KARANTENEHOTELL: Comfort Hotel Runway på Gardermoen er ett av dem som nå er fulle. Foto: Stian Lysberg Solum

Fulle karantenehoteller på Gardermoen – måtte ordne transport til Oslo selv

Karantenehotellene på Gardermoen er fulle, og flere fikk lørdag beskjed om å komme seg til nytt hotell i Oslo – for egen maskin.

Nå nettopp

– Jeg stiller meg helt bak karantenekravet, men dette er helt kaos.

Det sier Katryna Engebretson. Hun kom til Norge fra Texas lørdag, på vei til Drammen for å feire jul sammen med forloveden sin. Hun hadde leid en leilighet hun kunne tilbringe karantenetiden i, men fikk på Gardemoen beskjed om at hun måtte på karantenehotell i Oslo.







Etter å ha ventet på flyplassen med andre reisende i over to timer fikk hun adressen til Anker hotell og ble bedt om å komme seg dit selv – med taxi eller tog.

Med to kofferter skulle Engebretson, som ikke hadde sovet på 24 timer, finne frem til et hotell i en fremmed by.

– Jeg var innom Oslo i fjor jul og jeg har en venn som bor her, men jeg kan ikke komme meg rundt i byen selv, forteller hun.

Til slutt måtte kjæresten komme fra Drammen for å følge henne fra Oslo sentralstasjon til Anker hotell.

Hun måtte ha tatt offentlig transport til leiligheten i Drammen også, påpeker hun, men da hadde hun reist alene. I går ble hele grupper med innreisende personer sendt til toget for å finne veien til samme hotell.

– Dette gir ingen mening, sier Engebretson.

Ullensaker kommune har ikke arrangert transport for passasjerer som skal på karantenehotell og må på hotell i Anker hotell i Oslo.

– Det er i henhold til forskriften at man kan reise kollektivt fra ankomststed til karantenested, uavhengig av om det er hotell eller egen bolig, sier kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, til VG.

Derimot har det frem til nå blitt satt satt opp egne busser for dem som skal på karantenehotell ved Gardermoen.

Dermed må passasjerer fra ulike land bruke tog, buss, bil eller taxi for å komme seg inn på nytt hotell.

Avisa Oslo har pratet med en hotellansatt på Oslo-hotellet, som forteller at de tok imot 155 gjester fra flyplassen. De har kun elleve ledige rom igjen.

VG har fått meldinger fra flere passasjerer som reagerer på at det ikke var satt opp busser.

Smitterisiko

Tidligere i desember fortalte politiadvokat Thor Larsen til VG at selve transportetappen er noe av det man ønsker å lukke døren for ved å bruke karantenehotell:

– Drar du ikke på karantenehotell, går du ut i samfunnet på et vis. Da er det en risiko for at ting skjer underveis. Hvis du drar fra hotellet, reiser du i egen bil, reiser du i kollektivtransport? Hva skjer hvis bilen punkterer? Må du fylle bilen?

– Jeg vil tro at det er den biten, den transportetappen man kan utsette andre for smitte, det er den man ønsker å lukke døren for.

les også Raymond Johansen om kaos på karantenehotell: – Helt uvirkelig

Dette har VG konfrontert Ullensaker kommune med. De ønsket ikke å kommentere og ba heller VG ta kontakt med justisdepartementet.

Kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Andreas Skjøld-Lorange bekrefter at det er greit at personer bes om å reise til karantenehotellet selv så lenge man overholder smittevernreglene. Han siterer retningslinjene på det følgende:

«Om man blir fraktet til karantenehotellet, vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.»

Delte rom med fremmede

Lørdag kunne VG melde at begge karantenehotellene på Gardermoen var fulle. Derfor var det flere som måtte dele rom med fremmede. Ullensaker kommune forklarer glippen tillegg til at det skjedde en kommunikasjonssvikt som gjorde at passasjerer ble sendt til fulle hoteller i stedet for til et nytt hotell i Oslo. Lørdag kveld har Ullensaker kommune også utvidet kapasiteten på Gardermoen med ett hotell.

– Det beklager vi, sier kommunaldirektøren.

Kommunen fortalte VG tidligere lørdag at det kom flere reisende enn de trodde. Johansen mener på sin side at det ikke kan komme som noen overraskelse at det er mange som kommer hjem til Norge før jul.

Publisert: 13.12.20 kl. 16:27

Les også

Mer om Karantene Gardermoen Kollektivtransport Coronaviruset