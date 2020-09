LOVER HØYERE LØNN: Byrådsleder Raymond Johansen sier mange ansatte vil få 50.000–70.000 kroner i høyere lønn ved en eventuell rekommunalisering til private sykehjem. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ap-Raymond vil kaste ut private sykehjemsaktører: Lover alle høyere lønn

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil kaste ut alle private aktører fra Oslos sykehjem. – Vi vil ta tilbake kontrollen over eldreomsorgen, sier Johansen. Han lover høyere lønn til alle.

Offentlig eller privat drevet velferd ligger an til å bli en av de store ideologiske kampsakene mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk, frem mot stortingsvalget neste høst.

Lover høyere lønn

Raymond Johansen sier at de vil vise vei.

– I vårt budsjettforslag som vi legger frem onsdag vil vi sette av pengene som skal til for at ingen sykehjem i Oslo lenger vil være kommersielle når de siste kontraktene går ut 2023. Totalt vil 14 kommersielt drevne sykehjem dermed ha blitt overtatt av kommunen eller en privat ideell aktør, sier han til VG.

Johansen gir følgende garanti til de ansatte som vil måtte gå fra privat til offentlig drift.

– Konsekvensen for 2000 ansatte ved disse 14 sykehjemmene er at alle ansatte vil gå opp i lønn – mange med 50 000–70 000 kroner – alle ansatte vil få turnustillegg og alle ansatte får bedre pensjonsopptjening. De vil få mer omfattende avtaleverk som gir bedre stillingsvern, sier han.

– Antall eldre vil doble seg

– Dette vil koste?

– Når alle sykehjemmene er rekommunalisert eller overført til private ideelle, dreier det seg om 135 millioner kroner årlig. Det er en pris vi er villig til å betale for å gi trygge og gode arbeidsvilkår – og gode tjenester for de eldre.

Mange flere eldre, ifølge Johansen:

– Antallet innbyggere over 80 år har ligget stabilt i Oslo helt siden 1980-tallet, men i løpet av det neste tiåret vil antallet doble seg. Nå vil den såkalte eldrebølgen for alvor begynne også i Oslo.

– Med en slik voldsom vekst; vil det ikke være behov for at private også bidrar?

– Eldreomsorg er en offentlig oppgave, og ikke noe man skal outsource til kommersielle aktører og tjene penger på. Jeg er mot at sykehjem skal være spekulasjonsobjekter. Så lenge Arbeiderpartiet styrer vil kommersielle aktører ikke ha noen fremtid som driftere av sykehjem. Det vil derimot private ideelle aktører – deres posisjon styrker vi.

– Slipper at private eiere skal tjene penger

Han legger til:

– Vi har fått nok av at norsk velferd styres fra styrerom i utlandet. Det er politikere, fagfolk, ansattes organisasjoner og de eldre selv som skal styre eldreomsorgen.

Det er siste fase i rekommunaliseringen Johansen nå innleder:

Seks privatdrevne sykehjem er over i kommunal drift/er drevet av ideelle stiftelser.

Seks kommersielle avtaler, som utløper i 2023, er overtatt av private ideelle.

To sykehjem drives av kommersielle selskaper.

Her kan du lese om rekommunaliseringen:

Rekommunaliseringen i Oslo kommune Her er sykehjem som er overtatt av Oslo kommune fra kommersielle aktører: Madserudhjemmet og Ullernhjemmet er overtatt av Oslo kommune fra Norlandia.

Manglerudhjemmet er overtatt av Oslo kommune fra Unicare.

Uranienborghjemmet er overtatt av Oslo kommune fra Aleris (nå Stendi). Sykehjem som er overtatt av ideelle aktører fra kommersielle aktører: Ammerudhjemmet er overtatt av Diakonhjemmet fra Unicare.

St. Hanshaugenhjemmet er overtatt av LHL fra Unicare. Sykehjem drevet av ideelle, på kommersielle kontrakter: Smestadhjemmet, Hovseterhjemmet, Fagerborghjemmet er overtatt av Lovisenberg fra Unicare.

Rødtvet sykehjem, Paulus sykehjem og Romsås sykehjem er overtatt av Lovisenberg fra Attendo. Disse sykehjemmene har Lovisenberg overtatt driften av før kontraktene har gått ut. Disse sykehjemmene drives av en ideell aktør, men på en kommersiell kontrakt. De vil bli overtatt av Oslo kommune innen 2023 eller legges ut på anbud for ideelle aktører. Sykehjem som fortsatt drives av kommersielle aktører: Oppsalhjemmet drives av Norlandia.

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter drives av Stendi. Kilde: Byrådet i Oslo Vis mer

I Siv Jensens landsmøtetale 5. september gikk hun til angrep på Johansen for hans rekommunaliserings-iver.

– Mitt svar på det angrepet er at jeg nå varsler at enda flere sykehjem blir tatt tilbake til kommunal drift. Vi slår ring om kommunal drift og kaster ut de kommersielle aktørene en gang for alle. Dette er en viktig prinsipiell kamp for oss, for å gi trygge rammer både for de ansatte og de eldre.

– Privat drift er ofte mer effektiv og lønnsom?

– Ja, for eierne, men ikke for de ansatte og de eldre. Vi trenger ikke kommersielle interessenter som skal tjene penger på våre eldre. Vi skal vise når eldrebølgen treffer oss, at kommunal drift, sammen med seriøse ideelle organisasjoner, skal gi trygge rammer om alderdommen til Oslos eldre.

Oslo har i dag 39 sykehjem og 4 helsehus (korttidsplasser). Da Johansen overtok som byrådsleder i 2015 var 14 av disse sykehjemmene og helsehusene drevet av kommersielle aktører.

– Vil også bygge seks nye sykehjem

– Arbeiderpartiet gikk til valg både i 2015 og 2019 på at alle sykehjem skulle drives av kommunen eller ideelle aktører, som Diakonhjemmet, Kirkens Bymisjon og Lovisenberg. Høyre-byrådet inngikk flere åtteårskontrakter med kommersielle aktører rett før de gikk av i 2015, og vi kan derfor først innfri valgløftet fullt ut i 2023, sier han.

Han sier at de vil åpne seks nye sykehjem de neste fire årene.

– Trist

Frp-leder Siv Jensen er ikke nådig.

– Det Raymond nå sier er at byrådet i stedet for å rydde opp og ta ansvar for realitetene i eldreomsorgen i Oslo, kun er opptatt av sitt ideologiske korstog mot private. Det er trist. Det vi ser fra andre kommuner som gjør dette, eksempelvis Austevoll kommune, er at tilbudet blir dårligere og at det blir færre plasser, sier Jensen.

Gruppeleder Øystein R. Sundelin i Oslo Høyre er også sterkt kritisk.

– Jeg synes det er trist at dette byrådet ikke ønsker å styrke det samspillet vi har hatt med private, ideelle og offentlige sykehjem som har vist vei mot morgendagens eldreomsorg. Vi trenger den innovasjonen og nyskapingen som de private også bidrar til.

Publisert: 17.09.20 kl. 22:01