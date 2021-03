FORSIKTIG: Rundt 300 personer ble satt i karantene i Oppdal kommune da det ble påvist smitte hos en ektefelle til en lærer. Ektefellen var ikke smittet likevel. Foto: Therese Alice Sanne

Kø-krøll kan ha sendt 300 i unødvendig karantene

Et smittetilfelle med tilknytning til to skoler førte til storstilt karantenesetting. Nå viser det seg at personen fikk noen andres prøvesvar.

– Vi har ikke fullt og helt klarhet i hva som har skjedd, men akkurat nå ser det ut som at det har skjedd noe i køen som har ført til at to prøver ble forvekslet, eller at rekvisisjonene ble forvekslet.

Det forteller ordfører Geir Arild Espnes (Sp) i trøndelagskommunen Oppdal til VG.

Det var lørdag at vedkommende, som er gift med en skolelærer, ble stadfestet smittet. For å være på den sikre siden satte kommunen derfor nær 300 personer ved skoler og en barnehage i karantene.

Dette er ikke uvanlig under forsterket TISK, da nærkontakter av nærkontakter også settes i karantene.

Feilen ble oppdaget tirsdag, da en person som også hadde tatt test på fredag ikke hadde fått svar på prøven enda.

– Coronagruppen tok på ny kontakt med den personen som ble bekreftet smittet sent lørdag kveld, og personen opplyser om at da han sto i testkø kom det en person fra motsatt retning som uriktig gikk foran vedkommende, opplyser Oppdal kommune.

Det ble derfor bestemt at den «smittede» måtte testes på nytt, og den nye testen kom tilbake negativt.

– Det betyr at det kan ha skjedd en forbytting mellom prøvene, og at vedkommende som testet positivt i helgen fikk feil testresultat, og at dette var testen til vedkommende som testet positivt i går, skriver kommunen på sine nettsider.

– Slik skal aldri forekomme, men vi vet at slike ting skjer. Vi jobber nå med å sørge for at det aldri skjer igjen. Heldigvis fikk det konsekvensen at vi satte flere i karantene enn vi skulle, men det hadde vært verre om det var motsatt, påpeker ordføreren.

Kommunen melder at det nå alltid vil være en vakt som holder orden på køen på teststasjonen.

Espnes forteller at den personen som faktisk var smittet hadde symptomer, og allerede var hjemme og forholdt seg til isolasjonsreglene.

Ukjente smitteveier

Tirsdag innførte kommunen strenge tiltak for de 7000 innbyggerne i Oppdal.

De har flere bekreftede tilfeller av den britiske mutasjonen, B.1.1.7, og flere av de smittede har også ukjente smitteveier.

Kommunelegen valgte derfor å stenge serveringssteder, kinoer, fritidsaktiviteter og skisenter. I tillegg er det innført skjenkestopp.

– Vi har smitte i Oppdal som vi ikke vet hvor kommer fra, og det er derfor vi har gått til de tiltakene vi har nå, forklarer Espnes.

PÅSKEVÆR: Ordføreren håper at strenge tiltak nå, vil la de åpne mer i påsken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi har stengt ned mange av kontaktpunktene, slik som kinoer og treningssenter, spisesteder og for alkoholservering. Vi har forsøkt å gjøre det målrettet, der voksne ferdes, legger han til.

Ordføreren håper at de vil kunne åpne opp igjen i påsken, dersom tiltakene de setter inn nå fungerer.

– Situasjonen i Oppdal nå er alvorlig ifølge vår kommuneoverlege. Den er alvorlig fordi det er et virus som smitter fort, og har kort inkubasjonstid, så vi håper vi får oversikt over smittesituasjonen vår nå før påske.