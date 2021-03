AP-LEDER: Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Støre: Legger enormt ansvar på kommunene

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier situasjonen er alvorlig, og er kritisk til at intensivkapasiteten på sykehusene ikke ser ut til å være bedre enn i fjor – til tross for at det nå ventes en ny smittebølge.

– En uavklart redegjørelse, sa Støre i sin første kommentar til statsminister Erna Solbergs corona-orientering i Stortinget tirsdag morgen.

Der varslet Solberg at regjeringen ikke strammer inn de nasjonale tiltakene nå, men varsler strengere tiltak dersom smittetallene ikke går ned.

Støre frykter at tiltakene vil bli enda mer inngripende dersom det blir nødvendig å dra hardere til dersom r-tallet ikke går ned:

– Situasjonen er svært alvorlig. R-tallet er 1,3 men hun vil avvente enda et par uker. Da legges det et enormt ansvar på kommunene, sa Ap-lederen.

STATSMINISTER: Erna Solberg (H) redegjorde tirsdag klokken 10 for corona-situasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Det er fortsatt uavklart hvordan hun vil vurdere dette om en uke eller to. I så fall kan det vært snakk om veldig inngripende tiltak, la han til.

Støre ba regjeringen om å fulkusere på de to neste månedene, i stedet for å se fram til mai da man muligens har nådd et vaksine-nivå som gjør det mulig å slippe opp.

Han gjentok kritikken mot at grensene var åpne så lenge at det muterte viruset kom ukontrollert inn i landet.

Støre kritisere også regjeringen for at akuttberedskapen:

– Ett år etter utbruddet får vi høre at intensiv-kapasiteten på et stort og moderne sykehus som Ahus er sprengt. Hvorfor har det ikke skjedd mer på ett år på det området, spurte Støre.

GIR RÅD TIL ERNA: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ola Vatn / VG

– Bedre informasjon

SV-leder Audun Lysbakken ga råd til regjeringen om sin informasjonsstrategi, som han mener har vært mangelfull i det siste.

– Søndag holdt statsministeren en tale til nasjonen for å varsle tiltak tirsdag. Tirsdag holdt statsministeren en redegjørelse til Stortinget, for å si at tiltak kan komme senere, sier Audun Lysbakken og legger til:

– Ordmengden kan kanskje reduseres noe for å sørge for at informasjonen kommer frem.

– Bra å holde det lokalt

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er glad for at regjeringen varsler at de vil jobbe for at barn og unge skal være mer til stede på skole og barnehage.

Hun støtter at regjeringen prøver å holde strenge tiltak lokalt.

– Det er bra at man holder på et lokalt nivå, slik at man kan tilpasse tiltak etter behovet og ikke rette alt inn etter behovet i Oslo eller steder med stor smitte. Vi registrerer også at regjeringen ønsker en lavere terskel for å gripe inn lokalt, dersom det blir behov, sier Listhaug.

Samtidig er hun kritisk til at flere faller utenfor de nasjonale støtteordningene for økonomisk kompensasjon.

Hun mener også at pandemien har vist at Norge har et integreringsbehov, siden mye av smitten skjer i innvandringstette steder i Oslo Øst.

Arnstad: Krever vaksine-åpenhet

– Det må være full åpenhet og ærlighet om valgene som er tatt om vaksine, sa Marit Arnstad (Sp) i sin kommentar.

– Samarbeidet med EU har bidratt til at vaksineringen går sent, og regjeringen har avvist alle oppfordringer om åpenhet, la hun til.