AKTOR: Statsadvokat Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter fører straffesaken mot idrettsprofilen for påtalemyndigheten. Foto: SCANPIX

Statsadvokat om tiltalt idrettsprofil: Ber om syv års fengsel

Statsadvokat Anne Glede Allum mener idrettsprofilen skal dømmes til syv års fengsel for vold mot eks-kona i 15 år og minst ti voldtekter mot henne.

Publisert: Nå nettopp

I vel to uker har har en tingrett på Østlandet behandlet straffesaken mot en idrettsprofil som i en årrekke var aktiv på nasjonalt nivå.

Idrettsprofilen står tiltalt for vold mot eks-kona i perioden mellom 2002 og 2018, da ekteskapet tok slutt. I tillegg er han tiltalt for å ha voldtatt eks-kona ved flere anledninger i de 2–3 siste årene av forholdet.

Idrettsprofilen nekter straffskyld og hevder eks-kona kun er ute etter hevn fordi han avsluttet ekteskapet.

– Hun sa hun hadde makt over meg og at hun skulle knuse meg, forklarte idrettsprofilen i retten – og viste til en konkret dialog mellom dem etter separasjonen om våren 2018.

les også Idrettsprofil tiltalt: Strid om voldskontrakt

– Fremsto som et vellykket par

Fredag formiddag holdt statsadvokat Anne Glede Allum sin sluttprosedyre i saken.

– Det har vært en stor og omfattende sak, innledet hun.

Statsadvokaten beskrev et høyt konfliktnivå mellom idrettsprofilen og eks-kona både mens de var et ektepar og etter at de gikk fra hverandre i 2018.

– Det har vært mye krangling fra begge parter. De har slitt med mange problemer i hele perioden, til tross for at det utad fremsto som et vellykket par, sa Allum.

I løpet av rettsforhandlingene har tingretten blant annet fått presentert en kontrakt som det tidligere ekteparet inngikk om høsten 2013. I kontrakten kommer det frem at idrettsprofilen frasa seg alt av verdier og foreldreansvar om han var voldelig eller utro.

I sine forklaringer om kontrakten var eks-paret uenig om flere sider ved dokumentet, deriblant om hvem som tok lagde kontrakten og hvem som bestemte innholdet.

– Punktene om utroskap i kontrakten er om ting som har skjedd, men hvorfor skal man ta med et punkt om vold dersom det ikke har vært vold i forholdet? spurte statsadvokaten i sluttprosedyren.

FORSVARER: Advokat Frode Sulland representerer idrettsprofilen som er tiltalt for omfattende vold og flere voldtekter mot eks-kona. Foto: Trond Solberg

Aktor: Innrømmet vold til psykolog

Tingretten har også fått lagt frem dokumentasjon fra flere psykologtimer for sinnemestring, som idrettsprofilen gjennomførte få år etter at eks-paret giftet seg i 2005. Der innrømmet han at han kunne bli sint og voldelig overfor eks-kona, ifølge statsadvokaten.

– Hvorfor sa han til psykologen at det var han som var voldelig – og ikke eks-kona?, var et spørsmål hun stilte til idrettsprofilen tidligere i saken.

Idrettsprofilen bekreftet at det hadde vært fysiske konfrontasjoner mellom dem i forbindelse med krangel, men hevdet at han kun dyttet henne unna for å holde henne borte fra ham.

Idrettsprofilen forklarte også at eks-kona krevde at han gikk til psykolog dersom de fortsatt skulle holde sammen.

– Tiltaltes forklaring er ikke troverdig. Jeg mener at man kan si, ut fra hva som fremkommer i journalen, at sjalusi og sinne har vært en trigger for kontroll og vold. Denne journalen er et støttebevis til fornærmedes forklaring, sa statsadvokaten.

– Jeg mener det er ført bevis for retten som viser at han, langt utover det normale, har hatt problemer med sinnemestring og sjalusi.

les også Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt: – Jeg er rystet og sjokkert

Troverdighet

Statsadvokaten mener det er allment kjent at det er vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold.

– Det er naturlig å tro at den som utsettes for vold bare kan pakke sammen og dra, men så ser man at det ikke er så lett. Fornærmede har har forklart at det var vanskelig å bryte ut fordi det var flaut, at hun følte på skam og at volden ble grovere etter at hun forlot ham for første gang i 2013.

Deretter stilte statsadvokaten spørsmålet:

Hvem skal vi tro på?

– Mange av forholdene har skjedd hjemme, skjult for omverdenen. Hun har blitt utsatt for vold, trusler og krenkende handlinger fra ganske tidlig i forholdet. Volden har førts skjedd etter alkoholinntak, men senere også uten alkohol, sa Allum.

Statsadvokaten mener fornærmede har vært konsistent i sin forklaring gjennom hele saken, fra anmeldelsen om vold og voldtekt ble levert i juni 2019 og helt frem til hennes forklaring i tingretten.

– Jeg mener retten bør legge vekt på hennes forklaring. Hun har vært konsistent over tid, noe jeg mener styrker hennes troverdighet. Forklaringen er sammenhengende og uten selvmotsigelser, sa Allum.

Statsadvokaten påpeker at det ikke har vært noen vitner til voldshandlinger eller seksuelle overgrep.

– Men vitner og dokumentasjon underbygger sannheten hun forklarer seg om.

les også Eks-kona beskriver «et ekstremt maktmisbruk»

Statsadvokaten la til slutt ned sin påstand om straff mot idrettsprofilen:

Syv års fengsel.

– Det har vært 15 år med fysisk og psykisk mishandling, og det er denne tidsperioden som må legges til grunn. Fornærmede har også blitt utsatt for minst ti voldtekter. Det er ingen formildende omstendigheter i saken, sa hun.