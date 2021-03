Byrådsleder Raymond Johansen på kontoret i Oslo Rådhus. Foto: Terje Bringedal

Oslo strammer inn: Slik svarer nabokommunene

Oslo varslet enda strengere tiltak tirsdag. Noen kommuner rundt hovedstaden vurderer det samme.

– Situasjonen i Oslo er nå svært alvorlig. De muterte variantene har endret spilleregler. De grepene vi har tatt nå som har virket gang på gang ser ikke lenger ut til å fungere, sier Oslo-byråd Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen tirsdag.

Det er spesielt etterlevelse blant ungdom mellom 10 og 19 år som bekymrer byrådet.

– Med dagens situasjon er det dessverre umulig å skjerme barn og unge, sier Raymond Johansen (Ap).

Av nye tiltak innfører hovedstaden blant annet rødt nivå i skoler og barnehager. I tillegg vil det bli innstramminger for fritidsaktiviteter for barn og unge.

Tiltakene som innføres vil gjelde frem til påske.

– Oslo har de høyeste dags- og ukestallene vi noen gang har sett i denne pandemien. Fra uke 6 til uke 9 har smitten økt med nesten 300 prosent, sier helsebyråd Robert Steen.

Lørenskog vurderer nye tiltak

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap), sier til VG at de skal ha et møte om nye tiltak i ettermiddag. Da vil de vurdere samme tiltak som Oslo, opplyser hun.

– Kommuner i samme område bør få lov til å regulere smitteverntiltak hvis det lar seg gjøre. Men hvis smittetallene øker som de gjør nå, så er jeg for at det innføres strenge tiltak nasjonalt, sier hun.

Ordfører Lene Conradi (H) i Asker sier til VG at kommunen har stor tiltro til regjeringens vurderinger, men at det må være en balansegang.

– Regionene må gjøre egne vurderinger basert på smittesituasjonen lokalt.

– Oslo strammer inn, er det noe dere også kommer til å gjøre?

– Vi skal ha møte i kriseledelsen onsdag og vi kommer til å diskutere tiltak, basert på det som kom i dag, sier Conradi.

Ordfører i Nittedal, Inge Solli (V), sier han er glad regjeringen åpner for at kommunene kan regulere tiltak etter smittesituasjonen lokalt. Han sier de vurderer nye tiltak i kommunen.

– Dette avgjøres i møte i kriseledelsen torsdag.

MØTE ONSDAG: Ordfører Lene Conradi (H) i Asker sier de følger smittesituasjonen tett og at det kan komme nye tiltak i kommunen fra onsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Rælingen har strenge anbefalinger

Ståle Grøtte (Ap), ordfører i Rælingen, sier de vurderer situasjonen kontinuerlig.

– Vi har nylig innført meget strenge anbefalinger og gjør kontinuerlig vurderinger av hvilke tiltak som er forholdsmessige og effektive, samtidig som vi så langt som mulig verner om barn og unges aktiviteter. Vi har en ganske høy smitte generelt sett, men har per nå ikke samme økning blant barn og unge som i Oslo.

– Kriseledelsen og formannskapet følger situasjonen tett og er klare for å sette inn ytterligere tiltak om situasjonen lokalt skulle tilsi det.

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap) sier at de har tiltro til regjeringens vurderinger av tiltak. De vurderer ikke å stramme inn mer nå.

– Kommuneoverlegen har vurdert at det ikke er behov for å stramme inn mer enn de nasjonale tiltakene som gjelder i dag. Men dette er noe vi vurderer fortløpende.

STRAMMER IKKE INN: Ordfører Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo sier kommunen ikke ser grunn til å innføre strengere tiltak i kommunen akkurat nå. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Overrasket over mangel på tiltak

Jørgen Vik (Ap), ordfører i Lillestrøm sier han er overrasket over dagens pressekonferanse med Erna Solberg. Hun sa der at regjeringen ikke strammer inn de nasjonale tiltakene, men varslet en rekke mulige tiltak om smitten ikke går ned.

– Jeg hadde sett for meg tydeligere signaler om innskjerpinger nasjonalt, siden FHI går så tydelig ut om at R-tallet må ned, sier Vik.

Lillestrøm er en av kommunene i Norge med høyest smittetrykk og har dermed innført strenge tiltak. Vik sier de fortløpende vurderer nye tiltak.

– Akkurat nå har Lillestrøm stengt alt, bortsett fra at vi skjermer barn og unge. Det innebærer gult nivå på barnehager og skoler, og vi har åpnet for fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge.

OVERRASKET: Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, sier han er overrasket over at regjeringen ikke innfører strengere tiltak nasjonalt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kommune-Norge splittet om nasjonale restriksjoner

VG spurte flere ordførere i kommuner helt uten smitte de siste 14 dagene om hva de mente da det ble varslet om nye nasjonale innstramminger.

De var splittet i sitt syn, og flere mente at man bør ha mulighet til å bestemme eventuelle strengere regler lokalt.

