GIFT SOM BARN: Under flyktningkrisen i 2016 kom det 61 asylsøkere som var blitt gift som mindreårige. Bildet er fra en reportasje i VG om barneekteskap blant syriske flyktninger i Tyrkia. Foto: ÖZGE SEBZECI

Tar grep mot barneekteskap

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad frykter at en ny flyktningbølge kan bringe barnebruder til Norge.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er forferdelig at barn giftes vekk, og dessverre vet vi at en del som kommer til Norge som flyktninger eller innvandrere er blitt gift som mindreårige, sier Ropstad til VG.

– I Norge har vi en absolutt grense på at man må ha fylt 18 år, og den grensen må også gjelde alle dem som kommer til Norge, legger han til.

Fredag legger han frem regjeringens forslag til innstramming i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.

VIL ENDRE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad foreslår endringer til ekteskapsloven. Foto: Terje Bringedal

Frykter økning

Med dagens regelverk er det slik at en person som gifter seg under et annet lands rett som hovedregel ikke får godkjent ekteskapet i Norge dersom den ene parten er mindreårig.

Men det gjelder kun dersom man har en tilknytning til Norge ved inngåelse av ekteskapet. Det Ropstad nå vil innføre er en regel som også skal gjelde de som ikke hadde noen tilknytning til Norge da de giftet seg.

– Da vil det gjelde for alle som kommer hit til Norge, og det vil sende et tydelig signal om at barneekteskap ikke kan aksepteres noe sted, sier Ropstad.

– Dessverre fryktes en kraftig økning i antallet barneekteskap i mange fattige land grunnet stengte skoler under pandemien, fortsetter statsråden.

Det stemmer med informasjon VG har fått tilsendt fra Redd Barna og Unicef, som tyder på at det årlig vil øke fra rundt 12 millioner mindreårige som giftes bort, til 14,5 millioner grunnet coronapandemien.

BARNEBRUD: Bildet er fra en reportasje i VG om barneekteskap blant syriske flyktninger i Tyrkia. Foto: Özge Sebzeci

Noen få unntak

I dag er det utlendingsmyndighetene som i konkrete saker tar stilling til om ekteskapet skal anerkjennes eller ikke, også der partene er under 18 år. Nå foreslås det at oppgaven med å vurdere unntak flyttes til statsforvalteren.

Ropstad forklarer at reglene medfører at ekteskap der den ene eller begge parter var mindreårige, ikke kan godkjennes av UDI, selv hvis ekteskapet skjedde før de kom til Norge.

Slike ekteskap vil heller ikke kunne godkjennes av UDI i Norge dersom begge parter kommer hit. Det vil bare være statsforvalteren som kan gi unntak, og da må det søkes om dette.

– Det foreslås noen snevre unntak av hensyn til våre menneskerettslige forpliktelser, sier Ropstad.

59 barnebruder på ett år

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser til VG at de allerede følger strenge retningslinjer for å forhindre barneekteskap, og at antallet har vært svært lavt de siste årene, grunnet lavt antall asylsøknader.

Sist det var høye ankomsttall ble derimot et relativt høyt tall kartlagt, viser en undersøkelse UDI gjorde i perioden 1. januar 2015 til 1. februar 2016, altså under den såkalte flyktningkrisen: