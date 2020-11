KLIMAKLAR: Klima- og miljøminister Sveiung Rotevatn er klokkeklar på at Norge kommer til å nå sine klimamål. Foto: Helge Mikalsen

Klimaministeren vil forlenge elbil-fordeler

Klima- og miljøminister Sveiung Rotevatn (V) sier det blir dyrere å ha fossile biler, at elbilfordeler bør videreføres og at han tror på CO₂-fangstanlegg i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Ålesund og Trondheim.

VG presenterte fredag en rapport som slo alarm om at Norge ikke er i nærheten av å nå klimamålene Stortinget har satt:

Målet om minst 50 prosent kutt i klimagassene innen 2030, ender på 23 prosent og målet om over 90 prosent kutt innen 2050, lander på 68 prosent, basert på eksisterende planer og tempo.

Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er likevel ikke pessimistisk.

– Den rapporten viser at utslippene er på vei ned, men at det ikke er nok. Vi må derfor i mye sterkere grad prioritere det som må til for å nå målene. Og det skal jeg love deg at vi skal klare.

Plan kommer om få uker

– Det høres ikke veldig realistisk ut: Hvordan skal du få på plass det ingen regjeringer har fått til de siste tiårene?

– Fordi denne rapporten og også våre prognoser viser at vi ikke når klimamålene uten å gire om. Vi må snu tankegangen om at dette er noe som ordner seg – til en aktiv politikk som gjør noe med det.

– Det vil koste?

– Ja, det vil det, men vi er i en situasjon i dag hvor vi har forpliktet våre mål overfor EU, som kommer til å måle utviklingen år for år – og som ikke vil akseptere at målene ikke nås. Derfor har vi kommet langt i arbeidet med en omfattende klimamelding, som vi skal legge frem om kort tid, som viser hva som må til.

– Dere har en plan klar?

– Ja, vi vil vise hva som må til. Jeg er overbevist om at vi skal nå klimamålene, selv om vi ligger litt etter, slik rapporten viser. Men det er fullt mulig å ta inn igjen: Vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Vil forlenge elbilfordelene

Rotevatn sier de konkrete forslagene først blir kjent når de legger frem sin nye klimamelding før jul, men han trekker frem noen konkrete områder som også rapporten pekte på:

Transport, olje- og gass og fanging og lagring av CO₂.

IS: Sveinung Rotevatn foran et bilde av en del av et isfjell, som de har på veggen i departementet. Foto: Helge Mikalsen

– Vi har sagt klart fra om at det bare skal selges 100 prosent utslippsfrie biler i Norge i 2025. Det er bare fem år til. Derfor må det fortsatt lønne seg å kjøpe elbiler. I neste års statsbudsjett gjør vi det for eksempel litt dyrere å kjøpe fossilbiler, og sikrer elbilfordelene.

– De har dere bare forpliktet til å forlenge ut 2021?

– Jeg mener vi må være innstilt på å forlenge mange av de fordelene også i neste stortingsperiode. Selv om halvparten av bilene som nå kjøpes er utslippsfrie, må man ikke tro veien til 100 prosent utslippsfrie biler går av seg selv, sier Rotevatn.

Ikke overraskende møter han motbør fra Fremskrittspartiet når det gjelder dyrere fossilbiler.

– Å øke avgiftene på fossilbiler er en krigserklæring mot Fremskrittspartiet. Vi vil redusere avgifter og ikke øke dem. Derfor ønsker vi å senke avgiftene på fossile biler slik at folk skal ha en valgfrihet. Når det gjelder avgifter på elbiler og ikke minst momsfritaket er det delte meninger om det i partiet, sier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til VG.

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste mener at Rotevatn bekrefter at regjeringen har lagt ut på en vei der de vil gjøre alle biler dyrere.

– NAF frykter at dette bare er starten på en avgiftsspiral som blir svært negativ for norske forbrukere. Vi håper Frp som forhandler budsjett med regjeringen setter en stopper for dette, sier Camilla Ryste til VG.

Samtidig påpeker hun at når det et gjelder elbilfordeler har ikke regjeringen slått fast at de skal forlenges slik Rotevatn sier.

– Tvert imot sier Høyre i sitt forslag til program for neste periode at de vil innfase moms. Alle signaler nå peker mot at politikerne vil gjøre det dyrere å kjøpe bil, både el-, bensin- og dieselbil. Vi håper de snur og ser at det ikke er måten å få med seg forbrukerne i overgangen til en mer miljøvennlig bilpark, sier NAFs kommunikasjonssjef.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo for MDG skriver dette i en kommentar til VG:

– Det er fint det, men hvor troverdig er det når Rotevatn nettopp har lagt frem et statsbudsjett der de gjør det dyrere å eie elbil? Han har heller ikke levert på løftet om å kopiere Oslo-byrådets støtteordning for ladepunkter i borettslag og sameier. I Oslo har vi muliggjort 60.000 ladepunkter i byen på tre år. Om de hadde fått på plass den samme ordningen så kunne vi hatt samme type satsing i hele Norge.

Lan Marie Berg og MGD mener likevel at det holder det ikke å videreføre elbilfordelene dersom vi skal «løse klimakrisen, gjøre bylufta renere og skoleveiene tryggere».

– Biltrafikken må også kraftig ned, spesielt i byene. Skal vi få til det må vi øke bompengene og bensinprisene, innføre forbud mot fossilbiler i bysentrum, og forby nysalg av fossilbiler, påpeker byråden for miljø og samferdsel i Oslo.

Rotevatn sier at transport også omfatter skipsfart.

– Bare hurtigbåtene slipper ut fire ganger så mye per passasjerkilometer som å fly. Vi har begynt på det grønne skiftet med fergene, senest med krav om bruk av hydrogen på en så lang rute som mellom Moskenes og Bodø. Det neste er hurtigbåtene og lasteskip.

Han sier det er en stor fordel med den satsingen.

– I motsetning til elbilene, som i liten grad har gitt jobber i Norge, så vil det grønne skiftet innen skipsfarten kunne skape mange grønne jobber i Norge, når gamle skip skal skiftes ut eller oppgraderes til grønt drivstoff.

Vil CO₂-rense mange anlegg

Rotevatn varsler også at de bare har begynt på satsingen med fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS. Der har regjeringen foreløpig bare gitt støtte til ett anlegg, Norcems fabrikk i Brevik, mens avfallsforbrenningsanlegget til Fortum på Klemetsrud i Oslo, er på vent.

– Langskip er et langsiktig prosjekt og det holder ikke med bare ett anlegg. Men det er altså slik at det ikke bare er Staten som skal finansiere fangst og lagring av CO₂. Vi må ha med EU og våre naboland, private selskap og kommunene, og det har jeg stor tro på. Jeg tror anlegget på Klemetsrud ligger godt an til å få støtte fra EU.

– Det er mange avfallsforbrenningsanlegg som er veldig godt egnet for fangst av CO₂, blant annet i Stavanger, Bergen og Trondheim?

– Ja, og i Ålesund og Kristiansand. Skal vi nå våre klimamål, så må vi ha mange anlegg hvor vi fanger og lagrer CO₂. Vi er akkurat i startfasen og vi ønsker at Norge skal ta en ledende rolle i Europa innen dette feltet. Regjeringen har foreslått å investere i et lager og transportsystem, i tillegg til fangst av CO₂ ved sementfabrikken til Norcem i Brevik. Hvis avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud får finansiering fra EU eller andre kilder, så vil vi at Staten går inn med penger også der.

Publisert: 18.11.20 kl. 03:29