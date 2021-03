I FRIHET: VG fikk ta bilder av kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetektsfengsling i forrige uke. Foto: Odin Jæger

IS-kvinne i retten: − Giftet meg for å ta vare på barna mine

OSLO TINGRETT (VG) Bare få måneder etter at hun kom til Syria, hevder den tiltalte IS-kvinnen at hun ville hjem igjen. Hun beskriver oppholdet som en kamp om å holde seg selv og barna i live.

I retten tirsdag fortsatte 30-åringen sin forklaring om den eskalerende volden og overgrepene hun hevder hun ble utsatt for av sin første ektemann, den nå avdøde IS-krigeren Bastian Vasquez fra Skien.

Hun fortalte også at Vasquez hadde truet med å ta livet at hennes far som kom til Syria i et forsøk på å få henne med tilbake til Norge.

– Jeg ba om skilsmisse flere ganger. Han sa jeg kunne få det, men da måtte jeg gi fra meg sønnen min og det var uaktuelt.

Gråtkvalt forklarte hun at hun etter hvert ble livredd for Vasquez, og at frykten preget henne også i hennes to neste ekteskap i Syria.

30-åringen reiste til Syria i februar 2013 og i retten sa hun at hun allerede i mai samme år ønsket seg hjem igjen til Norge etter å ha oppdaget at hverken ektemannen eller livet i Syria var slik hun hadde trodd det skulle bli.

Hun beskrev hverdagen som svært begrenset: Hun fikk ikke gå ut alene, fikk ikke kjøre bil, hadde ikke egne penger og kunne ikke kommunisere med familie og kjente uten at det ble kontrollert av ektemannen.

Ifølge tiltalte døde Vasquez i en ulykke under produksjon av eksplosiver for IS i april 2015.

– Jeg ble satt ut, men da jeg kom til meg selv så skjønte jeg at jeg hadde en mulighet til å komme meg ut, sa kvinnen om sin egen reaksjon etter at hun fikk vite at Vasquez var død.

Som VG tidligere har skrevet tok hun ett år senere kontakt med den norske advokaten Bjørn Nærum og ba han om hjelp til å komme seg hjem.

– Jeg sendte mail til Nærum og et bilde av eksakt hvor jeg bodde. Jeg fikk da beskjed om at det ikke var så lett fordi Shaddadi var en liten og veldig godt kontrollert by. Jeg fikk beskjed om at jeg heller måtte komme meg til Raqqa, forklarte kvinnen i retten.

KONTAKTET ADVOKAT: Denne e-posten sendte den tiltalte kvinnen til advokaten Bjørn Nærum 16. april 2015.

Hun sier at årsaken til at hun giftet seg for andre gang, med en sharia-dommer fra Nord-Afrika, var nettopp at han bodde i Raqqa.

– Hvis jeg fikk en mann som var i Raqqa, kunne jeg kanskje komme meg videre, sa hun.

Den nye ektemannen hadde dessuten gått med på at hun skulle få dra til Tyrkia for å besøke familie og at hun skulle slippe å få flere barn. Disse løftene brøt han imidlertid, ifølge kvinnen.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: PRIVAT

Etter at den andre ektemannen døde i strid for IS i 2017 giftet hun seg for tredje gang. Også dette ekteskapet beskriver hun som noen hun gjorde for å klare seg.

– Jeg giftet meg ikke med ham for å ha det bra. Jeg gjorde det med tanke på sønnen min, sier hun.

Den tredje ektemannen ønsket imidlertid å hjelpe henne med å komme seg hjem og kvinnen sier at han snakket med flere menneskesmuglere.

– Helt fra jeg giftet meg med ham forsøkte han å finne en vei ut. Men penger var alltid problemet og jeg hadde to barn, jeg kunne ikke risikere at noe kunne skje med dem på veien.

Kvinnen endte til slutt opp i interneringsleiren al-Hol. Derfra ble hun hentet hjem av norske myndigheter i januar i fjor.

Påtalemyndigheten mener kvinnen skal straffes for deltagelse i IS i perioden fra juni 2013 til mars 2019. De mener hun gjennom de tre ekteskapene tilrettela for terrororganisasjonens virksomhet.