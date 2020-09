FULGTE MED HER: Guri Melby fulgte bedre med på hva som foregikk på talerstolen under Venstre-landsmøtet enn i tegning valgfag på skolen i Orkdal. Foto: Geir Olsen, NTB

Melby vil ha valgfag fra 5. klasse, men fulgte ikke med selv

GARDERMOEN (VG) Guri Melby og Venstre vil ha valgfag i skolen allerede fra 5. klasse. Selv slet den nye Venstre-lederen betydelig med å følge med i valgfagstimene i tegning.

Den nyvalgte Venstre-lederen har inntil landsmøtet ledet partiets programarbeid før stortingsvalget med sikte på mer fleksibilitet og mer frihet for den enkelte elev og skole.

– Vi ønsker at skolene kan prøve ut valgfag allerede på mellomtrinnet, sier Melby til VG. For ordens skyld: Melby er også kunnskapsminister med ansvar for 636.000 elever i norske grunnskoler.

Selv hadde hun faktisk maskinskriving som valgfag som skoleelev i Orkdal i forrige århundre. Der lærte hun seg tøtsj-metoden. Det har gjort henne effektiv på tastaturet også lenge etter skrivemaskinens glansdager, opplyser hun selv til VG.

I ettertid har Melby som også er lektor i norsk, brukt tastatur-kompetansen til å skrive lærebøker og haugevis med politiske uttalelser og debattinnlegg.

SELVPORTRETT: Guri Melby tegnet seg selv på VGs oppfordring på Venstre-landsmøtet. Smil og kroppsspråk kan tyde på at tegningen viser Melby rett etter ledervalget til stående applaus på Gardermoen.

Melby hadde også tysk og musikk som valgfag, og regnes som en habil pianist. Men så deler hun beviset på at selv partiledere og kunnskapsministre ikke trenger være skolelys i alt. Guri valgte et fag som hun ikke mestret.

– Ett år så måtte jeg ha tegning. Det var jeg skikkelig dårlig på, men fikk velge om jeg ville ha karakter eller ikke. Da valgte jeg bort karakteren der. Jeg brukte nok også altfor mye i tid i tegnetimene til å skravle med en venninne, erkjenner Guri Melby.

Da VG bad henne tegne seg selv som et selvportrett under Venstre-landsmøtet, trengte ikke Melby særlig betenkningstid. Hun fikk blanke ark med fargestifter til, og resultatet kan du se lenger oppe i artikkelen.

AVISTEGNER: VGs egen politiske tegner, Roar Hagen, synes tegning må løftes i skolen, og at skolestatsrådens selvportrett kan være et symptom på dette. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

VGs egen erfarne avistegner, Roar Hagen, mener kunnskapsministerens selvportrett kan tyde på at Melby ikke har prioritert timene i tegning.

– Guri hadde nok fint klart å lage en bedre tegning hvis hun hadde tatt tegneundervisningen mer på alvor. Selvsagt må barn lære å tegne, fordi tegning er et språk, sier VG-tegner Hagen etter å ha vurdert Guri Melbys egen tegning.

– Er en elev som starter i femteklasse i stand til å velge fag, Melby?

– De fleste femteklassinger vet hva de synes er artig. Mitt inntrykk er at de er veldig forskjellige individer. Det må de få lov til å være. Det er nok ganske bred enighet om at skolen i dag er for teoretisk, for strømlinjeformet og for lite praktisk, sier Melby.

– Mange ser på kanskje på valgfag som et liksom-fag?

– Ja, mange tenker på det litt slik. Men sånn skal det ikke være. Det bør være læreplaner og karakterer der også. Og kanskje er det en mulighet for at en elev som får dårlige karakterer i obligatoriske fag – løfter karakteren i et valgfag eleven liker, svarer Melby.

I sin første tale som partileder sa Melby på Venstrelandsmøtet søndag at det tar for lang tid før elevene får velge valgfag på skolen.

– Programkomiteen kommer til å foreslå å innføre valgfag i barneskolen. Det er barna overmodne for. I dag tar det åtte år før barn får ta sitt første selvstendige valg om hva skolehverdagen skal inneholde. Vi tror at mer valgfrihet gir mer motiverte elever, og det gir elever med flere mestringsopplevelser.

