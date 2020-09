HJELPENDE HÅND: Bildet er tatt i det øyeblikket Remi Grinius blir reddet av redningshelikopteret. Foto: HRS Sør-Norge

Remi (39) overlevde natten i forlatt telt: – Jeg grep hver eneste sjanse til å holde meg i live

I morgentimene søndag ble Remi Grinius reddet etter en iskald natt i fjellsidene i Jotunheimen. – Jeg er takknemlig for å være i live, sier 39-åringen til VG.

Nå nettopp

Klokken 22 lørdag meldte politiet i Innlandet at de hadde satt i gang en stor leteaksjon etter en mann i slutten av 30-årene ikke kom tilbake etter en dagstur til Galdhøpiggen.

Ett døgn senere snakker litauiske Remi Grinius med VG over telefon. Utrolig nok i god behold.

– Jeg er takknemlig for å være i live. Nå skal jeg krype til sengs så fort som mulig, sier han til VG i 22-tiden søndag, en liten halvtime etter at han ble gjenforent med familien.

FUNNET I GOD BEHOLD: Remi Grinius ble reddet fra Galdhøpiggen søndag. Foto: Privat

Krevende forhold

Det som startet som en grei fjelltur opp Norges tak lørdag, ble til alt annet enn det Remi Grinius hadde sett for seg på sin aller første fjelltur.

Han avklarte med turfølget at han skulle ta igjen turgruppen som lå i forveien. Men på vei ned, forsvant han.

Grinius ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til turisthytta.

les også Syv personer og tre hunder reddet ned fra fjellet i Eidfjord

Været i området denne kvelden var preget av sterk vind, nedbør og minusgrader. Grinius forklarer til VG at det føltes svært tungt å gå.

– Jeg gjorde mange feil og gikk på mange farlige steder. Jeg burde ikke gått alene i fjellet under så tøffe forhold. Jeg trodde ikke at jeg hadde noen sjanse til å overleve. Jeg grep hver eneste sjanse til å holde meg i live, sier han.

– Jeg trodde at dette var slutten. Jeg ba, til fjellet, høyere makter og om tilgivelse. Litt senere fikk jeg øye på et forlatt telt som jeg tok meg inn i.

Her tilbrakte han natten, og klarte å holde varmen.

GALDHØPIGGEN: Været var preget av sterk vind, nedbør og minusgrader i området søndag formiddag. Foto: HRS Sør-Norge / Twitter

Remi Grinius tenker tilbake på de krevende forholdene i fjellet, og understreker i ettertid at han var for dårlig forberedt.

– Hvert eneste skritt var som å gå i «slow motion». Samtidig prøvde jeg å komme meg høyere i fjellet for å få dekning på telefonen min.

Hovedredningssentralen mottok en GPS-posisjonering telefonen søndag morgen, fra et område som redningsmannskapene tidligere ikke hadde klart å nå opp til på grunn av dårlige værforhold, opplyste operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG.

Det ble søkt med luftambulanse, mannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder.

Han takker redningsmannskapet for at han kom trygt tilbake til kona og sine to døtre.

– Det er helt utrolig at jeg kom trygt tilbake til familien min, sier han og kaller det siste døgnet for «helt utenkelig».

TAKKNEMLIG: Remi Grinius avbildet med døtrene. Til VG sier han at det er utrolig at han kom trygt tilbake til familien. Foto: Privat

Publisert: 14.09.20 kl. 01:57

Les også

Mer om Hovedredningssentralen Røde Kors