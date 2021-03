FLERE FAKTORER: Man må se R-tallet i kontekst med smittetrykket, og sykehusinnleggelser, sier Oslos helsebyråd Robert Steen. Foto: Tore Kristiansen

Oslos helsebyråd om R-tallet: − Vi må ha is i magen

Selv om R-tallet i Oslo er estimert til å være 0,7, er Oslo helsebyråd Robert Steen urolig for en smitteøkning etter påske.

Av Yasmin Sfrintzeris

I Folkehelseinstituttets siste ukesrapport er R-tallet i Oslo beregnet til å være 0,7 siden 9. mars. Det vil si at 100 smittede personer smitter 70 andre.

For en uke siden lå estimatet på 1,3.

– Hvis man går fra en smittetopp i riktig retning, sier det seg selv at R-tallet går ned. Man skal ikke se seg helt blindt på R-tallet, selv om det er hyggeligere når det er under 1 enn over 1, sier Steen.

Steen synes at R-tallet på 0,7 siden 9. mars er overraskende lavt.

– Men det er først og fremst en anerkjennelse av oslofolks innsats og jobben de gjør med å følge smittevernreglene, sier helsebyråden.

Likevel er det ingen grunn til å senke skuldrene ennå:

– Vi må ha litt is i magen. Det er egentlig ikke noen grunn til å slappe av men en grunn til å fortsette. Det viser at tiltakene virker, men vi har fortsatt et høyt smittenivå, understreker Steen.

Han oppfordrer osloborgere til å fortsette å følge alle smittevernregler.

– Da kan vi forhåpentligvis se en forsiktig gjenåpning av byen etter påske. Det er oss 700.000 det kommer an på.

– Er du bekymret for at påskeferien ødelegger for det arbeidet som er gjort?

– Vi har til nå sett at noen grupper har et mer avslappet forhold tol smittevernreglene i feriene. Det er en naturlig adferd når man reiser ut av byen til steder med andre og mindre strenge smittevernregler, sier Steen.

Han viser til at smittetallene har gått opp etter de fleste feriene siden sommerferien.

– Jeg er urolig for at det skal skje etter påskeferien også.

Han understreker at det nå er strengere grensekontroll og at utenlandsreiser følges bedre opp enn tidligere – og at man nå kjenner risikoen ved den mer smittsomme, britiske virusvarianten.

Foto: Tore Kristiansen

– Det gjør oss kanskje mer bevisst på alvoret. Det gir meg litt troen på at det som er starten på en positiv trend kan vedvare etter påske og at vi ikke får en ny topp, sier Steen.

– Vi er vant med at et R-tall under 1 kan medføre noen lettelser i tiltak. Kommer vi til å se lettelser nå?

– Man må se R-tallet i kontekst med smittetrykket, og sykehusinnleggelser. Antall sykehusinnleggelser er på vei oppover og vi har rekordhøye tall i Oslo, sier Steen.

Selv om det hjelper at smitten går ned, må flere faktorer tas inn i det store bildet.

– Jeg tror og håper at vi kan gå tilbake til fysisk oppmøte på skolene i midten av april. Det er de arenaene vi ønsker å åpne først. Med den smitteutviklingen vi ser nå, håper jeg at det skjer, sier helsebyråd Robert Steen.