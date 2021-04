UAVKLART: Arbeiderpartiets landsmøte, som begynner på torsdag, skal ta stilling til regjeringens forslag til rusreform. Her er partiledelsen under landsmøtet i 2019. Fra venstre: Nestleder Bjørnar Skjæran, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Hadia Tajik og leder Jonas Gahr Støre. Foto: Trond Solberg, VG

Rus-strid i Ap: Åpner for å utsette reformen til etter valget

Dersom Arbeiderpartiets landsmøte krever større endringer i regjeringens forslag rusreform, kan det føre til en utsettelse av hele reformen til neste stortingsperiode.

Regjeringen er avhengig av Arbeiderpartiets støtte i Stortinget for å få gjennom sitt forslag til rusreform. Partiet skal avgjøre hva det mener om reformen på sitt landsmøte som begynner på torsdag.

Nå sier Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland til VG at det kan bli for knapt med tid å gjøre et endelig vedtak i Stortinget om rusreformen før sommeren.

– Hvis landsmøtet tenker seg en annen løsning enn det som er foreslått fra regjeringen, kan det bety at enkelte forslag til lovparagrafer må justeres. Så er spørsmålet hvor omfattende endringene blir og i hvilken grad det er mulig å få rask og god lovteknisk bistand, sier Mørland.

– Kan det bli sånn at Ap mener det er bedre å ferdigbehandle rusreformen i neste stortingsperiode?

– Stortinget vil uansett behandle rusreformen før sommeren. Da vil det enten være sånn at man er i stand til å gå inn i lovteksten og gjøre de endringene – eller så må Stortinget legge inn en bestilling til regjeringen om hva slags retning man vil gå i, sier Mørland.

– Da må regjeringen komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt med nye forslag til lovendringer slik at man kan gjøre et vedtak, understreker han.

Dersom Stortinget vedtar å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer, vil det antageligvis bety en utsettelse av det endelige vedtaket om reformen til neste stortingsperiode.

Stortinget tar sommerferie 18. juni – og trer sammen igjen først i oktober – og i mellomtiden er det stortingsvalg i september.

KAN UTSETTE: Arbeiderpartiets helsepolitikere Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland. Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil stemme over sitt syn på rusreformen på landsmøtet den kommende helgen. Stortingets helse- og omsorgskomité har frist på seg til 27. mai for å legge fram sin innstilling om reformen. Deretter skal saken etter planen stemmes over i stortingssalen 3. juni.

Mørland advarer mot at Stortinget på kort tid skal gjøre større lovendringer uten en grundig juridisk vurdering og offentlige høringsrunder.

– Hvis stortingsrepresentantene sitter og skriver paragrafene selv, kan språket bli upresist. Det kan få utilsiktede konsekvenser hvor man ikke tar høyde for problematiske sider ved lovendringene. Så er spørsmålet om man legger opp til store endringer uten at man har hatt høringer som fanger opp ulike syn og hva som kan være motforestillingene, sier Mørland.

Vurderer utsettelse

Regjeringen har foreslått en omfattende rusreform hvor den foreslår at rusbruk skal møtes med hjelp fremfor straff – og hvor ansvaret flyttes fra justis- til helsesektoren.

En grunnleggende del av rusreformen er avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse av narkotika til egen bruk.

Det betyr ikke at kjøp, bruk og besittelse av narkotika blir lovlig, men at det ikke lenger skal straffes.

Regjeringen har foreslått at personer som blir tatt med illegale rusmidler får plikt til å møte til kommunal rådgivning – og de risikerer bot hvis de ikke møter opp.

TAUS: Ap-leder Jonas Gahr Støre har flere ganger avvist å si hva han mener om regjeringens forslag til rusreform. Foto: Tore Kristiansen

Men regjeringen har ikke flertall for forslaget sitt i Stortinget. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet har sagt blankt nei til rusreformen. Dermed er regjeringen avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få den vedtatt før sommeren.

Ap har ennå ikke tatt stilling til forslaget, og partileder Jonas Gahr Støre har flere ganger avvist å si hva han mener om saken.

Men VG kjenner til at partiledelsen i Ap vurderer det å utsette avgjørelsen til etter valget som et av flere alternativer.

Landsmøtet skal avgjøre

I forkant av Aps landsmøte er frontene internt steile mellom fylkeslag som Oslo og Vestland som med stort flertall har vedtatt støtte til reformen – til fylkeslag som Nordland og Vestfold og Telemark som sier blankt nei til avkriminalisering for alle.

En gjennomgang VG har gjort av de ulike vedtakene om rusreformen fra Aps fylkeslag tyder på at det er stor enighet internt i Ap om at regjeringens forslag ikke er godt nok når det kommer til det forebyggende arbeidet, oppfølging og behandling av rusavhengighet.

Samtidig er det store stridspunktet internt om partiet skal gå inn for avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse for alle – eller om det skal gjøres et skille i lovverket.

SIER JA: Arild Knutsen og Michelle Muren i Foreningen for human narkotikapolitikk støtter rusreformen. De to gikk ut i VG 21. mars og advarte mot politisk spill om reformen. Foto: Odin Jæger

– Det er stor enighet om at rusavhengige skal møtes med hjelp fremfor straff. Så er det litt ulike meninger om hvordan vi skal møte de som ikke er rusavhengige. Spørsmålet er om en rusreform skal omfatte alle på lik linje – eller om man skal differensiere mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere, sier Mørland.

– Hvis landsmøtet vil differensiere i loven mellom rekreasjonsbrukere og tyngre rusmisbrukere, er det noe som kan trigge en ny lovprosess?

– Det vil kunne gjøre det. Vi har ikke konkludert på det nå. Det vil avhenge av hva slags type differensiering det er snakk om, sier Mørland.

Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad. Foto: Trond Solberg

Venstre advarer mot nye utredninger

Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad advarer mot nye runder med utredninger om rusreformen.

– Det Mørland gjør er å forskuttere at Ap kommer til å levere et omfattende utkast til reform som krever masse juridisk utredning. Den juridiske utredningen som er gjort på dette feltet har blitt gjort av et meget kompetent utvalg som har brukt halvannet år på å reise utenlands og vurdere nesten alt av juridisk og helsemessig litteratur på feltet. Jeg tror ingen er tjent med å gå en ny runde nå, sier Grimstad.

– Vi har et solid utgangspunkt i rusreformutvalgets innstilling. Det å gjøre denne saken til et spørsmål om finjus, det fortjener ikke de svake og utsatte gruppene som vi har med å gjøre, legger han til.

Han sier han håper at Arbeiderpartiet lander på et ja til reformen, i likhet med Oslo Ap og Bergen Ap.

– Men jeg er ikke dummere enn at jeg ser at det er en betydelig motstand mot reformen i partiet, sier han.

Grimstad understreker at det er flere detaljer i forslaget til rusreform som regjeringspartiene kan forhandle med Ap om. Samtidig er han sterkt skeptisk til å droppe prinsippet om avkriminalisering for alle.

– Det er den eneste farbare veien i dette reformarbeidet. Jeg kan ikke se at vi kan gå med på å fravike det prinsippet, sier Grimstad.

AVKRIMINALISERING: Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland er innstilt på å forhandle med Ap om rusreformen, men sier det blir vanskelig å forhandle seg bort fra prinsippet om avkriminalisering. Foto: Hallgeir Vågenes

Høyre står fast ved avkriminalisering

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland er også kritisk til å gå bort fra prinsippet om avkriminalisering.

– Hvordan skal du skille mellom en tung bruker, en rusmisbruker og andre brukere lovmessig? Loven er lik for alle. Prinsippet om avkriminalisering må ligge til grunn i rusreformen, sier Stensland.

– Står rusreformen og faller på at Arbeiderpartiet sier ja til avkriminalisering?

– Ap må gjøre sine vurderinger. Det er grunnleggende for rusreformen at reaksjon på overtredelser ved besittelse og bruk av narkotika ikke er straff, men hjelp. Går man vekk fra det prinsippet, er det en annen reform, sier Stensland.

Han sier at Høyre også er innstilt på å forhandle med Ap for å forbedre rusreformen.

– Men de juridiske prinsippene i bunn er vanskelige å forhandle seg bort fra, sier Stensland.