STENGER FREM TIL FREDAG: Den kommunale barnehagen Margarinfabrikken ligger på Bjølsen i Sagene bydel i Oslo. Her går 481 barn i alderen 10 måneder opp til seks år, ifølge hjemmesiden til barenhagen. Antall ansatte er 130. Foto: Berit Roald /NTB

Smitteutbrudd i Oslo: Stenger Norges største barnehage

Det pågår et stort smitteutbrudd i Maragarinfabrikken barnehage i Sagene bydel i Oslo. – Barnehagen stenger ut uken, bekrefter bydelsdirektør Morten Sanden.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sagene bydel melder sent tirsdag kveld at det er påvist ytterligere tilfeller av positive prøver for covid-19 i Margarinfabrikken barnehage.

Ifølge bydelsdirektør Morten Sanden er det blant disse tilfellene er påvist en mulig mutert virusvariant.

Bydelen har i kveld hatt møter med smittevernoverlegen i Oslo og FHI og har i møtet blitt gitt smittevernfaglige råd, opplyser bydelsdirektøren.

På bakgrunn av totalsituasjonen i barnehagen har bydelen funnet det nødvendig å umiddelbart stenge barnehagen.

– Dette er nødvendig for at bydelen skal kunne skaffe seg en bedre oversikt over smittesituasjonen og for å begrense ytterligere smitte, står det i informasjonen som er sendt foreldre og foresatte mandag kveld.

Barnehagen vil holde stengt fra onsdag 17. februar 2021 – til og med fredag 19. februar 2021.

Oppfordrer til å teste barn over to år

I perioden barnehagen er stengt vil samtlige ansatte i barnehagen bes om å teste seg for covid-19. Foresatte oppfordres til å teste barn over to år.

Barn og husstandsmedlemmer som allerede er satt i karantene eller avventende karantene av bydelens smitteteam, forholder seg til tidligere beskjeder.

Bydelen beklager på det sterkeste den uleilighet stengningen medfører for foresatte, men ber om forståelse for at slikt dramatisk tiltak er nødvendig.

– Vi venter på svar

– Det er 11 positive prøver i barnehagen, blant disse er det mulig muterte virus. Vi venter på en dypere sekvensering, men prøver og mutert virus er påvist gjennom screening, sier bydelsdirektør i Sagene bydel, Morten Sanden.

Den kommunale barnehagen som holder til på Bjølsen, har 481 barn i alderen fra 10 måneder opp til seks år, og 130 ansatte. Margarinfabrikken regnes som landets største barnehage og holder hus i den rehabiliterte margarinfabrikken fra 1927.