KRISEPAKKE: Regjeringens krisepakke til studentene skal blant annet gi støtte for dem som har mistet inntekten under coronapandemien. Foto: Trond Solberg, VG

Mener Frp svikter studentene

Regjeringens krisepakke for studentene ble vedtatt med støtte fra Frp. Det får opposisjonen til å reagere.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er veldig skuffet over at regjeringen og Frp ikke lyttet til studentene. Nå får vi i stedet en snever krisepakke, som treffer for få studenter, sier Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Tidligere i år gikk opposisjonspartiene Ap, SV, Sp og Frp sammen om å kreve at regjeringen skulle få på plass en ny økonomisk krisepakke for studentene på totalt én milliard kroner. Tirsdag ble en krisepakke vedtatt i Stortinget, med støtte fra Fremskrittspartiet. Den inkluderer 779 millioner kroner til tilleggslån for studenter som har tapt inntekt som følge av pandemien.

Dét mener Solberg er for lavt. I tillegg har Arbeiderpartiet foreslått å inkludere flere studenter i støtteordningen og øke stipendandelen til minst 45 prosent. I den vedtatte krisepakken er stipendandelen 40 prosent.

MER: Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, skulle ønske studenten fikk mer i stipend. Foto: Frode Hansen, VG

SV reagerer

Solberg mener Frp har sviktet på oppløpssiden, etter at de var tidlig ute med å lansere forslaget om en milliardpakke for studentene.

– Frp var tidlig høyt på banen og snakket om en studentmilliard. Det har de ikke fått til. De støtter ikke vårt forslag, som inkluderte en hel milliard, og som ville truffet bedre. Det er skuffende med tanke på hvor høyt de siktet, sier han.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener Frp bryter løfter i denne saken. Hun er skuffet over at partiet ikke lenger står for vedtaket de gjorde sammen med SV, Ap og Sp i januar.

– Dette viser at Frp ikke tar studentenes situasjon på alvor i den krisen vi nå er inne i. Samtidig som det illustrerer at Frp ikke tar fem øre for å gå fra løfter de ga for bare noen uker siden.

Kari Elisabeth Kaski Foto: Terje Bringedal

– Helt vilt

Roy Steffensen (Frp), som leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, er fornøyd med at krisepakken har fått flertall.

– At Ap og SV kritiserer denne pakken nå er helt vilt, sier han, og påpeker at Ap selv var med på å lage en formulering om at midlene som bevilges er et anslag, og ikke et tak.

– Hvis det kommer flere søkere, har vi tydelig sagt at de 779 milliardene ikke skal ses på som et øvre tak. De ekstra 200 millionene de foreslår er dermed unødvendig. Ap har selv vært med på å sikre flertall for denne formuleringen, og de burde vite at det de beskylder oss for er feil, sier han til VG.

Han mener regjeringen har levert på milliarden opposisjonspartiene ba om til studentene.

– I tillegg til støtte for tapt inntekt inkluderer pakken også midler til psykisk helse og studentstillinger, sier Steffensen.

FORNØYD: Roy Steffensen (Frp) mener studentkrisepakken som er vedtatt leverer på kravene opposisjonspartiene kom med i januar. Foto: Helge Mikalsen

– Stor byrde

Regjeringen anslår at omtrent 30 prosent av studentene vil søke om tilleggslån. Dét mener Solberg i Ap er å sikte for lavt.

– Studentene har båret en stor byrde under coronapandemien. Vi har vært opptatt av å treffe flere, også førsteårsstudenter og internasjonale studenter. Vi vet at studentene er en av gruppene som er truffet hardt av nedstengingen, også økonomisk, sier Solberg.

I en fersk undersøkelse gjennomført blant norske studenter svarte 40 prosent at de brukte mindre tid på betalt arbeid etter 12. mars i fjor. 20 prosent sier at de har opplevd å få økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing.

Steffensen i Frp tror krisepakkens allerede er større enn studentens behov.

– Om ikke pengene blir brukt opp så skal de gå til andre studentformål, sier han.

SYNES AP VINGLER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim synes AP vingler i saken. Foto: Fredrik Solstad

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener Arbeiderpartiet vingler når det kommer til studentpakken. Han er fornøyd med å ha fått på plass en ordning raskt.

– De som søker om disse ekstra pengene vil i realiteten får 1,5 G utbetalt dette studieåret. Det er det samme studentene mener er det de trenger for å ikke måtte jobbe ved siden av studiene, sier Asheim.