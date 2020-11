Harald Eia forteller i ukens Giæver og Gjengen at han har fått et nytt syn på mange spørsmål, som innvandring og fagforeningers betydning i Norge. Foto: Erlend Daae

Hør Harald Eia hylle to norske oppfinnelser: Altinn og Senterpartiet

Harald Eia har nærstudert Norge, og fått en ny sympati for Senterpartiets elitekritikk.

VG

Nå nettopp

Anders Giæver er tilbake fra valgdekningen i USA og konklusjonen er klar: Borte bra, men hjemme best.

Det mener også ukens gjest i Giæver og Giertsens podkaststudio, TV-personlighet, sosiolog og norgesvenn Harald Eia. Eia har i høst undersøkt den norske suksessformelen i TV-programmet «Sånn er Norge».

– Den historien om at «sånne som oss» holder på å få et overtak, den forfallshistorien kjøper jeg litt. Det er stemmen til en viss type mennesker som ikke må få et overtak.

For av alle som mener Norge er i ferd med å bevege seg i feil retning sier Eia at det er Senterpartiets problembeskrivelse han har mest sympati for.

Eia mener en urban, liberal elite - som han selv tilhører - ikke må få for stor plass i det politiske ordskiftet.

– Jeg har fått mer sympati for Senterpartiet, ja.

Hør ukens podkast-episode her:

Abonner gjerne på Giæver og Giertsens podcast i Spotify eller iTunes.

Norsk kreativitet

Giæver påpeker at amerikanerne tross alt er kjent for å boble over av kreativitet og skaperkraft, og at dette kanskje er et område selv Norge må se seg slått av USA.

– Det er et ultrakreativt samfunn, det er det jo, må Eia innrømme.

At det er så mye større forskjell mellom å lykkes - og ikke lykkes - i det amerikanske samfunnet enn det flatere, norske samfunnet fører ifølge Eia til en del ekstreme kreative utslag i USA.

– Du får en sånn energisk kreativitet. Den norske kreativiteten er mer sånn...Altinn. Det er vi veldig gode på. Men det er jo ikke så veldig spektakulært.

Publisert: 13.11.20 kl. 11:55