full storm, 12 meter høye bølger og fare for flom venter Nordland og Sør-Troms det kommende døgnet.

Nå nettopp

– Vi har mange farevarsler å by på, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis hos Meteorologisk institutt.

Det blåser allerede liten storm flere steder i Nordland - og verre skal det bli. Meteorologene har allerede oppjustert vindvarselet fra gult til oransje for Sør-Troms og Nordland. Sarchosidis anslår at det kan komme vindkast på opptil 35 sekundmeter over land, og at det dermed vil blåse full storm. Dette kommer samtidig med at det er varslet store nedbørsmengder i samme område.

I Troms er det ventet opptil 100 millimeter regn, mens det i Nordland kan komme opp mot 70 millimeter.

Det er spesielt områdene rundt Lofoten og Ofoten samt Vesterålen i Sør-Troms som vil merke restene fra stormen «Sally», som nå befinner seg mellom Norge og Island.

– Det er ikke på det verste nå, og det vil bli verre sent i ettermiddag. Vinden vil stå på rett inn fra havet, sier meteorologen.

Flere ferjekanselleringer

Sarchosidis sier at de allerede har fått meldinger om flere kanselleringer i båttrafikken, og at de venter at det vil komme flere.

– Vinden vil medføre veldig høye bølger, på mellom 10–12 meter, og det vil nok berøre ganske mange båtruter. Det blir nok en del kanselleringer for dem som har tenkt å reise i Nordland og sørlige deler av Troms i dag, sier han.

De store mengdene med regn har også ført til at meteorologene har sendt ut farevarsel på høy vannstand, og dette gjelder også særlig områdene Lofoten og Ofoten.

Det samme har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De melder at det allerede er stor vannføring enkelte steder, og at mye regn vil føre til at dette øker enda mer.

Oransje farenivå er det nest høyeste, og betegnes som en alvorlig situasjon som sjelden forekommer og som kan medføre alvorlige skader. Varselet gjelder frem til klokken sju tirsdag morgen.

Advarer om høye bølger

Meteorolog Sarchosidis advarer folk som skal ut for å oppleve uværet, og ber dem om å være forsiktige.

– Det er gjerne mange som blir nysgjerrige og fascinert av uvær, de vil ut og se, men man må være ekstra observant når man er ute rett ved havet. Særlig de høye bølgene kan komme overraskende på, sier han.

Han legger til at folk bør sikre sine båter, og at folk bør være forsiktige når de ferdes utendørs fordi trær kan velte og gjenstander kan fly i luften.

Meteorologen får støtte av politiet i Nordland, som har rykket ut på sin Twitter-konto for å be folk om å sikre løse gjenstander i rundt hus og i hager så fort som mulig.

– Det er allerede godt med vær ute, og verre skal det bli. Sterk vind kan også føre til at broer og veistrekninger kan bli stengt på kort varsel, skriver de på sin Twitter-konto.

Skogbrannvarsel i sør

Motstykket værmessig er stort når man ser på de sørligere deler av landet, hvor det kan være muligheter for sommertemperaturer. I Østafjells er det allerede sendt ut fare for skogbrann.

– Der har det ikke regnet på lenge. Det vil nok gjelde frem til tirsdag eller onsdag, da det vil komme litt nedbør også i Sør-Norge. De fineste dagene sørover er i dag og i morgen, sier Sarchosidis.

Han legger til at Vestlandet vil oppleve «normale» værforhold det neste døgnet.

– På Vestlandet er det ikke noe unormalt. Der er det grått og trist, som det pleier, sier meteorologen.

Publisert: 21.09.20 kl. 11:35