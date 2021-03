TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Aktor i IS-rettssaken: − Hun dro frivillig

OSLO TINGRETT (VG) Statsadvokat Geir Evanger mener at den tiltale IS-kvinnen var godt kjent med borgerkrigen, visste at hun skulle gifte seg med en terrorkriger, og likevel dro frivillig til Syria. Derfor må hun dømmes for terrordeltagelse, mener han.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en spesiell sak, det er første gang noen står tiltalt for å være kone og mor. Men juridisk er det ganske rett frem, begynner statsadvokat Geir Evanger, i rettssaken mot den norske IS-kvinnen.

– Hovedspørsmålet retten må vurdere er om det å være kone og mor i ISIL å regne som deltagelse i en terrororganisasjon, fortsetter han.

Aktor understreker at tiltalte tok et frivillig valg da hun dro til Syria i 2013, at hun visste at det var borgerkrig i landet, at mannen hun skulle gifte seg med var en kriger for en terrororganisasjon, og hadde vært med på «grusomme handlinger».

Aktor betviler ikke at tiltalte ble nektet å forlate Syria av ektemannen, og ble utsatt for vold, men legger vekt på at det avgjørende er valget hun tok da hun dro til Syria.

– Hun dro dit frivillig, det var et frivillig valg, sier Evanger.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

– Frarøvet rettigheter

Han understreker like fullt at tiltalte blir trodd på at hun ikke sto fritt til å forlate Syria:

– På sett og vis var hun frarøvet sine rettigheter totalt, og var helt avhengig og underlagt krigerektemannen Bastian Vasquez.

Aktor mener at tiltalte slo seg mer til ro i IS etter å ha blitt gifte med sin andre ektemann, etter at Vasquez dør 9. april 2015. På slutten av oppholdet i Syria, da tiltalte var gift med en tredje mann, endret dette seg igjen til at hun ønsket å forlate Syria.

– Det var åpenbart slik at tiltalte ønsket å komme seg ut på den tiden, og det er forståelig: Den islamske stat var i ferd med å bli knust fullstendig og de var konstant på flukt, sier Evanger.

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

Kone og mor betyr deltager

Evanger viser til deltagerbegrepet i terrorparagrafen, og fastslår at den som aktivt bidrar til opprettholdelsen av organisasjonen, deltar.

– Man må kunne dømmes for deltagelse dersom en man er en bidragsyter, sier Evanger, og viser til vurderinger fra Høyesterett.

Evanger viser også til en dom fra mars 2019, der en kvinne ble dømt til to år og ni måneders fengsel for et forsøk på å reise til Syria og slutte seg til IS.

– Det å være kvinne og mor var en viktig måte å være deltager i IS på, sier Evanger.

Seks års strafferamme

Strafferammen er seks år, men påtalemyndigheten har påpekt at det er flere formildende årsaker, som at tiltalte ble holdt igjen i Syria med tvang, og at hun kan få strafferabatt grunnet samarbeid med PST.

– Vi mener det dreier seg om ett, sammenhengende straffbart forhold, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som er medaktor.

Nygaard viser til tidligere dommer mot mannlige IS-medlemmer med norsk statsborgerskap. I en slik dom fra 2016 fikk to IS-krigere fire år og tre måneders straff.

For dem var det formildende at de dro til Syria før terrorparagrafen fra juni 2013 trådte i kraft. Det ga tre måneders reduksjon i straffen.

Også den tiltale kvinnen dro til Syria rundt et halvt år før terrorparagrafen ble innført.

Nygaard drøfter også hvilken vekt retten bør legge på at en tiltalt har forklart seg utfyllende om egen sak. I tidligere saker har dette gitt strafferabatt, på rundt 20 prosent av maksimal straffeutmåling.

saken oppdateres

DISKUSJON I RETTEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer med statsadvokat Geir Evanger. I bakgrunnen sakkyndig Brynjar Lia, hovedetterforsker Torbjørn Fallet fra PST, og politiadvokat Line Nyvoll Nygård fra PST: Foto: Berit Roald/NTB

– Misbrukt av Vasquez

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen (30) tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Kvinnen ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

TIDLIGERE ARTIKLER FRA RETTSSAKEN: