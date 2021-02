VAR ALENE: Da riene kom, måtte hun ligge over ett og et halvt døgn alene på sykehuset. Så ble det keisersnitt og far fikk ikke være med på selve fødselen likevel. Mathilde Okkenhaug Pilskog sier at «den største opplevelsen hittil i våre liv ble tatt fra oss». Foto: Privat

Nå vedtar Stortinget endringer – Mathilde håper ingen andre må føde alene

Mathilde Pilskog var alene da datteren ble født. Når Stortinget nå vedtar endringer, håper hun ingen må oppleve det samme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sykehus som har vært redde for smitteutbrudd og coronavirus har stengt fedre og partnere ute – under svangerskapskontroller, mens det ventes på fødselen, under keisersnitt og i tiden etterpå.

Nå kommer det imidlertid endringer: At partner skal hurtigtestes for corona. Målet er at fedre og partnere skal få være med både før, under og etter fødsel.

– Det er helt fantastisk. Partner er uvurderlig. Jeg tror det er mange som vil bli spart for traumer og bekymringer, sier Mathilde Okkenhaug Pilskog.

Hun sier både hun og kjæresten isolerte seg i flere uker før fødselen i april i fjor.

– Jeg var veldig bekymret og stresset mange uker i forveien. Å slippe bekymringene på forhånd ville gitt meg en ro og trygghet under hele fødselen som jeg ikke hadde, sier Pilskog til VG.

Hva er det som vedtas i dag? Regjeringen får beskjed om å sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden. Regjeringen får beskjed om å sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden. Her ser du forslaget , det blir trolig votering like etter klokken 15. Det er flertall for endringen med partiene Frp, Høyre, Venstre og KrF.

– Jeg gråt hysterisk

Ulike sykehus og helseforetak har hatt ulike regler. Pilskog kom på Ullevål sykehus med rier en fredag morgen og først natt til søndag fikk kjæresten slippe inn. Hun forteller at hun satt mye alene og gråt.

Far fikk komme inn under «aktiv fødsel», altså når de mente babyen faktisk kunne komme. Men den lille jenta ville ikke ut.

Det ble keisersnitt. Og da kunne ikke far være med likevel.

– Jeg gråt hysterisk og kjæresten skjønte ikke hva som skjedde. Jeg ble trillet ut i en fart og vi fikk ikke sagt ha det, skriver Pilskog i et innlegg på Facebook.

Selv nå, nesten ett år senere, skriver hun at hun er « traumatisert og det kommer til å ta lang tid å komme over det».

Kjendiser frontet opprøret

Det er Frp som kom med forslaget om hurtigtester, som regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF stiller seg bak. Dermed er det flertall i Stortinget – og forslaget blir vedtatt i dag.

– Jeg er mor selv, jeg får vondt i hjertet av å tenkte på at partnere skal være ekskludert fra å være med. Det må vi klare å legge til rette for, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

– Hvor fort vil det skje endringer på sykehusene med restriksjoner?

– Det kommer an på tilgangen av hurtigtester. Vi mener helseminister Bent Høie må sette i gang det arbeidet med en gang, sier Bruun-Gundersen.

Flere kjendiser har frontet fødeopprøret.

– Jeg ser ikke logikken i at partner ikke får være med på fødsel når vi er i samme kohort, eller at partner må reise etter fødsel, sa gravide Mariann Thomassen til VG tidligere i februar.