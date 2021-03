VIL HA KONTROLL: Ordfører Gunnar Wilhelmsen har liten forståelse for at regjeringen har innført nasjonal skjenkestopp. Foto: Terje Bringedal, VG

Tromsø-ordføreren: Stolt av formuen

TROMSØ (VG) Gunnar Wilhelmsen (Ap) har klart det Jonas Gahr Støre enda ikke har fått til – å komme fra stor personlig velstand, og å vinne et valg som Arbeiderpartiets toppkandidat.

Tromsøs ordfører har det siste året markert seg som en tydelig stemme fra Nord-Norge under corona-pandemien. Den velstående forretningsmannen ble valgt som ordfører i 2019. Han har også vært kontroversiell, og blitt kritisert for å ha blandet egne interesser med sin rolle som ordfører.

Når VG møter han i Tromsø, har han allerede rukket å skape flere overskrifter den siste uken, for å kreve enda strengere regler for innenlandsreise i Norge.

– Jeg har blitt spurt om å gjeninnføre «søringkarantene», men det vil ikke kommuneoverlegen. Jeg ber likevel folk fra områder med høy smitte om ikke å komme til Tromsø, med mindre det er høyst nødvendig.

– Samtidig lurer jeg på hvorfor ikke regjeringen vurderer å pålegge for eksempel Viken om ikke å reise ut av området i påsken? Alternativt at man må ha med seg en fersk, negativ corona-test for å reise til områder med lite smitte.

– Kunne du tenkt deg ganske like regler for innreise fra Oslo som fra utlandet?

– Ja. Se bare på Air France, der får man ikke reise uten fersk corona-test. Det burde vært strengere regler på reise internt i Norge enn det er i dag.

BOSS I NORD: I halvannet år har Gunnar Wilhelmsen vært ordfører i Nord-Norges største by. Foto: Terje Bringedal, VG

Vil ha makt over tappetårnene

Ordføreren mener befolkningen i Tromsø har bevist at det er mulig å slå ned smitteutbrudd.

– Jeg hadde vondt i magen da vi fikk et utbrudd på et sykehjem. Det var skummelt, og gikk utover magemusklene. Samtidig har vi så langt i Tromsø klart å slå ned alle utbruddene vi har hatt. Det er fordi folk i avstand holder avstand, og går i karantene når de må det.

Ordføreren fortviler også over den nasjonale skjenkestoppen, som han mener rammer både utelivs- og restaurantbransjen. Han vil ha tilbake kontrollen til kommunene over når tappekranene skal være åpne og stengte.

– Med slike generelle regler som regjeringen har innført, tar de ikke hensyn til ulike lokale forhold. I dag er det 10.000 kokker som har mistet jobben eller er permittert. Så åpner regjeringen for at noen kafeer og restauranter kan holde åpent, men det blir ikke det samme uten et glass vin til en femretters.

Stolt av formuen

I likhet med partileder Jonas Gahr Støre har Gunnar Wilhelmsen stor, personlig formue. Han er eiendomsutvikler, og eier flere sentrale eiendommer i Tromsø sentrum. Ifølge sist tilgjengelige skattelister hadde han en formue på over 66 millioner kroner. I tillegg er han medeier i den eks-militære ubåtbasen Olavsvern, og er dermed trolig Norges eneste ordfører med tilgang på egen, personlig ubåtbase.

– Hvordan lar stor personlig rikdom seg kombinere med å være topptillitsvalgt i i et parti som skal representere arbeidsfolk?

– Jeg betaler min skatt med velvære. Jeg har jobbet og bygd opp min egen formue, det er jeg stolt av. Og jeg har bestandig brukt tiden min på menneskene som ikke har fått stang inn i livet, også før jeg ble ordfører.

– Støre blir ofte utfordret på sin formue i forkant av stortingsvalgene. Og i motsetning til ham, har jo du vunnet et valg som førstekandidat. Har du noen råd til ham?

– Jeg har ingen råd til Støre, utover å slå fast at det er mulig å være med i Ap og ha tjent penger. Mine verdier er helt i tråd med Aps verdier, og det er det som betyr noe.

EIER KREMEIENDOMMER: Gunnar Wilhelmsen er eiendomsutvikler, og eier flere sentrale eiendommer i Tromsø sentrum. deriblant eiendommer på hver side av ham her, midt i Storgata. Foto: Terje Bringedal

Tok oppgjør med ukultur i Ap

Etter påsken skal Wilhelmsen delta i Aps digitale landsmøte. Forrige landsmøte, i 2019, tok han et oppgjør med nedrakking og maktkamp i partiet.

– Jeg synes det har vært for mye fraksjonering i Arbeiderpartiet. Der man setter seg selv foran partiet. Det har ikke vært bra.

– Har du noen eksempler?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg synes det virker mer harmonisk nå.

– Så det blir ikke noe nytt oppgjør med ukultur i Ap på dette landsmøtet?

– Nei, det blir det ikke. Hvis jeg får ordet, og det er slett ikke sikkert, skal jeg snakke om to ting: Nord-Norgebanen og boligreform.

Wilhelmsen mener Ap har blitt langt mer positiv til Nord-Norgebanen og trekker særlig fram innsatsen til avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som støttet kravet om jernbane til Nord-Norge.

– I tillegg er bolig viktig. Det er stor forskjell på dem som har råd til egen bolig, og de som må leie kommunale boliger, sier Wilhelmsen, som selv har bygd opp stor personlig rikdom som eiendomsutvikler.

KJENNING: Det er umulig for ordføreren å gå innom en av byens kafeer uten å bli stoppet for å prate kjenning. Foto: Terje Bringedal, VG

Kritisert om habilitet

Ordføreren har blitt kritisert av opposisjonen for å ha blandet sammen personlige interesser og ordførergjerningen. Blant annet beklaget han i formannskapet i høst etter et «møte som ikke ble bra», hvor han kritiserte Arbeiderpartiets kommunestyregruppe under et internt møte, for å ha stemt nei til Arctic Center, et alpinanlegg hvor han og hans bror er investorer. Ordføreren var følgelig inhabil i behandlingen av saken.

Dagens Næringsliv har også omtalt hvordan ordføreren møtte regjeringen i et møte om anløp av atomubåter til Tromsø – samtidig som han hadde interesser i saken.

– Er det utfordrende å være kommunens øverste tillitsvalgte, og samtidig å ha så mange økonomiske interesser og bindinger?

– Vi har behandlet 700 saker i kommunestyret, og bare tre av dem har jeg blitt inhabil i. Så dette er ikke et problem. Jeg er uenig med dem som har problematisert dette.

Taus om «Kuken»

VG har tidligere omtalt Wilhelmsens deltagernes i «Gutteklubben Kuken», en gutteklubb bestående to tidligere og en nåværende Ap-ordfører fra Tromsø, samt personer fra næringsliv og presse.

Ordføreren sier, svært tydelig, ifra om at han ikke ønsker å besvare noen spørsmål om «Kuken», som klubben er kjent som på folkemunne i Tromsø.

– Hvordan går det med «Gutteklubben Kuken»?

– Ingen kommentar. Dette var ikke avtalt på forhånd. Hadde jeg visst at du skulle spørre om «Kuken», så hadde jeg sagt at vi tar alle spørsmålene skriftlig, sier ordføreren til VG.

Samarbeid med MDG

Mens partileder Støre har stengt døren for regjeringssamarbeid med MDG, samarbeider Arbeiderpartiet med MDG i tillegg til SV og Senterpartiet i Tromsø.

– Vi samarbeider bra sammen, og har jobbet godt om en byvekstpakke med staten, sier han, og viser til en avtale som vil gi statlige penger til kollektivtransport og samferdselsutvikling, samtidig som bompenger vil bli innført i kommunen.

– Kan du anbefale partileder Jonas Gahr Støre å samarbeide med MDG?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg har gode erfaringer med å samarbeide med MDG i Tromsø, men hvem Jonas vil samarbeide med som statsminister er hans privilegium, slår Wilhelmsen fast.