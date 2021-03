VIL SAMTALE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil at Ap, Sp, Rødt, MDG og SV skal bli enige om felles politikk før valget. Foto: Jørgen Braastad

Moxnes inviterer til samtaler før valget - får blankt nei

GARDERMOEN (VG) Rødt-leder Bjørnar Moxnes inviterer de rødgrønne partilederne til samtaler for å samles om felles politikk før stortingsvalget. Han får ja fra SV, men blankt nei fra Ap og Sp.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I sin tale til Rødts landsmøte brukte partileder Bjørnar Moxnes anledningen til å strekke ut en hånd til de andre partilederne på rødgrønn side.

Under talen sendte han en invitasjon til Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, SV-leder Audun Lysbakken og MDG-leder Une Bastholm.

Moxnes vil at de fem partilederne før valget skal sette seg ned sammen for å sondere hva som kan bli felles rødgrønn politikk, dersom Erna Solberg mister sitt flertall etter stortingsvalget i september.

SE VIDEO UNDER: Her er Moxnes sin invitasjon

les også Rødt-krav til Ap og Sp: Kraftige skatteøkninger - for inntekter over 600.000

– Det trengs et tydelig brudd med høyrepolitikken. Derfor sender jeg en invitasjon til de rødgrønne partilederne, om å sette oss sammen, finne ut hva vi kan samles om, og fortelle innbyggerne hva de kan forvente etter valget med nytt flertall, sa Moxnes i talen.

Moxnes har tidligere sagt at det ikke er aktuelt for Rødt å gå i regjering, men han er åpen for å inngå en formell samarbeidsavtale med en rødgrønn regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har på sin side sagt at det er uaktuelt med regjeringssamarbeid med Rødt. Også Senterpartiet har avvist både regjeringssamarbeid og samarbeidsavtale med Rødt.

Overfor VG utdyper Moxnes hvorfor han likevel inviterer til samtaler.

– Jeg tror velgerne vil vite hva vi kan stå sammen om og få til av endringer, sier Moxnes.

Blir kontant avvist

Rødt-lederens invitasjon til samtaler får umiddelbart en kald skulder fra Senterpartiet:

– Sp kommer ikke til å sette seg ned og forhandle, eller som Moxnes sier «finne ut hva ut hva vi kan samles om». Forhandlinger om regjering og regjeringsplattform skjer etter at velgerne har sagt sitt, skriver Sps parlamentariske leder Marit Arnstad i en SMS til VG.

SIER NEI: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier det ikke er aktuelt med samtaler med Rødt. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Arnstad gjentar at Sp ønsker en Sp/Ap-basert regjering.

– Vi kommer ikke til å forhandle med partier som Rødt, som selv sier at de ikke vil inn i noen regjering, skriver Arnstad.

– Vanskelig å ta seriøst

Heller ikke Ap vil sette seg ned med Moxnes.

Aps vikarierende finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen viser til at Moxnes i talen sa at han heller ville «stolt på en bruktbilselger med anonym profil på Finn.no enn å stolte på Aps løfter om å få ned forskjellene».

– Var sammenligningen med en upålitelig bilselger en del av invitasjonen? Denne retorikken gjør det vanskelig å ta Moxnes seriøst, sier Knutsen i en SMS til VG.

SIER NEI: Arbeiderpartiet avviser også Moxnes’ invitasjon til samtaler. Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Vandrehallen på Stortinget i 2018. Foto: Tore Kristiansen

Knutsen gjentar det Støre tidligere har uttalt om samarbeid.

– Vi ønsker en Arbeiderparti-ledet flertallsregjering med SV og Senterpartiet, men vi skal også ha god dialog med de andre partiene som ønsker å bytte ut høyreregjeringen og føre en mer rettferdig politikk, sier Knutsen.

Lysbakken positiv

SV-leder Audun Lysbakken vil i motsetning til Arnstad gjerne sette seg ned med Moxnes. Han roser initiativet til Moxnes.

– Det er det samme som SVs landsstyre inviterte til i november 2019, så det tenker vi likt om. Hadde det vært opp til oss, ville dette skjedd for lenge siden, sier Lysbakken.

les også SV vil piske de rødgrønne på plass: Inviterer til felles politisk plattform

I november 2019 vedtok SVs landsstyre at de ville lage en felles rødgrønn plattform med Ap, Sp, Rødt og MDG før valget.

– Vi er innstilt på et bredt, rødgrønt samarbeid der også Rødt og MDG er med, sier Lysbakken.

SV-lederen erkjenner at det ikke er stor vilje i Ap og Sp for å få til det brede regjeringsprosjektet som SV ønsker seg.

– Vi er dessverre i en situasjon der ikke alle på rødgrønn side er klare til å snakke med hverandre, sier Lysbakken.

SIER JA: SV-leder Audun Lysbakken sier ja til samtaler med Moxnes, men er pessimistisk med tanke på muligheten for et et bredt, rødgrønt regjeringsprosjekt. Foto: Frode Hansen

Lysbakken sier det nå tegner seg et bilde av to konkurrerende prosjekter blant de rødgrønne partiene.

– Det ene er det rødgrønne prosjektet som vi vil ha. Det andre er den sentrumsregjeringen som Vedum vil ha med to partier i regjering (Ap og Sp journ. anm). Hele poenget med den er at den kan søke støtte fra høyresida, sier Lysbakken.

Frister ikke for MDG

Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de Grønne (MDG), sier at han ikke vil avvise Rødts invitasjon om samtaler før valget. Samtidig understreker han at han er skeptisk til samarbeid med Rødt.

– Vi føler at Rødt har et helt annet prosjekt enn oss, hvor det er tydelig at de ikke vil prioritere miljø og klima særlig høyt. Det virker som det er viktigere for dem å forby private barnehager enn å ta vare på klima og miljø, sier Hermstad.

MDG-nestlederen sier det kan bli en tung omvei i forhandlinger om man skal bruke tid på den type krav.

– Jeg er ganske lunken og ikke så veldig overbevist med tanke på de sakene Rødt har diskutert på landsmøtet, sier Hermstad.