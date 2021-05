ENDELIG: Trond Hansen, Stig Ole Berg, Erik Dahle og Svenn Ole Solend blir servert lunsj på Politiker’n i Oslo. Foto: Helge Mikalsen/VG

Nå er hovedstaden «åpen» igjen: − De var veldig enkle å be

Det er 197 dager siden sist dette var mulig å gjøre i Oslo.

Da rådhusklokkene i hovedstaden slo 12 ganger i dag sildret de første dråpene med skummende øl gjennom byens tappekraner på over et halvår, og servitører kunne bære ut tallerkener med lunsjmat til bordene, der det satt noe så uvant som spiseklare gjester.

Etter å ha vært stengt i 197 dager er Oslo nå igjen åpen for servering og skjenking.

Det var fredag i forrige uke at byrådsleder Raymond Johansen åpnet en pressekonferanse i rådhuset med ordene «Kjære Oslo, nå skjer det!». Smittetallene i hovedstaden har vært synkende, innleggelsene færre og vaksinene flere.

Og i dag har det altså skjedd. Til stor glede for både utelivsbransjen og byens innbyggere.

– Jeg tror ikke jeg har spist ute siden i fjor sommer, sier Erik Dahle (44)

– Ja, det er så lenge siden at jeg ikke husker når det var, skyter kompisen Stig Ole Berg (45) inn.

– Men det føles godt, sier de nærmest i kor.

– Eksplosjon av folk

VG møter de to på restauranten og baren Politiker’n på Youngstorget i Oslo sentrum. De var på plass omtrent på slaget 12.00, for en jobblunsj med Svenn Ole Solend (51) og Trond Hansen (45).

Etter hvert er alle fire på plass.

KLAR MELDING: Det er mange regler som gjelder for stedene som nå får åpne igjen, som at man ikke tar imot bestilling ved baren, og selvsagt at det må være avstand mellom folk. Foto: Helge Mikalsen/VG

Det var Solend som tok initiativet til at de skulle møtes allerede på slaget gjenåpning. Han har ventet lenge på dette.

– De var veldig enkle å be, ler han.

– Ja, vi er bare litt ute av trening, ler Hansen, før de tar en alkoholfri skål.

Til tross for iveren holder de altså for denne gang igjen på alkoholen. Siden det er jobblunsj.

– Men jeg ser definitivt frem til noe godt å drikke ute også, sier Dahle, som har fått med seg de fantastiske værmeldingene for helgen i Oslo:

– Med det været og gjenåpning nå blir det nok en eksplosjon av folk. Jeg forsøkte å booke bord på flere restauranter for en av helgene fremover, men det var fullt på alle jeg forsøkte på, forteller han.

– Endelig frihet

På andre siden av Youngstorget, på Fiskeriet, møter vi Helene Svabø (35).

– 197 dager uten dette. Herregud! Det jo helt nydelig. Det føles som at vi endelig har friheten til å gjøre som vi vil igjen, smiler Svabø.

Hun er egentlig på jobb, men akkurat i dag unner seg en utelunsj med kompisen Severin Gresvig (30). Og de har begge unt hver sin kalde øl, selv om det altså er i arbeidstiden.

– Ølen var helt fantastisk altså, sier Gresvig.

Svabø er enig, men de skynder seg begge å legge til at det handler først og fremst om å kunne være ute og møte folk igjen.

– Det er deilig med en forandring av miljøet rundt seg. Det er ikke normalt å nesten bare sitte hjemme, sier Gresvig.

GLADLAKSER: Severin Gresvig og Helene Svabø smilte godt under dagens lunsj på Fiskeriet. Foto: Helge Mikalsen/VG

– Ja, å gå ut på restaurant og bar er en naturlig del av livet mitt, sier Svabø, som er lei av hjemmekontoret hun har sittet på siden mars i fjor.

– Tror dere folk utenfor Oslo, der det mange steder har vært åpent hele tiden skjønner hvordan folk her i byen har hatt det når alt har vore stengt i nesten 200 dager?

– Nei, det tror jeg virkelig ikke de har skjønt. Jeg tror de mener vi har sutret. Men for mange tror jeg det har dette vært beintøft at man ikke har hatt naturlige møteplasser. Å kunne ha sosiale arenaer som dette er viktig for mange, sier Svabø.

Nervøs

Jan Fredrik Braathen er ansvarlig for ferskdisken på Fiskeriet. Han sier det er «fantastisk deilig» at de nå har gjester i restauranten igjen, men mener tiden kommunen ga dem til å åpne var veldig knapp. Beskjeden kom fredag før en langhelg. Det betyr at det i praksis bare var i går – tirsdag – som var vanlig dag før åpning.

HAR ÅPNET: Jan Fredrik Braathen på Fiskeriet håper det ikke blir flere nedstengninger for restaurantbransjen. Foto: Helge Mikalsen/VG

– De burde gitt oss noe bedre tid til å få alt klart. For vår del venter vi en uke med å åpne hele uteserveringen. Da vil vi ha bedre kontroll.

Braathen innrømmer at han er nervøs for fredag og lørdag denne uken med værmeldinger som viser 20+ varmegrader.

– Jeg håper det kommer til å gå bra, at det ikke blir for mye fyll og at folk har respekt for reglene som gjelder. Det verste som kan skje er at vi må stenge ned igjen og sende folk ut i nye permitteringer. Det er det som gir de største kostnadene for oss, sier han.

Men enn så lenge er det åpent, og hovedstaden gleder seg.

– Ja, nå kan vi komme i gang og leve litt, sier Trond Hansen på Politiker’n.