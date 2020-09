UTESTENGT: Saka Maljicaj ble ilagt besøksforbud til lillesøsteren av Grimstad kommune. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

Fylkesmannen om Sakas språkløse søster: Lite tegn på savn og lengsel

Sakas søster kan ikke snakke. Likevel konkluderer Fylkesmannen med at den utviklingshemmede kvinnen ikke uttrykte stort savn etter pårørende under pandemien.

– Selvfølgelig har min lillesøster følelser, sier Saka Maljicaj (44).

– Selv mennesker som er døende eller ligger i koma på sykehus, kan kjenne følelser når den nærmeste tar dem i hånden.

Minst syv ganger ble hun bortvist av politiet fra eiendommen til sin utviklingshemmede og språkløse lillesøster i Grimstad.

Da pandemien rammet fikk over 2400 utviklingshemmede innført besøksstans til sine private hjem. Det viser VGs nasjonale undersøkelse blant norske kommuner.

VG har fått tilgang på tekstmeldinger og e-poster som viser at Sakas lillesøster gir uttrykk for savn både før og etter pandemien.

Om tiden med besøksforbud og begrensning fra kommunen, skriver jurist, saksbehandler og seniorrådgiver Lasse Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen i Agder at lillesøsteren «i liten grad gir uttrykk for savn og lengsel når Saka ikke er til stede»

– Hva slags fagkunnskap har han for å kunne si at dette? Det er nesten ikke til å tro, sier Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk pasientforening

Andersen hos Fylkesmannen skriver videre:

«Selv om (lillesøsteren) reagerer på besøkene fra Saka ved at hun blir oppspilt, glad og engasjert når de finner sted, så må det ut fra en løpende dokumentasjon gjort av tjenesteyterne legges til grunn at hun ikke har hatt et stort behov for samvær med Saka i den tiden hun har vært borte fra boligen», beskriver vedtaket.

SAKBEHANDLER: Lasse Svenstrup Andersen er jurist hos Fylkesmannen i Agder. Foto: PRIVAT

– Leker hobbypsykolog

– Jeg synes det er krenkende, invaderende og uetisk av Fylkesmannen å spekulere i følelseslivet til en person som ikke kan uttrykke seg verbalt, sier Monika Andersen, leder av lokallaget til Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Arendal.

20. mars vedtok Grimstad kommune å ilegge Saka besøksforbud til søsteren eiendom under pandemien, selv om ingen av søstrene har vært smittet av covid-19. Besøksforbudet ble blant annet begrunnet i smitterisiko,

I juni fikk kommunen medhold fra Fylkesmannen i Agder. Vedtaket blir nå klaget inn for Sivilombudsmannen.

Tove Hanche-Olsen i Norsk pasientforening kaller vedtaket til Fylkesmannen dypt problematisk.

– Fylkesmannen har tatt kommunens versjon for god fisk og legger til grunn den private tjenesteyterens versjon uten engang å undersøke saken selv, sier Hanche-Olsen som møtte Saka første gang i 2014.

– Selvfølgelig er storesøsteren den viktigste personen i lillesøsterens liv, fortsetter hun.

Saka mener at Fylkesmannen leker hobbypsykolog.

– For meg, som har vært sammen med min søster i 40 år, er det udiskutabelt at hun har savnet meg, sier Saka.

FORTVILELSE: Saka fikk ikke oppholde seg på eiendommen til lillesøsteren. Foto: Espen Rasmussen / VG

– Det som er opprørende er at de som skal ivareta henne og være hennes stemme, tråkker på hennes integritet og iboende menneskeverd når de spekulerer i hennes følelser og behov, fortsetter hun.

VG har vært i kontakt med Petter Wold i den private helseomsorgsleverandøren Stendi. Han henviser alle spørsmål til Grimstad kommune.

Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs i kommunen har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2430 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 133 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 337 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres retningslinjer. Vis mer

Fylkesmannen: Har godt grunnlag

Saksbehandler Lasse Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen bekrefter overfor VG at de ikke har møtt Sakas søster, men baserer seg på skriftlig dokumentasjon fra partene.

– Vi har lagt til grunn den dokumentasjonen som fortløpende er lagt ved saken. Det er et svært omfattende materiale, sier Andersen.

– Saka har også lagt ved dokumentasjon i saken?

– Ja, vi gjør en bevisvurdering i alle slike saker, og da er ikke kravene til bevis de samme som i straffesaker. Det er sannsynlighetsovervekt som gjelder i forvaltningssaker.

– Men dere må ha en grunn for å kunne vektlegge tjenesteyteren og ikke nærmeste pårørende?

– Vi har et godt grunnlag for å mene noe om helheten. Vi har fått meget omfattende materiale fra kommunen, og mye fra advokaten hennes, Gorm Grammeltvedt. Lange klagebrev. Flere brev.

– Er det vanskelig å vurdere grader av savn?

– Selvfølgelig er det det.

«Det ser ut som lillesøster ser etter deg og lengter»

Andersen mener også at Fylkesmannen har god kompetanse til å vurdere atferd hos personer med psykisk utviklingshemning.

– Det er ikke jeg som vurderer eller mener noe om denne saken alene, sier han.

– Jeg jobber sammen med en vernepleier, lege og andre jurister. Vi har ikke tatt lett på denne saken, fortsetter han.

I dokumentasjon fra Stendi fra februar, står det om Saka:

« ... fremstår svært viktig for beboer, da beboer virker å savne søster dersom det går mer enn et par dager uten at hun er der.»

VG har lest flere meldinger Saka har mottatt fra personalet i boligen forut for pandemien. Fra november: «Det ser ut som lillesøster ser etter deg og lengter. Kommer du på besøk i dag».

Februar i år: «Ser ut som om lillesøster ser veldig etter deg i vinduet i dag.»

«Virker som om lillesøster venter på besøk av deg. Hun går til døren og kikker.»

– Hvorfor skulle hun slutte å savne søsteren da pandemien kom?

– Det vil jeg ikke kommentere. Ikke sånne enkeltmeldinger, svarer Andersen hos Fylkesmannen.

– Det er vanskelig å forstå hvordan dere kan konkludere med at hun ikke savner sin søster?

– Ja men det har vi vel heller ikke sagt? Du må nesten se hva vi har skrevet. Det er mer nyansert enn det.

– Dere skriver at hun gir lite uttrykk for lengsel etter nærmeste pårørende?

– Vi påstår ikke at Saka ikke er viktig for søsteren, eller at de ikke har glede av å treffe hverandre. Men jeg har lest svært mange og detaljerte sider med dokumentasjon og så sammenfattet dette.

Opprettet tilsynssak

I vedtaket til Fylkesmannen står det at lillesøsteren ikke har hatt et stort behov for samvær med Saka under pandemien.

«Det ser heller ut til at (lillesøster) har hatt det bedre, og at det har vært roligere og mer forutsigbart uten Saka til stede», skrives det.

I juni bekreftet Arendal sykehus en skade på søsterens venstre øye, som hadde oppstått under pandemien og ble avdekket av Saka. Dette har fylkesmannen opprettet tilsynssak på. Operasjon skjer en av de nærmeste ukene.

– Vi venter på hans avgjørelse, men mener å ha håndtert dette riktig, skriver enhetsleder i Grimstad kommune, Arne Værland i en e-post.

SVARER: Arne Værland er enhetsleder i Grimstad kommune. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

– Rett til kontakt

Tidligere avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn og nåværende advokat for Saka, Gorm Are Grammeltvedt, mener Fylkesmannen har tegne et mørkt bilde av Saka for å legitimere vedtaket sitt.

– I tillegg viser de liten forståelse for lillesøsterens åpenbare behov og rett til kontakt med henne, sier Grammeltvedt.

– Jeg har respekt for at advokaten representerer Sakas interesser i denne saken, sier Andersen hos Fylkesmannen.

– Jeg vil likevel understreke at han ikke representerer lillesøsteren. Det er det vergen hennes som gjør, fortsetter han.

VG har vært i kontakt med verge og advokat Øyvind Tvedt som skriver i en tekstmelding at han ikke har anledning til å kommentere saken.

Søstrene får møtes igjen

I midten av august fikk Saka en e-post fra avdelingslederen på søsterens bolig:

«Vi ber deg om å vurdere å ta deg en times besøk i dag på avtalt tid, slik at (lillesøster) får den strukturen og stabiliteten som hun er i behov for å ha, og at hun får besøk fra deg som hun er så glad i.»

– Kommunen dikterer besøks-tidspunktene, så det er ikke alltid jeg får til å komme på grunn av jobben, sier Saka.

– I Fylkesmannens vedtak står det at det er mer forutsigbart for lillesøster uten Saka til stede. Personalet på Stendi skriver at Saka er avgjørende for stabiliteten til lillesøsteren?

– Ja, det er kjempefint, veldig bra. Det har ikke vært et ønske fra Fylkesmannen om å stenge Saka ute fra søsteren, sier Lasse Svenstrup Andersen.

– Det fremlegges to helt motstridende oppfatninger av tilstedeværelsen hennes?

– Jeg tenker at da er de tilbake til en mer normal situasjon. At hun har begynt å besøke søsteren og at det går fint, er jo veldig bra.

– Hvis den siste fremstillingen av Saka er riktig, kan det virke galt at hun ikke fikk komme inn i søsterens bolig fra 19. mars til 8. mai?

– Nei, det kan jeg ikke kommentere. Vi har gjort en vurdering av forholdet som var den gangen, under pandemiens begynnelse, ut ifra de opplysningene vi hadde da. Hvis det har blitt bedre nå, er det bare bra, sier Andersen.

Publisert: 20.09.20 kl. 19:11