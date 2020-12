BARNEFAMILIER: Flyktningene som får komme til Norge er utelukkende syriske barnefamilier. Her fra VGs besøk i utkanten av Moria-leiren i mars. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Alle de 50 Moria-flyktningene plukket ut

Nå er det klart at alle de 50 flyktningene Norge skal ta i mot fra Moria-leiren i Hellas er plukket ut, og at flere ankommer allerede i januar.

Publisert: Nå nettopp

Nesten to år skulle gå før et endelig svar på kabalen som er lagt for flyktningene fra Moria er klart.

Nyheten om at Norge besluttet å hente 50 flyktninger fra flyktningeleiren på den greske øya Lesvos, kom i begynnelsen av september.

– Regjeringen har besluttet å relokalisere sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse, der det ikke er grunn til å anta at det foreligger eksklusjonsgrunner eller andre forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser, het det i instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet da.

Beskjeden kom samme dag som storbrannen på Lesvos, der hele Moria-leiren brant ned.

Navnelister på aktuelle asylsøkere ble deretter sendt til Politiets utlendingsenhet, som har foretatt sikkerhetssjekk og ID-sjekk.

Nå er det imidlertid klart at de 50 flyktningene som skal hentes til Norge er plukket ut, opplyser UDI til VG.

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

– Vi anslår at de kommer i januar og februar. Men det er ikke sikkert at de kommer samlet, det kan hende de kommer i mindre grupper, sier assisterende kommunikasjonssjef i UDI, Håkon Fenstad til VG.

Kommunikasjonssjef i UDI, Håkon Fenstad til VG. Foto: Nora Lie

Flyktningene skal være personer som møter de norske kriteriene for relokalisering, nemlig at de er syriske barnefamilier som er på flukt fra krig.

– Det eneste jeg vet om de som er plukket ut, er at det er syriske barnefamilier, opplyser Fenstad videre.

Han forklarer at etter at de først fikk godkjent en pulje på 30 flyktninger , og at de nylig fikk pulje nummer to, på 20 personer.

Det betyr at de nå har 50 stykker klare.

– De vil høyst sannsynlig først komme til ankomstsenteret. Her vil de følge det vanlige asylløpet. Asylsøkere som får opphold, vil bli bosatt av kommunene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, forklarer Fenstad.