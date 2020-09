VARSLER: Laial Janet Ayoub (i midten) er en av varslerne mot stiftelsen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Foto: Tore Kristiansen, VG

Varslet mot Rehman-stiftelse: Mener penger ble brukt feil

Laial Janet Ayoub sier at hun varslet mot Shabana Rehmans stiftelse, fordi statsstøtten etter hennes oppfatning ikke gikk til formålet. – Utstrakt sløsekultur, skriver varslerne.

Fem tidligere medarbeidere i stiftelsen Født Fri står bak varselet som ledet til at regjeringen mandag umiddelbart stanset millionstøtten til organisasjonen.

Ifølge granskingsrapporten fra revisjonsselskapet EY er det grunnlag for å hevde at Født Fri til dels har misbrukt offentlig støtte og manglet god økonomistyring.

Stiftelsen bestrider påstandene og etterlyser dokumentasjon.

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, sier Shabana Rehman i et intervju med VG.

– Ikke rettferdig

Laial Janet Ayoub (35) sier at hun vokste opp under negativ sosial kontroll og var jublende glad da pengene kom til en organisasjon som skulle jobbe mot problemet.

– Da jeg så hvordan pengene ble brukt, kunne jeg ikke sitte stille. Det var ikke rettferdig overfor alle dem som vokser opp under disse forholdene, sier Ayoub til VG.

Varslerne trekker i brevet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) frem en rekke eksempler på hva de betrakter som sløsing og misbruk av statsstøtten.

Varslerne er også kritiske til at stiftelsen etter deres mening ikke har hjulpet unge som blir kneblet av strenge formyndere, truet med tvangsekteskap eller utsatt for vold.

– Vi kunne hjulpet mange

– Vi fikk masse penger, vi kunne hjulpet mange. Vi har ikke hjulpet en eneste person, sier kvinnen som førte varselet i pennen, Raime Lima.

Varslerne skriver at «ikke på noe tidspunkt har det vært antydning til hjelpetiltak med faglig aspekt eller målbare resultater».

«I dag, 2 år etter åpningen, kan vi fortsatt ikke vise til noen vi har hjulpet», skriver varslerne.

Født Fri svarer at det aldri var meningen at stiftelsen skulle være mottak for ungdom i krise.

– Vårt formål har vært å drive folkeopplysning, vårt samfunnsoppdrag å være synlig i offentligheten og skape nettverk, sier stiftelsens organisasjonssekretær Morten Guldberg.

Født Fri arbeider for å gi foreldre og foresatte økt forståelse om hvilke konsekvenser negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har for barn.

Guldberg viser til at Født Fri har gjennomført og streamet over 30 konferanser og prosjekter og drevet utstrakt opplysningsarbeid i kampen mot negativ sosial kontroll.

– Ungdom er sendt videre

– Når vi er blitt kontaktet av mennesker i fortvilte situasjoner, har vi satt dem i kontakt med hjelpeapparatet og organisasjoner som Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF.

Morten Guldberg understreker også at det finnes kontakttelefoner og chatalternativ driftet av andre kompetente aktører, for ungdom i krise som trenger noen å snakke med.

– Født Fri hadde ikke til hensikt å fylle en slik rolle, sier organisasjonssekretæren.

Hva er Født Fri? Stiftelsen Født Fri, som har fått 15 millioner kroner i statsstøtte siden 2017, ledes av samfunnsdebattanten og aktivisten Shabana Rehman (44). Født Fri ønsker å bidra til dialog mellom skole og foreldre om oppdragelse, hjelpe ungdom til å foreta selvstendige valg og veilede om offentlige tjenester. Hovedprosjektet siden 2018 har vært «Veier ut av negativ sosial kontroll». Født Fri har gjennomført en rekke arrangementer der unge aktivister har delt scene med fagpersoner fra hjelpeapparatet. Samlet antall tilhørere i året har vært 1000–1500. Stiftelsen har markert seg under Kvinnedagen, Pride-paraden og Arendalsuka, deltatt i debatter og samarbeidet med organisasjoner som Sanitetskvinnene og Redd Barna. – Vi har skapt debatt og satt tema som sosial kontroll og æreskultur på dagsorden, skriver Shabana Rehman i 2018-rapporten til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Født Fri har også delt ut to priser til kvinner som har utmerket seg i kampen for frihet og likestilling og samarbeidet med Stovner videregående skole om to skolerevyer. Kilde: Født Fri sine rapporter til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vis mer

STØTTET: Født Fri ble feiret på Stortinget i 2017, da stiftelsen første gang fikk statsstøtte. Fra venstre Nancy Herz, Laial Ayoub, Sofia Nesrine Srour, Maria Khan, Iram Haq, Amal Aden og Shabana Rehman – og bakerst Abid Raja (V). Flere av kvinnene har ikke hatt med Født Fri å gjøre etter oppstarten. Foto: Butt, Mariam / NTB

– Fantastisk flott sted

Ledelsen i SEIF bekrefter rollefordelingen. Organisasjonen har i mer enn tyve år jobbet for ungdommer som er utsatt for æresvold og tvangsekteskap.

– Født Fri har henvist unge i krise til oss for praktisk bistand og hjelp til å begynne på nytt, sier organisasjonsleder Mersida Spatalaj og administrativ leder Belinda de Leon i SEIF.

De har forstått Født Fris rolle annerledes enn varslerne: Ikke som en organisasjon som skulle bistå unge praktisk, men som skulle formidle informasjon og kunnskap.

– Født Fri har vært en plattform der unge blir gitt en stemme, et fantastisk flott sted hvor den unge generasjonen endelig kunne stå frem og snakke rett fra hjertet, sier de Leon.

LEDER: Shabana Rehman (44) leder stiftelsen Født Fri, som har mistet statsstøtten. Foto: Tore Kristiansen

Vurdere politianmeldelse

EY, som har kartlagt påstandene om misbruk av midler, har blant annet funnet:

Reisekostnader som ifølge EY kan fremstå å være av privat karakter, er belastet stiftelsen for samlet 55.000 kroner, som overgår hva rimelig er å kostnadsføre som virksomhetsrelatert formål.

Abonnementer på strømmetjenester til daglig leder som ifølge EY fremstår som private. Verdien er samlet over 50.000 kroner, men abonnementene er ikke innberettet i sin helhet.

Kjøp av Apple-klokker, hodetelefoner, Apple TV og en drone til samlet 28.000 kroner, som ifølge EY fremstår å være av privat karakter.

Varer og tjenester som ifølge EY er anskaffet fra nærstående av Rehman. Født Fri skal blant annet i løpet av oktober 2018 ved tre anledninger ha kjøpt cateringmat for 64.204 kroner fra et familiemedlem.

EY har anbefalt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å vurdere å politianmelde forholdene, for å få vurdert om den ideelle stiftelsen har brutt straffeloven.

«Tendensiøs rapport med tunnelsyn»

Rehman mener at tallene over er tatt ut av sin sammenheng og fremstilt som at utgifter er av privat karakter, «basert på en dessverre tendensiøs rapport med tunnelsyn».

– Seminaret i Son og i London, der vi jobbet med å skrive to revyer, har vi allerede forklart at ikke ble betalt med midler vi fikk via IMDi, men fra private støttespillere, sier Rehman til VG.

– Når det gjelder medieabonnementer så er det upresist gjengitt. For eksempel har jeg betalt for Netflix selv, mens et abonnement på HBO Nordic er belastet fordi vi skulle se «Handmaid’s Tale», fordi serien handler om negativ sosial kontroll av kvinner, fortsetter hun.

– Når det gjelder kjøp av mat så var det til tre konferanser i løpet av én uke i oktober 2018, med til sammen 420 deltagere, der cateringbyrået vi egentlig skulle bruke trakk seg i siste liten. Søsteren min, som tidligere har drevet restaurant, steppet inn og leverte mat til 120 kroner per pers. I ettertid ser jeg at det muligens var uklokt å gjøre et slikt innkjøp fra en privatperson jeg er i familie med, sier Rehman.

– Det tekniske utstyret som er kjøpt inn er arbeidsrelatert fordi vi lager kulturinnslag. Men kjøpet av dronen, som kostet under 10.000 kroner, tar jeg selvkritikk på fordi vi ikke har fått brukt den ennå, fortsetter hun.

Hun sier at stiftelsen vil dokumentere at tallene i rapporten er feil.

Les intervjuet med Rehman: Dannet stiftelse etter telefon fra Abid Raja

Født Fri opplyser fredag at organisasjonen har engasjert en partner i advokatfirmaet Bll & Co, Anne Helsingeng, til å gjennomgå EYs granskning av stiftelsen.

Publisert: 26.09.20 kl. 07:16

