Se dokumentar: «Kunstneren og tyven»

En skjebnesvanger vårdag bryter Karl-Bertil seg inn et kunstgalleri i Oslo. Det blir starten på en ellevill historie som har vunnet priser over hele verden. Den kritikerroste norske dokumentarfilmen «Kunstneren og tyven» er nå ute på VG+.

Filmen har mottatt hyllest over hele verden, og blitt omtalt som «Årets beste norske film» i det norske bransjebladet Cinema. 6’erne har haglet over filmen i norsk presse - både NRK, Aftenposten, TV 2, Aftenbladet, VG (ekstern anmelder) har i tillegg til Cinema gitt filmen det høyeste terningkastet.

I «Kunsteren og tyven» møter vi maleren Barbora, som maler svære, storslåtte oljemalerier. En aprildag i 2015 blir to av maleriene hennes stjålet fra et galleri. Tyvene blir tatt, men bildene er søkk vekk. Barbora møter opp i rettssaken til tyven Karl-Bertil, og stiller ham et svært oppsiktsvekkende spørsmål. Vil Barbora noen gang få se maleriene sine igjen?

VG har kun rettigheter til å vise «Kunstneren og tyven» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.