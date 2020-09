LÆRERSTUDENT: Hedda Brita Beata Widahl føler seg diskriminert av skolen. Foto: PRIVAT / NLA Høgskolen

Hedda (23) ut mot NLA Høgskolen: – Føler meg diskriminert

NLA Høgskolen har engasjert ny studentprest. Det får Hedda Brita Beata Widahl til å reagere.

Nå nettopp

– Jeg startet på NLA med troen om at de grunnleggende verdiene som inkludering, nestekjærlighet og menneskeverd var noe vi var helt enige om. Her tok jeg feil, skriver Hedda Brita Beata Widahl (23) i et innlegg på Instagram.

Vårt Land omtalte saken først.

Widahl er lærerstudent ved skolen, og la søndag ut et innlegg hvor hun skriver at hun selv er skeiv og ikke-troende. Før hun startet på skolen, ringte hun for å sjekke om det ville bli et problem. Det ville det ikke, var beskjeden fra skolen, ifølge Widahl.

Ansettelsen av Jens Fredrik Brenne som midlertidig studentprest får henne imidlertid til å reagere.

– Jeg føler meg diskriminert, sier hun.

Brenne ble kjent for den norske offentligheten gjennom VGTVs serie «Homoterapi», og en påfølgende debatt på NRK. Der ble han spurt om hva som skulle være problemet med homofilt samliv.

– Gud liker det ikke, for å si det sånn, sa Brenne.

Se innslaget fra «Debatten» her:

Skal være en person for alle

– En studentprest skal være en person alle studenter, uavhengig av bakgrunn eller legning, skal kunne ha tillit til og kunne komme til for å snakke, og jeg mener at Brenne ikke oppleves som det, sier Widahl.

Brenne ønsker ikke å kommentere saken til VG og viser til ledelsen ved NLA. Les NLA Høgskolens svar lenger ned i saken.

– Vi har kjempet denne kampen, men håper flere kan få øynene opp for at diskriminering ikke er greit, sier Widahl.

Brenne sier til Vårt Land at han mener mediene og andre aktører har skapt en karikatur av ham og hans standpunkter om samlivsetikk, at han har master i sjelesorg og har lært av Jesus å behandle hvert menneske som et verdifullt menneske.

På spørsmål om han skjønner at noen kan være skeptiske til å oppsøke sjelesorg hos ham, sier Brenne at han kan forstå det på grunn av den karikerte historien om ham, men at man kan komme til ham og prøve en samtale eller høre med noen som har hatt en.

les også Skal «hjelpe» folk ut av homofili: – Hårreisende!

Konflikter mellom skolen og studentene

Widahl reagerer også på skolens verdidokument, som blant annet inneholder formuleringen: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Hun mener det ikke er forenlig med at høyskolen utdanner lærere.

– Jeg ser ikke hvilken plass dette har på en utdanningsinstitusjon, i hvert fall ikke en som utdanner lærerne. Vi skal bli lært opp til å møte mangfoldet i skolen, og utfordrer NLA til å gjøre det samme, sier Widahl som mener ansettelsen av Brenne og skolens verdidokument er en motsigelse til dette.

Skolens verdidokument har vært omdiskutert, og tidligere i år ble det revidert. Studentparlamentet og Studentrådet ønsket å fjerne formuleringen, men det har fått stå.

Også i fjor var det en konflikt blant elever og skolen da NLA leide ut lokalene sine i Bergen til et arrangement om «hvordan man hjelper dem som ønsker å forlate homofil praksis og følelser». Frimodig Kirke og Til Helhet, hvor Brenne er styreleder, sto for arrangementet som førte til at to NLA-ansatte sa opp.

les også Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen

Vurderer å bytte skole

Widahl forteller at hun har nesten tre år igjen av utdanningen på skolen, men at hun nå er usikker på om hun vil fullføre utdanningen der.

– Jeg har fortsatt fordi jeg synes det er viktig at NLA blir utfordret på sine holdninger, men hvis ikke skolen lytter til studentene, ser jeg ingen annen utvei enn å bytte skole.

– Ja, det er en kristen verdibasert skole, men diskriminering skal aldri aksepteres.

Skal møte ledelsen

Marte Haugen, leder for Studentparlamentet ved NLA, forteller at de har fått «en del» henvendelser om ansettelsen. Onsdag skal de møte med ledelsen ved NLA.

– I første omgang er det viktigste for oss at ledelsen forstår hvorfor studentene reagerer, og hører på oss. Vi lurer på hva tanken bak dette har vært, og om de var klar over at det ville komme reaksjoner.

Haugen vil ikke si hvilke krav de vil stille til ledelsen før de har snakket med flere studenter. NLA-rektor Sigbjørn Sødal sier møtet først og fremst skal handle om medieoppslagene som har vært de siste dagene.

– Vi prøve å lytte til det studentene har å si. Vi ønsker å signalisere en åpen og lyttende holdning til dette, men selve verdidokumentet er debattert og konkludert med, sier han.

VERDIGRUNNLAG: Rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, sier at skolen lytter til studentene, men

– Annerledes, men ikke diskriminerende

Rektoren sier at NLA er åpent for alle studenter.

– Alle som ønsker å studere hos oss, er velkomne og skal bli respektert for den de er. Vi er en verdibasert skole som bygger på et kristent verdigrunnlag. Derfor er vi litt annerledes, men dette skal ikke handle om å diskriminere, sier han.

Sødal sier at han har forståelse for at noen studenter vil møte Brenne med skepsis, men at han er en respektert og erfaren prest.

– Så dette kan kanskje endre seg. I den grad det er behov for å finne alternativer, skal vi stille opp med det.

Sødal legger til at dette er dypt personlige spørsmål.

– Jeg håper det kan behandles med varsomhet og respekt. Vi prøver å ta det på det dypeste alvor og manøvrerer så godt vi kan.

– Hva tenker du om at studenter ikke føler seg hørt av dere?

– Vi lytter til studentene, men de velger å komme til en høyskole som er bygd opp på et visst verdigrunnlag. De kommer inn som studenter, ikke eiere eller ledere.

Sødal er nyansatt og var derfor ikke rektor da det ble bråk rundt utleie av NLA i Bergen sine lokaler til blant annet Til Helhet, men han sier at han regner med at dette ble tatt med i vurderingen da skolen bestemte seg for å engasjere Til Helhets styreleder Brenne som studentprest for en periode.

Se første episode av VGTV-serien «Homoterapi» her:

Publisert: 15.09.20 kl. 22:45