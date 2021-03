1064 nye registrerte smittetilfeller i Norge

Tirsdag ble det satt ny rekord i antall nye registrerte smittetilfeller på ett døgn i Norge. Onsdag ble det for andre dag på rad registrert over tusen smittetilfeller i landet.

Av Knut Arne Hansen

Timer etter at smitterekorden, med 1150 nye registrerte smittetilfeller, tirsdag var et faktum, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad følgende:

– Det vil nok fortsette å øke før det snur.

Onsdag ble det registrert 1064 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Det 210 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 854.

– Det korte svaret er at vi har et mutert virus. Vi har virusvarianten fra Storbritannia, som er vesentlig mer smittsom. Da blir det R-tallet høyere. Da blir det en stigning, akkurat som forventet, mener Nakstad.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 49 kommuner. Totalt er det bekreftet 83.519 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Se utviklingen over registrerte smittetilfeller ukentlig i Norge:

– Det kan uansett være at trenden snur om to uker hvis etterlevelsen av tiltak er god. Hvis vi får ned R-tallet ganske raskt, kan dette skje, fortsatte Nakstad.

Tirsdag ettermiddag orienterte helseminister Bent Høie om coronasituasjonen i landet.

– Nå setter vi rekorder ingen ønsker å sette. Vi er inne i en tredje bølge, sa helseministeren.

Høie varsler at nasjonale tiltak kan bli innført på kort varsel, dersom det oppstår utbrudd flere steder, samtidig utelukket han ikke at man i mai kan begynne å se starten på et normalt liv igjen.

– Det er fortsatt mulig at mai kan bli måneden der vi kan ta de første stegene mot en mer normal hverdag.

– Det er også avhengig av smitteutviklingen, og det betyr at de tiltakene, og måten vi nå håndterer denne bølgen på, må ha gitt effekt. I slutten av april må vi være i en situasjon der vi opplever at vi har kontroll på smitten. Hvis ikke må vi måtte beholde tiltakene lenger, fortsatte Høie.

Den siste uken det blitt gjennomført over 162.000 tester i Norge, hvorav 2,4 prosent har vært positive. Det er en økning fra 2,2 prosent positive svar fra drøyt 174.000 prøver uken før.

Onsdag var 227 personer innlagt på norske sykehus med covid-19. Det er det høyeste tallet siden april i fjor, da toppen var 324 pasienter innlagt på sykehus.

– Vi er i en alvorlig situasjon. Jeg tror vi kommer til å oppleve høyere tall på innleggelser nå fremover – sammenlignet med mars og april i fjor, sa Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse sør-øst, til VG tirsdag.

Flere sykehus har hevet beredskapsnivået sitt. Det betyr blant annet at flere planlagte operasjoner utsettes slik at ressurser kan omdisponeres så flere coronapasienter kan tas imot.