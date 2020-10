UVANLIG: Abid Raja settes på topp i tre Akershus, Østfold og Buskerud. Foto: Helge Mikalsen

Innstiller Raja på topp i Akershus, Østfold og Buskerud

Abid Raja drømmer om å få flest stemmer i landet: Viken Venstre innstiller Raja på topp på stortingsvalglisten i Østfold, Akershus og Buskerud.

– Det kan jeg bekrefte. Når vi har en så profilert politiker som Abid Raja, så har en enstemmig nominasjonskomité i Viken Venstre innstilt på at Raja skal toppe listene i Østfold, Akershus og Buskerud, sier leder av nominasjonskomiteen, Tord Hustveit til VG.

Årsaken til at de kan gjøre det, er at selv om en rekke fylker nå er slått sammen, så er det de gamle fylkeslagene som skal ha egne lister og innstille sine kandidater, til neste års stortingsvalg.

– Ingen andre har valgt denne løsningen. Venstre blir det første og eneste parti med felles liste for alle valgkretsene i Viken, sier Hustveit.

– Hvorfor ikke benytte anledningen til å få inn ulike folk på 1. plass i alle de tre fylkene?

– Fordi vi har satt sammen en liste av fire toppkandidater som vi mener kan gi oss stor oppslutning i Viken. Og fordi vår region har mange felles utfordringer som det er viktig å stå sammen om. Et felles lag for hele regionen vil være en styrke for dette arbeidet, sier Hustveit.

– Historisk toppet liste

Han viser blant annet til Fornebubanen, Ringeriksbanen og dobbeltspor sørover mot Østfold.

– Dette er prosjekter som er viktige for vår region og som det er lettere å få realisert når vi står sammen, sier Hustveit, som tidligere har vært leder av Unge Venstre.

Han legger til:

– Vi har fått til en historisk toppet liste, hvor vi har en statsråd, en stortingsrepresentant og en statssekretær på de tre første plassene. Det er litt av et lag, som vi er overbevist om vil kunne gi oss et godt valg i Viken.

Han har tro på en Raja-effekt.

– Han har en veldig positiv energi og har en evne til å få kontakt med folk.

Strategien til Viken Venstre gjør at deres base blir rundt 1,2 millioner mennesker; landets desidert største fylke.

I 2017 fikk Venstre 6,5 prosent av stemmene, Østfold 2,4 prosent og i Buskerud 3,7.

Raja: – Hårete utfordring

Raja sier han er takknemlig for at Viken Venstre enstemmig har innstilt ham som toppkandidat for hele Viken.

– Dette blir en ekstraordinær stor oppgave, fordi jeg har som mål å rekke å fortelle til alle i Viken at de kan stemme på meg og på Venstre, og hvorfor de nettopp bør gjøre det. Jeg skal yte mitt maksimale for Viken.

Han legger spøkefullt til når VG spør ham:

– Jeg tar gjerne imot den hårete utfordringen det er å forsøke å bli en av politikerne i landet som samlet flest stemmer. Og jeg håper på at nominasjonsmøte i Viken i slutten av oktober vil gi meg muligheten til det.

Her kan du se hvem som er de fire foreslåtte toppkandidatene:

Viken Venstre topp fire 1. Abid Q. Raja: Kultur- og likestillingsminister, og stortingsrepresentant for Akershus siden 2013. 2. Solveig Schytz: Stortingsrepresentant (vara for Raja i Akershus) og tidligere kommunestyre- og fylkestingsrepresentant. 3. Maren Hersleth Holsen: Statssekretær i Klima og Miljødepartementet. Tidligere varaordfører i Eidsberg. 4. Timo Nikolaisen: Student og ungdomskandidat. Vis mer

– Solveig er en av Venstres beste politikere og sammen med Abid vil de kunne samle stor støtte. Maren er bonde og har et miljøengasjement som vil treffe mange, mener valgkomitelederen.

Nominasjonsmøtet i Viken Venstre er 24.–25. oktober.

Få andre har valgt denne metoden

Valgforsker og leder av nettstedet Poll of polls, Johan Giertsen, sier det foreløpig er få andre kjente nominasjoner i flere sammenslåtte kommuner.

– Det kan bli en problemstilling med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i Aust-Agder og Vest-Agder og for Venstres Sveinung Rotevatn i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fagdirektør Jan Morten Sundeid i Kommunaldepartementet sier det er fullt mulig å stille i flere fylker.

– Hvis en politiker velges inn i flere fylker må vedkommende velge hvilket fylke han eller hun vil stille fra. Den som er på 2. plass på listen i fylket vedkommende velger, vil da rykke opp, sier han.

Publisert: 01.10.20 kl. 15:03