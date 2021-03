FRARÅDET REISING: Afshan Rafiq (H) mener det er viktig at folk ikke reiser, men at det må være opptil hver enkelt å vurdere hva som er nødvendige reiser. Foto: Terje Bringedal

Høyre-politiker ba folk om å ikke reise mens mannen var i Pakistan

Afshan Rafiq (H) sitter i bystyret i Oslo. Torsdag gjestet hun debatten på NRK og ba folk om å ikke reise utenlands. Samtidig er hennes ektemann og politiker Aamir Sheikh (H) i Pakistan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Debatten på NRK torsdag kveld handlet om smitten i landet. Mot slutten av programmet ba Afshan Rafiq folk om å ikke reise utenlands.

– Jeg har veldig lyst til å innstendig oppfordre alle de som dette gjelder, ikke bare norskpakistanere, men alle det gjelder om å prøve å følge smittevernreglene. Og det andre er, hvis dere har tenkt til å reise i påsken, så er det en sterk oppfordring om å ikke gjøre det. Vi har et felles ansvar om å få ned smitten, og da må alle gjøre det, sa Rafiq på Debatten.

les også Solberg om virusanalyser: – Kan være flaskehalser på personell

På sosiale medier ble det fredag ettermiddag publisert flere videoer fra et bryllup i Pakistan, hvor man blant annet kan se mange mennesker uten munnbind og avstand. Aamir Sheikh har på seg munnbind når han er i nærheten av andre. Når han holder tale på scenen uten munnbind er det ingen rundt ham.

– Meter-regelen gjelder ikke i Pakistan, men Aamir tok ansvar for seg selv, og holdt avstand til de andre. De menneskene han var i nærheten av var nær familie, som har hatt corona, sier Rafiq.

Syk far

Rafiq forteller at Aamir bestilte reise til Pakistan rett over nyttår, på grunn av arbeid. Han var også invitert i en Nikah-sermoni, men var inntil det siste usikker på om han skulle reise. Hun sier videre at svigerfarens sykdom var avgjørende for at ektemannen valgte å dra.

– Før faren ble syk var han veldig i tvil om han skulle reise. Det var først da hans far, som hadde reist en uke i forveien, ble syk at han bestemte seg for å dra. Når han først var der gjennomførte han planlagte møter, og stakk en kjapp tur innom seremonien for å hilse, sier Rafiq.

les også Festen er avlyst

Men i intervju i november i fjor ville du ha ganske drastiske tiltak, og stenge for bryllup og private fester?

– Og det mener jeg. Jeg er ikke for store samlinger nå uansett hvor det er i verden. Selv holder jeg meg unna store forsamlinger, og har knapt vært utenfor Oslo siden februar i fjor. Det har derfor vært veldig viktig for meg at man overholder smittevernsreglene, og at Aamir har vært forsiktig, sier Rafiq.

PAKISTAN: Aamir Sheikh i brorens bryllup i Pakistan. Foto: Skjermdump

Aamir Sheikh, mannen hennes, sier selv at arrangementet overholdt de pakistanske retningslinjene.

– Var det nødvendig å dra i Nikah?

– Jeg dro dit veldig kort for å være med far. Jeg traff minst mulig mennesker, og var bare en kort tur på scenen og gratulerte min nevø, sier Sheikh, og forteller videre om hvorfor han reiste til Pakistan:

– Jeg skulle i utgangspunktet på arbeidsreise, og så fikk jeg beskjed om at far er syk. Jeg vil oppfordre alle til å ikke reise, så lenge det ikke er strengt nødvendig.

les også Frp ber regjeringen innføre utreiseforbud

Sheikh sier at han testet seg både før han reiste fra Norge og i dag. Han reiser hjem i morgen tidlig sammen med den syke faren, men han reiser ikke hjem om testen er positiv.

– Både far og jeg har tidligere hatt corona, og vi hadde ikke reist til Pakistan om det ikke var tilfellet. Jeg skal selvfølgelig på karantenehotell så lenge det trengs, sier Sheikh.

– Jeg vil oppfordre alle som reiser å følge de strenge retningslinjene som er, og å være ærlig og åpen.

les også Frykter massiv importsmitte i påsken - vil ha karantenehotell for alle

Skjønner at noen reagerer

Myndighetene fraråder unødvendige reiser til utlandet. Ifølge regjeringen er reiseråd et råd, ikke et forbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Afshan Rafiq sier til VG at hun står for det hun sa på debatten, og at hva som er en nødvendig reise må vurderes av hver enkelt. I forkant av reisen skal alle familiemedlemmer ha rådført seg med sine fastleger, fordi flere av dem har underliggende sykdommer.

Men forstår du at folk reagerer når du sto på Debatten og snakket om at folk ikke skulle reise utenlands?

– Ja, jeg skjønner at folk reagerer med tanke på at det er anbefalt at man ikke skal reise. Derfor er det viktig for meg å være helt åpen på hvilke vanskelige vurderinger vi gjorde. Jeg forholder meg til råd og retningslinjer. og fraråder alle å reise. Men så lenge reisen er nødvendig, og man overholder smittevernsregler, må den enkelte selv få lov til å gjøre disse vurderingene, sier Rafiq.

les også Dro til Spania: «Verden kan ikke stoppe opp helt»

Dette skriver utenriksdepartementet om coronasituasjonen i Pakistan:

Det er omfattende spredning av coronavirus i Pakistan. Norske reisende bør holde seg oppdaterte gjennom lokale medier og følge de råd og anvisninger som er gitt av både norske og pakistanske myndigheter, skriver UD på sine nettsider. Fra 6. januar 2021 ble reisende fra Norge pålagt å fremvise negativ coronatest før avreise til Pakistan.

– Den beste måten å holde seg frisk på i Pakistan er å utvise sunn fornuft og ta alminnelige forholdsregler, står det på UD sine nettsider.