UHELDIG: Toalettet så tilforlatelig velfungerende ut da Rob Colgan åpnet døren lørdag ettermiddag. Foto: Privat

Rob skulle bare en kjapp tur på toalettet – ble sittende fast i to timer

Det gikk ikke helt som planlagt da Rob Colgan skulle låne kommunens toalett i Grøtfjord. Døren ville ikke opp – og nøkkelen var i Tromsø.

Colgan var på en liten sightseeingtur med kjæresten Åsne Høgetveit da behovet for et toalettbesøk meldte seg ved 14.15-tiden lørdag.

Praktisk nok var det et tilsynelatende velfungerende toalett i nærheten. Colgan tok seg inn og kunne nyte gode fasiliteter i et lite nybygg med innlagte varmekabler.

Problemet oppsto da han skulle ut igjen. Døren ville nemlig ikke opp.

– Døren åpnet seg helt fint. Men da jeg prøvde å komme meg ut, var døren låst. Det viste seg etter hvert umulig å komme seg ut uten nøkkel, forteller han til VG.

Lå i Tromsø

Etter å ha blitt sittende fast en stund tok han kontakt med kjæresten for å se om hun kunne hjelpe ham ut.

Rob hadde betalt seg inn med en høyst velfungerende betalingsautomat, og tenkte kanskje hun kunne kjøpe seg inn. Dessverre gikk ikke det heller.

– Til slutt måtte jeg bare ringe kommunen og høre om de kunne hjelpe, sier Høgetveit, som selv er kommunestyrerepresentant.

Hun postet også et Facebook-innlegg som fikk respons og ble plukket opp av lokalavisen Nordlys, som først omtalte saken.

Kommunen kunne til slutt fortelle at de kunne låse ham ut. Problemet var at nøkkelen lå 45 minutters kjøretur unna i Tromsø og måtte lokaliseres først.

At det skulle ta så lang tid, er kjæresteparet kritiske til.

– Hvis dette var et barn eller noen som hadde falt og skadet seg, hadde jo dette vært kjempedårlig, sier Colgan.

– Det var ikke så ille for meg, men det kunne gått verre hvis det var noen andre.

Ute av drift

Toalettet er ute av drift, noe som trolig er årsaken til at Rob ikke kom seg ut. Det er en liten lapp på toalettet som sier at det er ute av funksjon, men denne står ikke på selve døren.

Åsne sto utenfor og ventet på at Ådne skulle komme seg ut i over to timer. Odd Helge Vekve i Bydrift var mannen som til slutt ble redningen.

Han ankom stedet rundt klokken 16.30 etter å ha lokalisert nøkkelen hos en av entreprenørene som har satt opp toalettet.

– Jeg har fått låst opp og sluppet ham ut og sperret av på nytt igjen, forteller Vekve til VG ved 18-tiden.

Han sier det er et nybygd toalett som egentlig ikke er satt i drift ennå. Det ligger i veikanten og ved en strand som er mye brukt av turister om sommeren, samt av nordlysturister om vinteren.

Vekve sier det er beklagelig at sperringene ikke var der slik de skulle, og påpeker at det kunne gått mye verre om noen uten telefon hadde satt seg fast der.

– Tydeligvis var sperringene på et eller annet vis fjernet. Det er jo beklagelig om noen har fjernet dem med hensikt, men de kan også ha blåst av gårde, det er jo ganske værhardt der ute, sier han.

– Nå har vi tapet plakater over disse kortautomatene der ute, så nå må man fysisk fjerne noe hvis man skal komme seg inn.

Publisert: 14.11.20 kl. 18:46

