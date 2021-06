DRAMMEN: Det blir nok å holde styr på kommunene neste uke får beskjed om nye vaksineintervaller. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI vil at flere skal bli fullvaksinert raskere

FHI vil nå endre reglene slik at det tar kortere tid før du er fullvaksinert.

– Vi kommer til å gå ut med en nedtrappingsplan, som betyr at vi vil bevege oss mot fra ni til syv uker i første runde og videre ned mot fire ukers intervall når mange over 18 er vaksinert med første dose, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Det skjer etter at instituttet har regnet på hvordan de kan gi dose to så tidlig som mulig - uten å forsinke at flere får første dose. Og det lønner seg snart:

– Vi vil trappe ned intervallet når vi nærmer oss tidspunktet når alle over 18 år er vaksinert. Kommunene vil få beskjed fra neste uke om detaljene i nedtrappingsplanen, og dette vil bli fulgt opp ukentlig, slik at kommunene vet fra uke til uke hvilket doseintervall som skal brukes.

Dermed kan du få regne med ikke å måtte vente i tre måneder med andre stikk.

Timen kan bli endret

Det kan også føre til endringer i timene folk har fått for andre vaksinedose:

– Vi kommer tilbake til hvordan vi skal gi kommunene råd om å håndtere 12-ukers -avtaler som allerede er inngått.

– Hvis dere visste om dette, hvorfor ble kommunene da først informert om 12 uker?

– Vedtaket var at vi kan utvide intervallet til inntil 12 uker. Vi har sagt at vi vil komme tilbake til en nedtrappingsplan for doseintervallet. Dette har også stått i vår vaksinasjonskalender.

Lønner seg med to stikk

VG har tidligere skrevet om at FHI vurderer å vente med enkelte karantenelettelser for dem med ett vaksinestikk. En britisk studie viser nemlig at personer som kun har fått én vaksinedose er mindre beskyttet mot delta-virusvarianten, først oppdaget i India.

I Norge har nå 1,6 millioner nordmenn fått første dose, mens en million er fullvaksinert. FHI anbefalte å forlenge tiden mellom dosene fra seks til 12 uker, noe som gjør at flere som får vaksinen fremover vil måtte vente lenger med å bli fullvaksinert.

Storbritannia har valgt å korte ned tiden for å prøve å vinne «kappløpet» mot varianten.

– Er det på grunn av delta-varianten at dere nå krymper intervallet?

-- Nei, dette er ikke igangsatt på grunn av den indiske varianten. Dette er noe vi planla fra starten. Vi ønsker å sørge for at flest mulig får første dose så tidlig som mulig, og at flest mulig får andre dose så tidlig som mulig etter det.